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Mutant B.1.1.7 corona virüsete en yaygın semptomlar

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Bilim insanları İngiltere’de ortaya çıkan ve 60’dan fazla ülkede görülen B117 varyantıyla enfekte olanlarda en yaygın görülen semptomları açıkladı.

Mutant B.1.1.7 corona virüsete en yaygın semptomlar
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 Araştırmacılar, corona virüsün orijinal versiyonundan daha bulaşıcı ve ölümcül olduğu düşünülen mutasyonun, Covid-19 semptomlarının sıklığını artırdığını keşfetti.
 
Mutasyonlu corona virüse yakalananlarda en yaygın görülen semptomlar açıklandı - 1

ÖKSÜRÜK, YORGUNLUK, BOĞAZ VE KAS AĞRISI...

İngiltere Ulusal İstatistik Ofisi (ONS), Oxford Üniversitesi ve Manchester Üniversitesi tarafından yapılan yeni bir araştırmada, 60’dan fazla ülkeye yayılan B117 varyantı ile enfekte olanlarda sıklıkla görülen semptomlar ortaya konuldu. Çalışmada, öksürük, yorgunluk, boğaz ağrısı ve kas ağrısının mutant virüsle enfekte olanlarda daha yaygın görüldüğü açıklandı.  

Mutasyonlu corona virüse yakalananlarda en yaygın görülen semptomlar açıklandı - 2

TAT VE KOKU KAYBI SIKLIĞI DAHA AZ

İngiltere'deki 6 bin kişilik rastgele bir örneklemden alınan pozitif testlere dayanan sonuçlarda, aynı zamanda tat ve koku kaybının virüsün yeni formuna sahip olanları etkileme olasılığının daha düşük olduğu görüldü.

Mutasyonlu corona virüse yakalananlarda en yaygın görülen semptomlar açıklandı - 3

"DAHA BULAŞICI VE ÖLÜMCÜL"

Bilim insanları daha önce yapılan çalışmalarla ilk olarak Kent şehrinde tespit edilen B117 varyantının virüsün orijinal versiyonundan yüzde 50-70 oranında daha bulaşıcı olduğunu ortaya koydu. Türkiye de dahil olmak üzere 60’dan daha fazla ülkeye uluşan mutant virüsün daha ölümcül olabileceğine dair bazı kanıtlar da bulunuyor. Ancak, konuya ilişkin araştırmalar sürüyor. Öte yandan,  biri Güney Afrika'dan diğeri Brezilya'dan olmak üzere diğer iki mutasyonda B117’den daha düşük seviyelerde dünyada yayılıyor.

Mutasyonlu corona virüse yakalananlarda en yaygın görülen semptomlar açıklandı - 4
ONS tarafından yapılan analizde Kasım ile Ocak ayları arasında hem mutasyonlu virüs, hem de eski varyant ile enfekte olan insanların pozitif test etmeden bir hafta önceden yaşadığı semptomlar araştırıldı.
Mutasyonlu corona virüse yakalananlarda en yaygın görülen semptomlar açıklandı - 5

Araştırmanın sonuçları ise şu şekilde;

Yeni varyantla enfekte olan yaklaşık 3 bin 500 kişilik bir grupta hastaların;

% 35’i öksürük,

% 32'si yorgunluk,

% 25'i kas ağrısı,

% 21,8'si boğaz ağrısı, 

% 16’sı tat kaybı,

% 15’i koku kaybı bildirdi.

Mutasyonlu corona virüse yakalananlarda en yaygın görülen semptomlar açıklandı - 6

Eski varyantla enfekte olan 2 bin 500 kişilik bir gruptaki hastaların ise;

 % 28'i öksürük, 

% 29'u yorgunluk,

% 21'i kas ağrısı,

% 19'u boğaz ağrısı

% 18’i tat ve koku kaybından muzdarip olduğunu açıkladı.

Mutasyonlu corona virüse yakalananlarda en yaygın görülen semptomlar açıklandı - 7

Bununla birlikte, her iki grupta da baş ağrısı, nefes darlığı, ishal ve kusma seviyelerinde fark yoktu.

Mutasyonlu corona virüse yakalananlarda en yaygın görülen semptomlar açıklandı - 8

MUTANT VİRÜS DAHA YÜKSEK VİRAL YÜKE NEDEN OLUYOR

Warwick Üniversitesi'nde virolog ve moleküler onkoloji profesörü olan Profesör Lawrence Young, virüsün yeni varyantında orijinal Wuhan virüsüne kıyasla 23 değişiklik olduğunu söyledi.

Konuya ilişkin açıklama yapan Young, "Virüsün farklı bölümlerindeki bu değişikliklerden bazıları vücudun bağışıklık tepkisini  ve enfeksiyonla ilişkili semptomların sıklığını etkileyebilir. Yeni varyasyonla enfekte olanların daha fazla virüs ürettiğini biliyoruz. Bu durum daha fazla öksürük, kas ağrısı ve yorgunluğa neden olabilir" ifadelerini kullandı.
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