Nobel ödüllü Ahmed “Burun Spreyi” önemli bir proje"

Dr. Azhari Fatahalla Ahmed “Burun spreyi projesi, küresel ölçekte virüse karşı verilen mücadelede önemli ve umut verici bir uygulamanın yolunu açmış olabilir...”

2007’de Nobel Ödülü kazanan Dr. Azhari Faahalla Ahmed, Yakın Doğu Üniversitesi’nin COVID-19’un yayılmasını önlemek amacıyla yürüttüğü koruyucu Burun Spreyi projesini değerlendirdi. Dr. Azhari Faahalla Ahmed, Yakın Doğu Üniversitesi’nin parçası olduğu “Burun Spreyi” projesinin COVID-19 salgınıyla mücadelede yenilikçi bir çözüm sunan önemli bir proje olduğunu söyledi.

Dr. Azhari Faahalla Ahmed: “Yakın Doğu Üniversitesi, Perugia Üniversitesi, Erciyes Üniversitesi, Avrupa Biyoteknoloji Derneği (EBTNA) ve İtalyan MAGI Grubu ile COVID-19'un yayılmasını önlemek için ortaklaşa yürüttüğü Burun Spreyi, COVID-19 pandemisine yenilikçi bir çözüm sunan önemli bir proje. Yakın Doğu Üniversitesi araştırmacıları küresel ölçekte bir virüse karşı verilen mücadelede öncü rol üstlenerek, umut verici bir uygulamanın yolunu açmış olabilirler” dedi. Dr. Azhari Faahalla Ahmed, doğal aktif bileşenler içeren koruyucu Burun Spreyi’nin yapılan laboratuvar deneylerinde de herhangi bir toksik yan etkisine rastlanmamış olmamasının güvenirliliği bakımından olumlu bir etki yarattığını kaydetti.

Zeytin Yaprağında Elde Edilen Doğal Bileşenlerden Oluşuyor...

SARS-CoV-2’nin hücrelere bulaşmasını engellemek için geliştirilen koruyucu Burun Spreyi, zeytin yaprağından elde ediliyor ve içerisindeki etken maddeler anti-viral ve anti-oksidan özellikler taşıyor.

Yüksek Risk Gruplarında Denenecek...

İtalya’da gönüllüler üzerinde denen Burun Spreyi için Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde de kontrol grubunda, COVID-19 şüphesi olan kişilerle temas eden yüksek riskli gruplarda ve COVID-19 pozitif kişilerin yakın temaslıları üzerinde uygulanmaya devam ediyor.

Nobel Ödüllü Çalışmaya İmza Attı…

Çevre bilimi, hava kalitesi ve iklim değişikliği alanında yürüttüğü başarılı çalışmalarla bilinen Dr. Azharı F. M. Ahmed, Hükümetlerarası İklim Değişikliği Paneli (IPCC) kapsamında iklim değişikliği üzerine yürütülen çalışmalara verdiği katkıdan dolayı, çalışmaları yürüttüğü ekiple birlikte 2007’de Nobel Ödülü kazandı. Aynı zamanda ulusal iklim değişikliği komitesine danışmanlık rolü de yapan Dr. Ahmed, çevre bilimi alanında atmosferik kimya ve hava kirliliği; hava kalitesi, hava kirliliği emisyonları, ulaştırma, dönüşüm, dağılım, biriktirme ve modelleme alanlarında geniş çaplı araştırmalar yürütüyor.

