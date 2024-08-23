Nalbantoğlu Hastanesi'nde yeni Yoğun Bakım Ünitesi devreye sokuldu

Sağlık Bakanı Dr. Hakan Dinçyürek, Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi'nde yeni açılan yoğun bakım ünitesi ile 112 Acil Servis'e alınan yeni ambulansları yerinde inceledi ve değerlendirmelerde bulundu.Bakan Dinçyürek, hastanenin kapasite artırımı ve sağlık hizmetlerinin güçlendirilmesi konusundaki gelişmeler konusunda yapılan çalışmaların önemine dikkat çekti.Sağlık Bakanı Dr. Hakan Dinçyürek, Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi'nde dördüncü yoğun bakım ünitesinin hizmete girdiğini açıkladı. Bu gelişmeyle birlikte hastanedeki şu an faaliyetteki yoğun bakım yatak kapasitesi 25'e çıkarıldı diyen Bakan Dinçyürek, çok kısa bir süre içinde eski genel yoğun bakım bölümünün tadilatlarının tamamlanacağını ve bu bölümün de devreye girmesiyle ana binadaki yoğun bakım yatak kapasitesinin 35'e ulaşacağını belirtti.Acil Durum Hastanesi'ndeki çocuk ve yeni doğan yoğun bakım üniteleri de dahil edildiğinde, Nalbantoğlu Devlet Hastanesi'nin toplam yoğun bakım yatak kapasitesinin bugün itibariyle 50'ye ulaştığını ifade eden Dinçyürek, bir ay içinde bu sayının 60'a çıkarılmasının hedeflendiğini söyledi. Bu kapasite artışının, ülkemizdeki yoğun bakım yatak bulma sıkıntılarına önemli bir çözüm olacağını vurguladı.Sağlık Bakanı Dinçyürek, ülkenin sağlık ihtiyaçlarını öngörerek, geleceğe yönelik planlamalar yaptıklarını ve bu süreçte tüm ekiplere teşekkürlerini iletti.Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi Başhekim Yardımcısı Dr. Çağın Ozankaya, hastanenin yoğun bakım servisi hakkında bilgiler verdi. Dr. Ozankaya, yoğun bakım ünitesinin yenilendiğini ve tadilatların tamamlandığını belirtti. Zemin dahil tüm tadilatların bitirildiğini ifade eden Ozankaya, Bakan Dinçyürek’in talimatları doğrultusunda dördüncü yoğun bakım ünitesinin de hizmete açıldığını söyledi. Bu yeni ünitenin 9 yatak kapasitesine sahip olduğunu vurgulayan Ozankaya, pediatrik yoğun bakımlarla birlikte toplam yatak kapasitesinin 50'ye ulaştığını açıkladı.Bakan Dinçyürek, ayrıca Sağlık Bakanlığı'nın kendi imkanlarıyla Sağlık Fonu'ndan finanse edilen 5 yeni ambulansın da 112 Acil Servis'e teslim edilerek hizmete sunulduğunu duyurdu.Göreve geldiğinde 24 ambulansın mevcut olduğunu belirten Bakan Dinçyürek, yeni alınan ambulans sayısının 7'ye yükseldiğini ve haftaya 3 yeni ambulansın daha hizmete sunulmasının planlandığını ekledi. Bunlara ilave olarak 5 yeni ambulansın daha alımı ihalesinin sonuna gelindiğini vurguladı.