Mutluluğunu beslenmeye destekle!

Zaman zaman çeşitli nedenlere bağlı yaşadığımız ‘stres’ vücudumuz için problem haline gelmektedir. Peki strese ters, mutluluğumuzu beslenme ile artırabilir miyiz? Evet!

Somon Yumurta Hindi Tavuk Süt ve süt ürünleri Tam tahıllar Yağlı tohumlar Soya ürünleri Koyu ve yeşil yapraklı sebzeler Ananas

Peki bu ilişki nasıl olabiliyor? Serotonin sayesinde yani çoğumuzun mutluluk hormonu olarak bildiği serotonin; ruh halimizi doğal olarak düzenlemeye yardımcı olan bir nörotransmitterdir.Eğer serotonin seviyeniz normal ise, daha mutlu, daha sakin, daha kararlı ve daha az kaygılı hissedersiniz. Serotonin ayrıca uyumayı, iştahı, hafıza ve öğrenmeyi geliştirmeye de yardımcıdır.Serotonin direkt olarak besinlerle vücuda alınamaz, ancak besinlerde bulunan Triptofan adlı aminoasiti içeren yiyecekleri tüketerek vücuttaki serotonin üretimini destekleyebiliriz.Özetce triptofan içeren besinleri tüketmek vücudun daha fazla serotonin üretmesine yardımcı olur.Ayrıca düzenli yapılan egzersiz, sabah gün ışığından yararlanma, bağırsakta bulunan yararlı bakteriler de serotonin seviyesini artıran diğer unsurlardandır.Kahvaltı:Hindi fümeli, peynirli tam tahıl ekmekte sandviç1 kupa Bitki çayıKuşluk: ananas ve kabak iç çekirdeği ve 1 kase yoğurt1 porsiyon somon ızgara4-5 kaşık zeytinyağlı taze fasulye1 kase zeytinyağlı yeşil salata1 dilim tam tahıllı ekmekAra: 1 küçük kase badem sütlü meyveli yulaf karışım1 kase brokoli çorbaTavuk ızgaraKarabuğdaylı mevsim salata