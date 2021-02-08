Mutasyonlu virüs paniği

Ülkede 47 vaka daha çıktı, Böylece toplam aktif vaka sayısı 770’e ulaştı. Pandemi merkezinde 225, pandemi otellerinde ise 463 hasta takip ediliyor. Yoğun bakımda yatan hasta sayısı ise 12



“Mutasyonlu virüs bizde de olabilir”





Yakın Doğu Üniversitesi DESAM Araştırma Enstitüsü COVID-19 PCR Tanı Laboratuvarı’nda yapılan analizler sonucunda, İngiltere’den dünyaya yayılan SARS-CoV-2 virüsünün mutasyona uğramış varyantının KKTC’de tespit edildiğini açıklarken, Sağlık Bakanı Ali Pilli ise “virüs mutasyona uğramış olabilir” açıklamasında bulundu

Bakan Pilli, telefon ile katıldığı bir televizyon programında Sağlık Bakanlığı’nın konu üzerine kapsamlı bir çalışma yürüttüğüne dikkat çekti.

“Güney Kıbrıs’ta mutasyonlu virüs görüldü, bizde de olabilir” diyen Pilli, Sağlık Bakanlığı’nın bugün konu ile ilgili açıklama yapacağını belirtti. Pilli, “kurallara uyalım virüs mutasyona uğramış olabilir” dedi.

