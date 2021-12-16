Mitokondri sağlığınızı koruyun

Mitokondriler hücrelerimizin enerji üretim merkezleridir. Bu minik organeller hücrelerimizin doku, organ ve sistemlerimizin ihtiyaç duyduğu enerjiyi üretmekle sorumludurlar.

Yüksek kalorili beslenme

Aşırı şekerli gıda tüketmek

Civa, kurşun, alkol gibi çevresel toksinler

Trans yağlar

Hareketsiz yaşam

Gece beslenmesi

Kan şeker yüksekliği ve insülin direnci

Resveratrol

Koenzim Q 10

Alfa Lipoik Asit

B2 vitamini

B3 vitamini mitokondrilerin en büyük destekçilerindendir.

Son yıllarda, mitokondri sağlığını koruyarak veya iyileştirerek birçok vücut ve organ sağlığının iyileştirebileceği konuşuluyor. Özellikle bu konu üzerinde yapılan çalışmalar birçok sağlık sorununun mitokondrilerin işlevini yerine getirememesinden kaynaklanabileceği söyleniyor.Mitokondrilerin hücrelerimizin enerji gereksinimlerini karşılayamaması halinde kalp hastalıkları, tip 2 diyabet, kanser, Alzheimer hastalığı, gibi hastalıkların riski artabilmektedir.Metabolizmamızın yavaş, veya hızlı çalışması da mitokondrilerimize bağlıdır. Kazanılan kalorileri yakmada mitokondriler rol oynar. Eğer mitokondrileriniz yeteri kadar verimli çalışmıyorsa bu metabolizmanızın da iyi çalışmadığını gösterir. Dolayısıyla bu küçük organellerin her yaşta doğru çalıştırmalı, toksinlerle boğup zehirlememeli özetçe işlevini bozmamalıyız.Enerji ihtiyacı çok olan hücrelerde mitokondri sayısı da çok, enerji ihtiyacı az olan hücrelerde ise mitokondri sayısı azdır. Örneğin; kas hücrelerinin enerji ihtiyacı yüksek olduğu için mitokondri sayısı fazladır. Yaşla birlikte kas kaybı yaşanır ve mitokondri sayısı da beraberinde azalır ve sağlık sorunları baş gösterir. Kas kütle kaybı bazen de hızla kilo kayıpları moda diyetler adı altında yapılan sağlıksız beslenmeyle de düşer.Kas kütlenizi koruyup yaşla birlikte kas kaybını önlemek ve kas kazanmak daha güçlü ve sağlıklı mitokondriler için en etkili yoldur. Her gün 30 dakika hareket etmeye, haftada 2-3 kez bölgesel kas gruplarını çalıştırmak da çok önemlidir.Sağlıklı beslenme mitokondri sağlığı için en önemli unsurlardandır. Özellikle protein ve sebze ağırlıklı beslenip, basit karbonhidratlardan kaçınmalıyız.Renkli besinleri mutlaka tüketin. Kırmızı, mor, turuncu renkli sebze ve meyveler güçlü antioksidan kaynaklarıdır. Yaban mersini, kiraz, böğürtlen, enginar, brokoli, ıspanak, gibi sebzeler - meyveler mitokondri için dost besinlerdir.Yapılan çalışmalarda polifenollerden zengin beslenmenin mitokondri fonksiyonlarını geliştirmesi ve yeni mitokondri oluşumunu teşvik etmesine yardımcı olabileceği söyleniyor. Ceviz, badem, avokado, fındık gibi sağlıklı yağ asitlerine yer vermek, Özellikle kükürtlü sebzeler olarak bilinen lahana, sarma, turp, brokoli, brüksel lahanası gibi sebzeler mitokondriler için güçlü bir antioksidan olan glutatyon üretimini destekliyor.Sağlıklı beslenme ve düzenli egzersiz mitokondri sağlığı için en önemli iki unsur ancak bazen doğru yapılan besin destek takviyeleri de mitokondrilerimizin işlevini artırıp sağlığının korunmasında çok önemlidir.