banner583
banner590
İs kokusundan dışarı çıkamıyoruz
İs kokusundan dışarı çıkamıyoruz
146 0
Simge isimlerimizin heykelleri Surlariçi Şehir Müzesi’nde
Simge isimlerimizin heykelleri Surlariçi Şehir Müzesi’nde
16 0
 
Önce yıktı sonra restore sözü verdi
Önce yıktı sonra restore sözü verdi
57 0
Beton mikserleri yolları mahvediyor
Beton mikserleri yolları mahvediyor
39 0
Yasağa rağmen piknik
Yasağa rağmen piknik
157 0
Fenerbahçe Hatay’da hata yapmadı
Fenerbahçe Hatay’da hata yapmadı
25 0
Toplumsal bağışıklık için toplumun yüzde 90'ını aşılamak lazım
Toplumsal bağışıklık için toplumun yüzde 90'ını aşılamak lazım
26 0
banner529
banner570

Moderna aşısında yeni bir yan etki tesbit edildi

banner476

ABD’de yüzde 94 etkili olduğu açıklanan Moderna’nın corona virüs aşısını yaptıran bazı kişilerin kollarında, ilk enjeksiyondan 7 ile 10 gün sonra dev bir şişlik meydana geldiği görüldü

Moderna aşısında yeni bir yan etki tesbit edildi
banner601
“Covid-19 kolu” adı verilen nadir yan etkiye, ağrı ve döküntünün de eşlik ettiği belirtildi. Doktorlar durumun olağandışı olmadığını belirterek, buz ve ateş düşürücü ilaçlarla birkaç gün içinde tedavi edilebileceğini açıkladı.
 

ABD’li ilaç şirketi Moderna tarafından geliştiren mRNA’nın aşını yaptıran bazı insanlarda “Covid-19 kolu” olarak adlandırılan bir yan etkinin görüldüğü belirtildi. Aşının yapıldığı yerde dev bir şişlik olarak görülen reaksiyonun ilk enjeksiyondan 7 ile 10 gün sonra ortaya çıktığı ifade edildi. 

Semptomun görüldüğü kişiler, şişliğe dokunduklarında ağrı hissettiklerini, zaman kaşıntı, kızarıklık ve döküntünün eşlik ettiğini söyledi. 

"ENDİŞELENECEK BİR ŞEY YOK"

Massachusetts General Hastanesi’nin dermatoloji bölümü direktörü Doktor Esther Freeman, konuya ilişkin yaptığı açıklamada, endişenecek bir durum olmadığını ifade etti. Buz ve ateş dürücü ilaçların kullamıyla şişlik ve kızarıkların birkaç gün içinde tedavi edilebileeğini söyleyen Freeman,  “İnsanlara bunun bilinen bir fenomen olduğuna dair güvence vermek istiyoruz. Birkaç gün kolunuzda büyük bir kırmızı leke olması eğlenceli olmayabilir, ancak gerçek şu ki paniğe gerek yok ve ikinci doz aşınızı yaptırmamak için  bir neden yok” dedi. 

Freeman, yan etkinin kaynağının henüz bilinmemesine rağmen semptomıun dermatologlar ve alerjistler tarafından  “gecikmiş kutanöz aşırı duyarlılık” şeklinde tanımlandığını belirtti.  

Öte yandan, bu tür reaksiyonlar, daha önce  tetanoz, suçiçeği ave MMR (kızamık, kabakulak, kızamıkçık) aşısı olan kişilerde de görüldü. Ancak, Covid-19 kolu, Moderna ile aynı teknolojiyi kullanan diğer mRNA aşısı Pfizer/BioNTech’te görülmedi. Moderna'nın Covid-19 aşısını alan kişilerde görüldü ve klinik deneylerinde bildirildi.

DÜNYADA YALNIZCA 14 KİŞİDE GÖRÜLDÜ

Ancak Freeman bu durumun insanların  Moderna yerine Pfizer/BioNtech aşısı olmasının daha güvenliği olduğu anlamına gelmediğini söyledi.  Şimdiye kadar, küresel çapta yalnızca Moderna aşısını yaptıran 14 kişi kolunda dev bir şişlik göründüğünü söyledi.

ABD Gıda ve İlaç Dairesi (FDA) tarafında acil kullanımı 19 Aralık’ta onaylanan Moderna aşısı şu anda ABD dışında, Kanada, AB ülkeleri ve İsrail’de kullanılıyor. 

banner342
banner603
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.