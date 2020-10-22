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Nasıl kilo kazanabilirim?

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Ülkemizde kilolu kişilerin sayısı fazla ve genellikle kilolu kişiler daha zayıf olma düşüncesi, daha fit bir görünüme sahip olma düşüncesiyle yaşarlar.

Nasıl kilo kazanabilirim?
Oysa ülkemizde sağlıksız şekilde zayıf olan kişilerin de sayısı artış göstermektedir. Bu kişilerin de gayesi kilo alıp sağlıklı görünüme kavuşmaktır.
Bu hafta sağlık köşemizde zayıflığı, nedenlerini ve zararlarını irdeleyeceğiz…
 
ZAYIFLIK
Bir kişide zayıf tanımlamasını yapabilmek için boy uzunluğu ile kilo arasındaki dengenin bozulması gerekiyor. Zayıflık; ağırlığın negatif yönde belirgin olmasıdır. Zayıf diyebileceğimiz bir kişinin Beden Kütle İndeksi  (BKI) yaşa göre, düşük sınıf aralığında olmalıdır. Örneğin; 23 yaşında bir yetişkin bayanın boyu 1,68 cm,  Vücut ağırlığı ise 45 kilo. BKI değeri 16 kg/m² yansıyorsa bu kişi aşırı zayıf sınıfında sayılıyor.
Zayıf bir kişi önce yağ dokusunu sonrasında kas dokusunu kaybederek sağlıksız bir görünüme kavuşur.


 
ZAYIFLIĞIN GETİRECEĞİ ZARARLAR
  • Zayıflık; kişinin performansını etkiler, iş hayatındaki başarılar veya okul başarısı olumsuz etkilenir.
  • Bağışıklık sisteminin direnci düşer, aşırı zayıflık sonucunda enfeksiyonlara yakalanma olasılığı artar ve bu durum tekrarlanarak devam edip, bağışıklık sistemi direnci iyice düşer.
  • Aşırı zayıflıkta derialtı yağ tabakası yetersiz olduğundan vücut ısısı denetimi güç olur, zayıf kişileri gözlemlerseniz, sürekli üşüdüklerinden yakınırlar.
  • Aşırı zayıf ve sağlıksız görünüme sahip bir bayanın adetleri düzensizleşir.
  • Zayıf kişiler genellikle çok erken yorulur ve uyuma istekleri artar. Bu durum yetersiz beslenmeye bağlı gelişen vitamin ve mineral yetersizliklerine bağlıdır.
  • Gebelik veya gebelik öncesinde aşırı zayıflık, anne olma olasılığını ve rahat bir gebelik geçirme olasılığını düşürür.


ZAYIFLIĞIN NEDENLERİ
  • Enerji alımının az olması ( ihtiyaçtan yetersiz beslenme)
  • Enerji harcamanın fazla olması ( aşırı hareket halinde olmak)
  • Sindirim bozuklukları
  • Dolaşım bozuklukları
  • Enfeksiyonlar
  • Parazitler
  • Depresyon
  • İştah üzerine etki gösterici ilaç kullanımı
  • Hormonal Dengesizlikler ( Örneğin; hipertiroidi)
 


ZAYIFLIĞIN DÜZELTİLMESİ
  • Kişinin nelere bağlı kilo kaybettiği keşfedilir ve tedavi süreci şekil alır.
  • Beslenme yetersizliğine bağlı kilo kaybı oluyorsa;
  • Alanında eğitim almış kişiler tarafından uygulanabilecek beslenme programı enerji ve diğer besin öğeleri yönünden yeterli olacak şekilde planlanır.
  • Yapılan tetkikler sonucunda kişide yetersizliği olan vitamin ve mineral hem beslenme ile hem de gerekliyse preparat olarak düzenlenir.
  • Sık sık beslenme planı oluşturulup metabolizmanın çalışması amaçlanır.
  • Öğün hacmi küçük ama kalori yönünden zengin öğünler önerilir.
  • Sıvı alımı öğün öncesi alınırsa tokluk hissi artış gösterip yetersiz beslenme oluşabilir bu yüzden sıvı alımı öğün sonrası tercih edilmelidir.
  • Kas kütlesini artıracak uygulamalara yer verilmelidir.
 
Her şeyden önemlisi zayıflığın nedeninin bulunmasıdır. Zayıflık nedeni psikolojikte olabilir böyle bir durumda birey farklı şekilde yönlendirilmelidir.
 
Yazının devamı olarak gelecek haftaki Sağlık Köşemizde; “Sağlıklı kilo nasıl alınır?” ve kilo aldırıcı besinlere yer verilecektir…
 
                                          Sağlıklı günler dilerim
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