Mutasyon bilinmezliği

Sağlık Bakanı Pilli’nin, “mutasyona uğrayan virüsün ülkeye ulaşıp ulaşmadığını belirlemek üzere vakalardan örnekler aldıklarını ve Türkiye’ye gönderdiklerini” iki hafta önce duyurmasına rağmen, yapılan testlerin sonuçlarına ilişkin soruları yanıtlamaktan kaçındığı gözlemlendi





Sağlık Bakanı Ali Pilli’nin, iki hafta önce yaptığı açıklamasında “mutasyona uğrayan virüsün ülkeye gelip gelmediğini belirlemek üzere vakalardan örnekler aldıklarını ve Türkiye’ye gönderdiklerini” duyurmasına rağmen, yapılan testlerin sonuçlarına ilişkin konuşmaktan kaçındığı gözlemlendi.

Pandemi Merkezi’nde çalışan doktorların “virüs şimdi daha agresif” açıklamalarına karşın, Bakan Pilli’nin, son bir haftadır katıldığı üç farklı programda, “mutasyona uğrayan virüs” ile ilgili kaçamak yanıtlar verdiği izlendi.

MUTASYON YERİNE “KIŞ AYLARI”

Pilli, dün katıldığı programda, “hastalığın artık daha ağır geçirilmesi, virüsün mutasyona uğramasıyla ilgili olabilir mi? Türkiye’deki testlerin sonuçları geldi mi?” şeklindeki soruya şöyle yanıt verdi:

“Mutasyondan ziyade; bu durumun birkaç sebebi var. Bunlardan biri kış olması… Gribal enfeksiyon artıyor, kronik vakalara bulaşıyor, bu nedenle vakalar ağırlaşıyor. Ayrıca temaslı takibi çok önemli. Pozitif vakalar, solunum zorluğu çekmeye başladıktan sonra hastaneye başvuruyor.”

PANDEMİ DOKTORUNUN “HASTALIK BU KEZ DAHA AGRESİF SEYREDİYOR!” UYARISI

Pandemi doktorlarından, Göğüs Hastalıkları Uzmanı Dr. Hatice Çiner Çağlayan’ın dün sabah kişisel sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklama sonrası, “mutasyona uğrayan virüs KKTC’ye ulaşmış olabilir mi?” sorusu yeniden akıllara geldi.

Pandemi doktorunun “hastalık bu kez daha agresif seyrediyor” yorumu, mutasyona uğrayan ve “daha bulaşıcı, aynı zamanda ölümcül” olduğu ifade edilen virüsün, KKTC’ye de gelmiş olabileceği düşüncesini akıllara getirdi.

MUTASYONA UĞRAYAN VİRÜS, GÜNEY VE TÜRKİYE’YE ULAŞMIŞ DURUMDA

Mutasyona uğrayan virüs, hem Kıbrıs’ın güneyine, hem de Türkiye’ye ulaştığı duyurulmuştu.

Sağlık Bakanı Ali Pilli, geçtiğimiz hafta yaptığı açıklamasında, ülkedeki bazı hastalardan aldıkları örnekleri, mutasyona uğrayan virüsün KKTC’ye ulaşıp ulaşmadığını öğrenmek üzere Türkiye’ye gönderdiklerini açıklamıştı.

Söz konusu örneklerin sonuçlarına ilişkin henüz resmi bir açıklama yok…

İngiltere Başbakanı Boris Johnson, ülkesinde görülen mutasyona uğramış yeni Koronavirüs türünün daha ölümcül olabileceğine ilişkin somut bazı bulgulara ulaşıldığını duyurmuştu.

