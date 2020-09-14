Yakın Doğu Üniversitesi (YDÜ) DESAM Enstitüsü, Türk Mikrobiyoloji Cemiyeti ve TMC-KKTC Mikrobiyoloji Platformu iş birliğiyle ülkede görev yapan mikrobiyolog ve moleküler biyologlara COVID-19 PCR eğitimi verildi.

YDÜ’den verilen bilgiye göre, Yakın Doğu Üniversitesi Hastanesi’nde uygulamalı gerçekleştirilen kursta, SARS-CoV-2 virüsünün yol açtığı COVID-19 hastalığının teşhisinde kullanılan bir moleküler metod olan “Polymerase Chain Reaction (PCR)” testinin pre-analitik, analitik ve post-analitik evrelerin eğitimi verildi.