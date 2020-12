Neden geç saatte yemek yememeliyiz?

Birçok kişinin yemek yemekten keyif aldığı saat, gece saatleridir. Televizyon izlerken özellikle kalorili atıştırmalıklar tüketmek buna örnek olabilir.

Oysa ki gece yenilen meyvenin bile, göbek çevresinde yağlanmaya neden olabileceğini biliyor musunuz?Hem kilo kontrolü hem de daha genç kalmak ve hücre sağlığımız için, yemeğin saati de, içeriği de çok önemlidir. Nasıl mı?Büyüme Hormonu (yetişkin bireylerde dahil) gençlik hormonu olarak da bilinir küçük bebeklerde ve çocuklarda büyümeyi sağlarken, yetişkin bireylerde de hasar alan hücrelerin tamiri için önemlidir ve geceleyin salgılanmaktadır.Geç vakitte yenen ve özellikle karbonhidrat içeren bir öğün hem uyku hormonunu hem de büyüme hormonunu olumsuz etkiler ve salgılanan insülin nedeniyle yediğimiz her şey neredeyse yağa dönüşür.Akşam yemeğinde karbonhidrat tüketildiğinde insülin hormonu bunu bir an önce kullanıp ortadan kaybetmek ister çünkü saat 21,00 de uyku hormonu olan melatonin hormonu salgılanacaktır, yani vücut uyku moduna geçmeye çalışacağı için yediğiniz her lokma en hızlı şekilde yağa çevrilir.Biyolojik saatimize göre hareket etmek bizi ve hücrelerimizi hem daha sağlıklı hem daha formda hem de daha genç kalmamızı sağlar. Biyolojik saatimize göre sağlıklı bir bireyin uyku saati gece 23.00’tür. Bu vakitte vücutta melatonin çok aktiftir. Ayrıca hasar alan hücreleri temizlemek ve onarmak için diğer onarıcı hormonlar da devreye girer. İdeali 17.00 sonrası yemek yenmemesidir veya en geç 18.00’dir.Pratik yaşamda bazı kişiler için bu pek mümkün olmayabilir. Yine de gece öğününde pilav, makarna, hamur işi, ekmek, meyve gibi karbonhidrat içeren gıdalardan uzak durmanız insülin hormonunun salgılanmaması için önemlidir.1. Neden acıktığınızı sorgulayınGün içinde çok düşük kalorili beslenmek, az protein tüketmek, ara öğün yapmamak veya yeterli su içmemek gece acıkmalarına neden olabilecek unsurlardır.2. Gece yemek yemeniz psikolojik mi?Gerçekten aç olduğunuz için mi yemek yiyor veya bunu etkileyen bir duygu eksikliği mi?3. Gece kaçta uyuyorsunuz?Uyku düzensizliğiniz var ise gündüz geç kalkma, gece geç yatma veya uyumak istememeniz yine uykunuzu kaçırmak için gece atıştırmalıklarına neden olabilir. Uyku rutininizi belirleyin her gece aynı vakitlerde yatmaya çalışın.4. Protein ağırlıklı besleninProteinlerin tokluk süresi uzundur. Akşam yemeğinde protein içeren gıdalarla birlikte (et, tavuk, balık, omlet) salata ve sebze yemekleri ile destekleyin.5. Abur-Cubur Çekmecelerini boş bırakınÇok yorucu bir günün ardından gece oturuyor ve aklınıza birden çekmecede bulunan çikolata geliyor, ne yaparsınız? Kendinizle savaşır ve belki de çikolataya yenik düşersiniz… O zaman evdeki abur-cubur çekmeceleri boşaltıp yerine sağlıklı atıştırmalıkları koyuyoruz. Kavrulmamış kuruyemişler, tam tahıllı ürünler, az yağlı peynir çeşitleri sağlıklı atıştırmalıklarınız olabilir.