Nasıl kilo kazanabilirim?

Bu hafta sağlık köşemizde zayıflığı, nedenlerini ve zararlarını irdeleyeceğiz…
ZAYIFLIK
Bir kişide zayıf tanımlamasını yapabilmek için boy uzunluğu ile kilo arasındaki dengenin bozulması gerekiyor. Zayıflık; ağırlığın negatif yönde belirgin olmasıdır. Zayıf diyebileceğimiz bir kişinin Beden Kütle İndeksi (BKI) yaşa göre, düşük sınıf aralığında olmalıdır. Örneğin; 23 yaşında bir yetişkin bayanın boyu 1,68 cm, Vücut ağırlığı ise 45 kilo. BKI değeri 16 kg/m² yansıyorsa bu kişi aşırı zayıf sınıfında sayılıyor.
Zayıf bir kişi önce yağ dokusunu sonrasında kas dokusunu kaybederek sağlıksız bir görünüme kavuşur.
ZAYIFLIĞIN GETİRECEĞİ ZARARLAR
- Zayıflık; kişinin performansını etkiler, iş hayatındaki başarılar veya okul başarısı olumsuz etkilenir.
- Bağışıklık sisteminin direnci düşer, aşırı zayıflık sonucunda enfeksiyonlara yakalanma olasılığı artar ve bu durum tekrarlanarak devam edip, bağışıklık sistemi direnci iyice düşer.
- Aşırı zayıflıkta derialtı yağ tabakası yetersiz olduğundan vücut ısısı denetimi güç olur, zayıf kişileri gözlemlerseniz, sürekli üşüdüklerinden yakınırlar.
- Aşırı zayıf ve sağlıksız görünüme sahip bir bayanın adetleri düzensizleşir.
- Zayıf kişiler genellikle çok erken yorulur ve uyuma istekleri artar. Bu durum yetersiz beslenmeye bağlı gelişen vitamin ve mineral yetersizliklerine bağlıdır.
- Gebelik veya gebelik öncesinde aşırı zayıflık, anne olma olasılığını ve rahat bir gebelik geçirme olasılığını düşürür.
ZAYIFLIĞIN NEDENLERİ
- Enerji alımının az olması ( ihtiyaçtan yetersiz beslenme)
- Enerji harcamanın fazla olması ( aşırı hareket halinde olmak)
- Sindirim bozuklukları
- Dolaşım bozuklukları
- Enfeksiyonlar
- Parazitler
- Depresyon
- İştah üzerine etki gösterici ilaç kullanımı
- Hormonal Dengesizlikler ( Örneğin; hipertiroidi)
ZAYIFLIĞIN DÜZELTİLMESİ
- Kişinin nelere bağlı kilo kaybettiği keşfedilir ve tedavi süreci şekil alır.
- Beslenme yetersizliğine bağlı kilo kaybı oluyorsa;
- Alanında eğitim almış kişiler tarafından uygulanabilecek beslenme programı enerji ve diğer besin öğeleri yönünden yeterli olacak şekilde planlanır.
- Yapılan tetkikler sonucunda kişide yetersizliği olan vitamin ve mineral hem beslenme ile hem de gerekliyse preparat olarak düzenlenir.
- Sık sık beslenme planı oluşturulup metabolizmanın çalışması amaçlanır.
- Öğün hacmi küçük ama kalori yönünden zengin öğünler önerilir.
- Sıvı alımı öğün öncesi alınırsa tokluk hissi artış gösterip yetersiz beslenme oluşabilir bu yüzden sıvı alımı öğün sonrası tercih edilmelidir.
- Kas kütlesini artıracak uygulamalara yer verilmelidir.
Her şeyden önemlisi zayıflığın nedeninin bulunmasıdır. Zayıflık nedeni psikolojikte olabilir böyle bir durumda birey farklı şekilde yönlendirilmelidir.
Yazının devamı olarak gelecek haftaki Sağlık Köşemizde; “Sağlıklı kilo nasıl alınır?” ve kilo aldırıcı besinlere yer verilecektir…
Sağlıklı günler dilerim