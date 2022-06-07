Maymun çiçeği virüsü vakaları bir haftada üçe katlandı

Maymun çiçeği virüsü küresel olarak hızla yayılmaya devam ediyor. Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), maymun çiçeğinin endemik olmadığı 27 ülkede tespit edildiğini ve vaka sayısının 780'e ulaştığını duyurdu. Böylelikle toplam vaka sayısı geçen haftaya göre üç kat artmış oldu.

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), virüsün genellikle bulunmadığı ülkelerde 780 onaylanmış maymun çiçeği vakası olduğunu duyurdu. Söz konusu rakam, DSÖ’nün bir hafta önce bildirdiği 257 vakanın yaklaşık 3 katını oluşturuyor.

Bununla birlikte DSÖ, söz konusu rakamın muhtemelen eksik olduğunu belirtti ve küresel risk seviyesini "orta" olarak değerlendirdi.

DSÖ, vakaların halihazırda "endemik" (Batı ve Orta Afrika) dışında 27 ülkede tespit edildiğini söyledi.Bu yeni vakaların çoğu Avrupa, Kuzey Amerika, Meksika, Arjantin, Fas ve Birleşik Arap Emirlikleri'nde az sayıdayken İngiltere 207 vaka ile ilk sırada yer alıyor. Onu 156 ile İspanya ve 138 ile Portekiz izliyor.

Diğer taraftan DSÖ, en son güncellemesinde, bazı ülkelerin daha önce teyit edilmiş vakaların bilinen temaslarının ötesinde yeni vakaların ortaya çıktığını bildirdiğini ve bulaşma zincirlerinin "virüsün tespit edilmemiş dolaşımı yoluyla kaçırıldığını" aktardı.

DSÖ, "Diğer ülkelerin vakaları tespit etmesi ve virüsün daha fazla yayılması muhtemeldir" açıklamasını yaptı.

Genel halk için insan sağlığına yönelik mevcut risk "düşük kalırken", virüsün normalde bulunmadığı ülkelerde yaygınlaşması halinde halk sağlığı riskinin "yüksek hale gelebileceği" belirtildi.

Bunların yanı sıra DSÖ, şimdiye kadar bildirilen vakaların hepsinin olmasa da çoğunun erkeklerle seks yapan erkekleri içerdiğini söyledi. Maymun çiçeğinin cinsel yolla bulaştığına dair bir kanıt şu an için bulunmasa da yakın temas hastalığın yayılmasında önemli bir rol oynuyor.