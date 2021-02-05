Moderna aşısında yeni bir yan etki tesbit edildi

ABD’li ilaç şirketi Moderna tarafından geliştiren mRNA’nın aşını yaptıran bazı insanlarda “Covid-19 kolu” olarak adlandırılan bir yan etkinin görüldüğü belirtildi. Aşının yapıldığı yerde dev bir şişlik olarak görülen reaksiyonun ilk enjeksiyondan 7 ile 10 gün sonra ortaya çıktığı ifade edildi.



Semptomun görüldüğü kişiler, şişliğe dokunduklarında ağrı hissettiklerini, zaman kaşıntı, kızarıklık ve döküntünün eşlik ettiğini söyledi.

"ENDİŞELENECEK BİR ŞEY YOK"



Massachusetts General Hastanesi’nin dermatoloji bölümü direktörü Doktor Esther Freeman, konuya ilişkin yaptığı açıklamada, endişenecek bir durum olmadığını ifade etti. Buz ve ateş dürücü ilaçların kullamıyla şişlik ve kızarıkların birkaç gün içinde tedavi edilebileeğini söyleyen Freeman, “İnsanlara bunun bilinen bir fenomen olduğuna dair güvence vermek istiyoruz. Birkaç gün kolunuzda büyük bir kırmızı leke olması eğlenceli olmayabilir, ancak gerçek şu ki paniğe gerek yok ve ikinci doz aşınızı yaptırmamak için bir neden yok” dedi.

Freeman, yan etkinin kaynağının henüz bilinmemesine rağmen semptomıun dermatologlar ve alerjistler tarafından “gecikmiş kutanöz aşırı duyarlılık” şeklinde tanımlandığını belirtti.



Öte yandan, bu tür reaksiyonlar, daha önce tetanoz, suçiçeği ave MMR (kızamık, kabakulak, kızamıkçık) aşısı olan kişilerde de görüldü. Ancak, Covid-19 kolu, Moderna ile aynı teknolojiyi kullanan diğer mRNA aşısı Pfizer/BioNTech’te görülmedi. Moderna'nın Covid-19 aşısını alan kişilerde görüldü ve klinik deneylerinde bildirildi.

DÜNYADA YALNIZCA 14 KİŞİDE GÖRÜLDÜ



Ancak Freeman bu durumun insanların Moderna yerine Pfizer/BioNtech aşısı olmasının daha güvenliği olduğu anlamına gelmediğini söyledi. Şimdiye kadar, küresel çapta yalnızca Moderna aşısını yaptıran 14 kişi kolunda dev bir şişlik göründüğünü söyledi.



ABD Gıda ve İlaç Dairesi (FDA) tarafında acil kullanımı 19 Aralık’ta onaylanan Moderna aşısı şu anda ABD dışında, Kanada, AB ülkeleri ve İsrail’de kullanılıyor.