Meme kanseri yalnızca kadınları değil erkekleri de etkiliyor

Oranları kadınlarınkine kıyasla düşük olsa da erkekler de meme kanserine yakalanabiliyorlar. İşte erkeklerde meme kanserinin belirtileri

Yalnızca Kadınları Etkilemiyor! Erkeklerde Meme Kanserinin Belirtileri Nelerdir?

Konu meme kanseri olduğunda birçoğumuz yalnızca kadınların bu hastalığa yakalandığını düşünürüz. Oysa her yıl binlerce erkeğe meme kanseri teşhisi konuluyor. Kadınlara kıyasla bu hastalığa yakalanma oranları düşük olsa da bu durum risk altında oldukları gerçeğini değiştirmiyor. Erkeklerde meme kanseri hakkında bilmeniz gerekenleri araştırdık ve yazdık. İşte erkeklerde meme kanserinin önemli belirtileri…

Erkekler meme kanserine yakalanabilir mi?

Meme kanseri genellikle kadınlarla ilişkilendirilen bir hastalıktır. Her yıl Amerika’da 280 binden fazla kadına meme kanseri teşhisi konulmaktadır. Sayıların bu denli yüksek oluşu kimi zaman erkek hastaların gözden kaçırılmasına neden olabilir. Oranlar çok daha düşük olsa da evet, erkekler de meme kanserine yakalanabilirler.

Onkolog Dr. Kathryn Ruddy, her yıl yaklaşık 2 bin erkeğin meme kanserine yakalandığını belirtiyor. Kimi nedenlerden ötürü erkeklerde meme kanseri geç bir aşamada teşhis ediliyor. Onkolog Dr. Nour Abuhadra ise meme kanserinin erkeklerde agresif bir şekilde ilerlediğini ve lokal olarak yayılma eğiliminde olduğunu dile getiriyor. Dolayısıyla erkeklerin de iki yılda bir mamografiye girmeleri öneriliyor.

Yumrular meme kanseri belirtisi olabilir

Göğüs bölgesinde ortaya çıkan yeni bir kitle meme kanserinin habercisi olabilir. Bu küçük, bezelye büyüklüğündeki yumru elle hissedilebilir. Erkeklerde meme kanseri de genellikle bu şekilde teşhis edilir.

Göğüs ucundaki ve ciltteki değişikliklerin dikkate alınması gerekir

Örneğin göğüs ucunun aniden içeri doğru çevrilmesi meme kanserinin bir işareti olabilir. Göğüs ucunuzda yaşanacak herhangi bir değişikliği doktorunuza bildirmeniz gerekir. Ek olarak göğüs bölgenizdeki deride yaşanacak herhangi bir değişikliği de takip etmeli, doktorunuza bildirmelisiniz.

Meme kanseri siyahi erkeklerde ve yaşlı erkeklerde daha sık görülür

Siyahi erkeklerin meme kanserine yakalanma olasılığı diğer erkek gruplarına kıyasla daha yüksektir. 2019 tarihli bir araştırmaya göre siyahi erkeklerde meme kanseri beyaz erkeklere göre %52 daha yaygındır. Bununla birlikte yaşlı erkeklerde meme kanseri görülme olasılığı artar. Kadınlar genellikle 50’li yaşlarda meme kanserine yakalanırken erkekler 70’li yaşlarda dahi yakalanabilirler.

Kimi genetik özellikler meme kanserine yakalanma olasılığı üzerinde etkilidir

BRCA1 ve BRCA2 mutasyona uğradığında meme kanserine yatkınlık oluşturabilen genlerdir. Eğer ailenizde BRCA mutasyonu taşıyan biri varsa doktorunuzu bilgilendirmeniz gerekir. Eğer ailenizdeki kişilerin bu gen mutasyonunu taşıyıp taşımadıklarını bilmiyorsanız aile geçmişinizde kansere yakalanmış kişiler olup olmadığını araştırabilirsiniz.

Östrojen kullanımı da meme kanseri riskinin artmasına neden olabilir

Östrojen kullanan kişilerde meme kanseri gelişme riski daha yüksektir. Östrojen kullanma sebebiniz ne olursa olsun doktorunuzun sizi bu konuda bilgilendirmesi gerekir.

Bu belirtilerden herhangi birini fark ederseniz en kısa sürede doktorunuza danışmalısınız

Bu belirtilerden herhangi birini fark ederseniz ya da meme kanserine yakalanma riskinizin yüksek olduğunu düşünüyorsanız doktorunuzu bilgilendirmeniz gerekir. Doktorunuz gerekli testleri yaptıktan sonra size yol gösterecektir.