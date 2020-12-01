Moderna umut aşıladı

ABD merkezli Moderna, hafta sonu yapılan corona virüsü aşısının üçüncü faz denemelerinde başarı yüzdelerinin yüzde 94,1 olduğunu açıkladı. Ciddi vakalarda ise bu oranın yüzde 100 olduğu belirtildi



Son haftalarda corona virüsüne karşı geliştirilen aşılarla ilgili arka arkaya pozitif haberler gelirken, dün ABD merkezli Moderna adeta umut aşıladı.

ABD merkezli Moderna, corona virüsü aşısının üçüncü faz sonuçlarını kamuoyu ile paylaştı. Yapılan açıklamada aşının üçüncü fazında hiçbir yan etki görülmediği belirtilirken, aşının ciddi bir şekilde Covid-19 bulaşmasının önüne de yüzde 100 oranında geçtiği vurgulandı. 196 Covid-19 vakası üzerinde yapılan araştırmalar sonucunda aşının yüzde 94.1 oranında etkili olduğu belirtildi.

30 binden fazla kişiyle yapılan aşı çalışmalarında Moderna, 196 corona virüs hastasının 185’inin aşıyı aldığını, 11’inin ise plasebo aldığını söyledi. Bu hastalar arasındaki otuz kişinin ciddi vaka olduğu bildirildi. Moderna bu otuz kişinin tamamında aşının etkili olduğunu açıkladı.

Moderna’nın CEO’su StephaneBancel, “Aşımızın salgının gidişatını değiştirebilecek güçlü ve yeni bir silah olmasını umuyoruz. Ağır hastalanmayı, hastaneye kaldırılma oranını ve ölüm oranını azaltmasını umuyoruz” dedi. Yapılan açıklamada aşının herhangi ciddi bir yan etkisi olmadığı da kaydedildi.

Aşı ekibinin başında yer alan Dr. TalZaks yaptığı açıklamada, “Son derece etkili bir aşımız olduğuna inanıyoruz. Artık bunu kanıtlayacak verilere sahibiz” dedi. Dr. TalZaks’incorona virüsü salgınına meydan okuyan açıklamasında “Bu salgını yok etmekte önemli bir rol oynamayı umuyoruz” şeklinde konuştu.

Moderna’nın kamuoyuna duyurduğu üçüncü faz araştırmada ABD’de yaşayan 30.000 insan dahil edildi. Bu katılımcılardan 196’sı corona virüsüne yakalanırken, 185’ine plasebo verildi ve 11’ine aşı verildi. Araştırmaya katılanlardan 30’u ağır hastalanırken bir kişi de yaşamını yitirdi fakat bu gönüllülere Moderna’nın aşısı verilmedi. Böylelikle Moderna’nın aşısının yüzde 100’lük bir koruma sağladığı belirlendi.

Araştırmaya 65 yaş üzerinde olan 7.000 kişi dahil edilirken obezite, diyabet ve kalp rahatsızlığı gibi kronik rahatsızlıkları bulunan 5.000 genç de dahil edildi. Araştırmada 11.000 etnik kökenlinin de yer aldığı belirtilirken bu sayının da ABD nüfusuyla aynı ölçekte olduğu belirtildi.

Moderna, bütün araştırmayı henüz kamuoyuna duyurmadığını açıkladı. Moderna’nın araştırması hakemli bir dergide yayınlandıktan sonra paylaşılacak.

BioNTech’in ardından Amerikan biyoteknoloji şirketi Moderna’dan yeni tip corona virüsüne (Covid-19) karşı geliştirilen aşıyla ilgili ilk verinin, aşısının yüzde 95,4 etkili olduğunu ortaya koyduğunu açıklamıştı.









