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Mikrobiyolog ve moleküler biyologlara COVID-19 PCR eğitimi verildi
Mikrobiyolog ve moleküler biyologlara COVID-19 PCR eğitimi verildi
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Mikrobiyolog ve moleküler biyologlara COVID-19 PCR eğitimi verildi

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Mikrobiyolog ve moleküler biyologlara COVID-19 PCR eğitimi verildi

 Yakın Doğu Üniversitesi (YDÜ) DESAM Enstitüsü, Türk Mikrobiyoloji Cemiyeti ve TMC-KKTC Mikrobiyoloji Platformu iş birliğiyle ülkede görev yapan mikrobiyolog ve moleküler biyologlara COVID-19 PCR eğitimi verildi.

YDÜ’den verilen bilgiye göre, Yakın Doğu Üniversitesi Hastanesi’nde uygulamalı gerçekleştirilen kursta, SARS-CoV-2 virüsünün yol açtığı COVID-19 hastalığının teşhisinde kullanılan bir moleküler metod olan “Polymerase Chain Reaction (PCR)” testinin pre-analitik, analitik ve post-analitik evrelerin eğitimi verildi.

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