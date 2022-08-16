banner762
banner815
Fiyatı yüksek ama kalitesi düşük
Fiyatı yüksek ama kalitesi düşük
11 0
SOS Çocukköyü destek bekliyor
SOS Çocukköyü destek bekliyor
7 0
 
Kocareis Plajı, tenisle şenlendi
Kocareis Plajı, tenisle şenlendi
18 0
Creditwest Bank çalışanları yaz partisinde doyasıya eğlendi
Creditwest Bank çalışanları yaz partisinde doyasıya eğlendi
20 0
45 0
Tatil evi veya villa kiralama revaçta
Tatil evi veya villa kiralama revaçta
34 0
Badmintonda yıldızlar ve gençler mücadele etti
Badmintonda yıldızlar ve gençler mücadele etti
21 0
banner797

Maymun çiçeğinde yeni tehlike

banner476

Dünya genelinde aralarında Türkiye'nin de bulunduğu 89 ülkede görülen maymun çiçeği hastalığı endişelendirmeye devam ediyor. Fransa'da ilk kez insanlardan köpeklere maymun çiçeği hastalığı bulaştığı duyuruldu. Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) veABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezleri’nden (CDC) yapılan açıklamalarda konuyla ilgli yeni tavsiyeler verildi

banner825
Maymun çiçeğinde yeni tehlike

 

 

Maymun çiçeğinin insandan köpeğe bulaştığından şüphelenilen ilk vakanın Fransa’nın başkenti Paris'te bildirilmesi, ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezleri’nin (CDC) web sitesini virüse yakalanmaya duyarlı hayvanlar arasında köpekleri içerecek şekilde güncellemesine yol açtı.


Maymun çiçeği ilk kez köpeklerde görüldü: DSÖ ve CDC'den peş peşe açıklamalar - 2

ABD’nin bu ay bir halk sağlığı acil durumu ilan ettiği maymun çiçeği hastalığına yakalanan hayvanlar üzerinde çalışan CDC, hastalığın insanlar ve hayvanlar arasında yayılabileceğini duyurdu.


Maymun çiçeği ilk kez köpeklerde görüldü: DSÖ ve CDC'den peş peşe açıklamalar - 3

Dünya Sağlık Örgütü'nün (DSÖ) maymun çiçeği hastalığından sorumlu yöneticisi Rosamund Lewis ise  The Lancet dergisinde yayımlanan bulguların  evcil hayvanların nasıl bakılması gerektiği konusunda daha fazla rehberlik sağlayabileceğini söyledi. 


Maymun çiçeği ilk kez köpeklerde görüldü: DSÖ ve CDC'den peş peşe açıklamalar - 4

MAYMUN ÇİÇEĞİ NASIL BULAŞIYOR?

Bununla birlikte maymun çiçeği, enfekte insandaki döküntüleri kabuklar ve vücut sıvıları ile doğrudan temas yoluyla yayılıyor. Ayrıca, uzun süreli yüz yüze temas sırasında ve öpüşme, sarılma veya cinsel ilişki gibi yakın fiziksel temas sırasında solunum salgılarından da bulaşabiliyor.


Maymun çiçeği ilk kez köpeklerde görüldü: DSÖ ve CDC'den peş peşe açıklamalar - 5

Fransız araştırmacıların bildirdiğine göre, potansiyel insandan köpeğe bulaşma vakası, sahiplerinin maymun çiçeği semptomlarının başlamasından 12 gün sonra 4 yaşındaki bir İtalyan tazısında keşfedildi.


Maymun çiçeği ilk kez köpeklerde görüldü: DSÖ ve CDC'den peş peşe açıklamalar - 6

Köpeğin derisinde ve mukoz membranlarında lezyonlar, karnında püstüller ve ianal bölgesinde bir ülserasyon vardı. Sağlık çalışanları, köpek sahiplerinin enfeksiyonlarından birini hayvanda tespit edilen enfeksiyonla eşleştirdi.


Maymun çiçeği ilk kez köpeklerde görüldü: DSÖ ve CDC'den peş peşe açıklamalar - 7

Araştırmacılar, köpeğin birlikte yaşayan ve bir ilişki içinde olan 44 ve 27 yaşlarındaki iki erkeğe ait olduğunu aktardı. Çift, köpeklerinin kendileriyle yatakta uyumasına izin verdiklerini ve kendi semptomlarının başlamasına dayanarak evcil hayvanlarının diğer insanlarla ve evcil hayvanlarla temas etmesini engellediklerini söyledi.


Maymun çiçeği ilk kez köpeklerde görüldü: DSÖ ve CDC'den peş peşe açıklamalar - 8

GAY VE BİSEKSÜEL ERKEKLER ARASINDA YAYGIN

Diğer taraftan, maymun çiçeği vakaları genellikle gay ve biseksüel erkeklerde tespit edildi. Lewis, dünya çapındaki maymun çiçeği vakalarının yaklaşık yüzde 99'unun erkeklerde bulunduğunu ve bu vakaların yüzde 98'inin erkeklerle seks yapan erkekleri içerdiğini söyledi.


Maymun çiçeği ilk kez köpeklerde görüldü: DSÖ ve CDC'den peş peşe açıklamalar - 9

Öte yandan, Lewis köpeklerin insanlara ya da diğer köpeklere hastalığı bulaşıp bulaştırmadığının bilinmediğini ve bu konuda daha fazla çalışma yapılması gerektiğini vurguladı.


Maymun çiçeği ilk kez köpeklerde görüldü: DSÖ ve CDC'den peş peşe açıklamalar - 10
banner342
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.