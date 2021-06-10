Mutluluğunu beslenmeye destekle!

Peki bu ilişki nasıl olabiliyor? Serotonin sayesinde yani çoğumuzun mutluluk hormonu olarak bildiği serotonin; ruh halimizi doğal olarak düzenlemeye yardımcı olan bir nörotransmitterdir.
Eğer serotonin seviyeniz normal ise, daha mutlu, daha sakin, daha kararlı ve daha az kaygılı hissedersiniz. Serotonin ayrıca uyumayı, iştahı, hafıza ve öğrenmeyi geliştirmeye de yardımcıdır.
Serotonin direkt olarak besinlerle vücuda alınamaz, ancak besinlerde bulunan Triptofan adlı aminoasiti içeren yiyecekleri tüketerek vücuttaki serotonin üretimini destekleyebiliriz.
Özetce triptofan içeren besinleri tüketmek vücudun daha fazla serotonin üretmesine yardımcı olur.
Sırasıyla en iyi triptofan içeren besinler :
- Somon
- Yumurta
- Hindi
- Tavuk
- Süt ve süt ürünleri
- Tam tahıllar
- Yağlı tohumlar
- Soya ürünleri
- Koyu ve yeşil yapraklı sebzeler
- Ananas
TRİPTOFANDAN ZENGİN ÖRNEK MENÜ
Kahvaltı:
Hindi fümeli, peynirli tam tahıl ekmekte sandviç
1 kupa Bitki çayı
Kuşluk: ananas ve kabak iç çekirdeği ve 1 kase yoğurt
Öğle:
1 porsiyon somon ızgara
4-5 kaşık zeytinyağlı taze fasulye
1 kase zeytinyağlı yeşil salata
1 dilim tam tahıllı ekmek
Ara: 1 küçük kase badem sütlü meyveli yulaf karışım
Akşam:
1 kase brokoli çorba
Tavuk ızgara
Karabuğdaylı mevsim salata