Mutant koronaya ilişkin çok önemli bulgu!

Financial Times'ta yer alan habere göre, İngiltere Halk Sağlığı'nın kıdemli tıbbi danışmanı Susan Hopkins, "Şu anki veriler, yeni mutasyonun daha ciddi hastalığa veya ölüm oranının artmasına neden olmadığını gösteriyor, ancak bunu daha iyi anlamak için araştırmalarımıza devam ediyoruz" dedi.
Çalışmada kapsamında mutant virüsle enfekte olmuş bin 769 kişi, mutasyona uğramayan tiple enfekte olan yaş, cinsiyet, ikamet alanı ve test süresi açısından eşit verilere sahip aynı sayıda Covid-19 hastasıyla karşılaştırıldı. Sonuçlarda, her iki koronavirüs türüyle de enfekte olan hastaların hastaneye yatış ve yoğun bakıma alınma oranlarında anlamlı bir fark görülmedi.
MUTANT VİRÜS DAHA BULAŞICI
Öte yandan araştırmacılar, B117'nin daha bulaşıcı olduğunu doğruladı. Ulusal temas izleme sistemi olan NHS Test and Trace'den alınan verilerin ayrı bir analizinde, koronavirüsün yeni varyantla teması olan kişilerin yüzde 15'ine bulaştığı belirtildi. Mutasyona uğramayan koronavirüsün ise insanlara bulaşma oranı yüzde 10 olarak hesaplandı.
İngiltere Halk Sağlığı’nın Birmingham üniversitesiyle yaptığı farklı bir çalışmada ise B117'nin üst solunum yolunda daha yüksek koronavirüs seviyelerine yol açtığına dair önceki bilimsel çalışmalar doğrulandı. Yapılan çalışmada, B117 ile enfekte olan hastaların yaklaşık yüzde 35'inin kanlarında yüksek virüs seviyeleri bulunduğu ortaya konuldu. Geçen hafta Londra Hijyen ve Tropikal Tıp okulundan bilim insanları tarafından yapılan bir modelleme çalışması ise B117 mutasyonun önceki varyantlardan yaklaşık yüzde 56 oranında daha fazla bulaşıcı olduğunu bildirilmişti.
17'Yİ AŞKIN ÜLKEYE SIÇRADI
Bununla birlikte araştırmacılar, mutasyon genel hastaneye yatış veya ölüm oranlarını etkilemiyor gibi görünse bile, hastalığın seyrini herhangi bir şekilde etkileyip etkilemediğini görmek için çalışmalarını sürdürüyor. Ayrıca virüsün yayılmasına dair duyulan endişe, aralarında Türkiye’nin de bulunduğu düzinelerce ülkenin İngiltere’ye geçici seyahat yasakları uygulamasına neden oldu.
B117 varyantı şimdiye kadar ABD, Hindistan, İspanya, Şili, Kanada, İsveç, Fransa, Lübnan, Ürdün, Almanya, Danimarka, Hollanda, İsviçre, Avustralya, Belçika, Japonya, İrlanda, Singapur ve İskoçya'da tespit edildi.