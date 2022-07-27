Maymun çiçeği vakalarındaki artış devam ediyor. Uzmanlar virüsün sadece cinsel yolla bulaşmadığı uyarısında bulunuyor

Covid-19 salgının etkileri geçmiş değil. Aksine, pek çok ülkede son dönemlerde önemli bir vaka artışı yaşanıyor. Ancak şu an için karşı karşıya kaldığımız tek tehlike Covid-19 değil! Maymun çiçeği virüsünün sebep olduğu hastalığa yakalananların sayısı da gün geçtikçe artıyor! Birkaç ay öncesine kadar maymun çiçeği virüsünün etkilediği insan sayısı oldukça minimal düzeydeydi. Ancak bugünkü vaka sayısı 16.000’i aşmış durumda! Virüsün, yayılmaya devam etmesi üzerine geçtiğimiz günlerde Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) “küresel acil durum” ilan etmişti. Kısacası, pek çok insan maymun çiçeğinin yeni bir küresel salgına dönüşmesinden endişe ediyor…

Öte yandan maymun çiçeği ile ilgili ilginç veriler paylaşılmaya devam ediliyor. Virüs, “cinsel yolla bulaşan hastalık” kategorisinde olmadığı halde, cinsel temasa vurgu yapan haberler ve araştırmalar ortaya çıkıyor. Hatta bazı önemli akademik çalışmalarda maymun çiçeğinin en çok eşcinsel erkekler arasında görüldüğü ifade ediliyor. DSÖ de eşcinsel erkeklerde görülen vakaların yoğunlukta olduğunu ifade ediyor. Bütün bunlar, maymun çiçeğinin cinsel yollarla bulaşan bir virüs olduğu izlenimine neden oluyor. Ancak uzmanlara göre bu doğru değil! Detaylara birlikte bakalım.

Bir virüs salgının genel popülasyondan önce belirli bir grupta yayılması doğal bir durum

Yani, maymun çiçeğinin yalnızca eşcinsel erkekleri etkilediği gibi bir düşünce son derece yanlış! DSÖ de virüsün toplumun geneline yayılabileceğini bu nedenle rehavete kapılmamak gerektiğini ifade ediyor. Yani maymun çiçeği virüsü tüm insanlara bulaşabilir.

Maymun çiçeği virüsü cinsel yolla mı bulaşıyor?

Bazı uzmanlara göre, virüsü cinsel yolla bulaşan veya bulaşmayan olarak kategorize etmek doğru değil. Öte yandan, cinsel temas virüsün yayılması için oldukça etkili bir yol. Ancak buna rağmen, maymun çiçeği hastalığı cinsel yolla bulaşan hastalık kategorisinde değil. Çünkü cinsel yolla bulaşan hastalıklar vücut sıvaları yoluyla bulaşıyor. Bunun için ise cinsel temas gerekiyor. Ancak maymun çiçeğinin bulaşması için vücut sıvısına, dolayısıyla cinsel birlikteliğe gerek yok. Virüs tene temas, sarılma, kirli yüzeyler ve hatta havadaki tükürük yoluyla bile bulaşabiliyor. Yani maymun çiçeği sadece cinsel yolla bulaşan bir hastalık değil.

Hollanda’da risk grupları için aşılama başladı

Hollanda’daki maymun çiçeği vakalarında gözle görülür bir artış yaşanıyor. Son verilere göre virüsün tespit edildiği kişi sayısı 712’ye yükseldi. Ayrıca bu sayını hızla arttığı ifade ediliyor. Buna bağlı olarak, Hollanda’da risk gruplarında bulanan insanlar için aşılama çalışmaları yürütülüyor. Hollanda’nın başkenti Amsterdam’da 30 Temmuz’da gerçekleştirilecek onur yürüyüşünün virüsün daha da yayılmasına neden olacağından endişe ediliyor. Bu nedenle virüsün yüksek oranda görüldüğü eşcinsel erkeklerin, transseksüellerin ve seks işçilerinin aşılanmasına başlandı. Bu kapsamda risk grubunda yer alan 32.000 kişinin aşılanması planlanıyor.

Risk grubunda olanlara “Imvanex” isimli aşı yapılıyor

Bildiğiniz gibi, maymun çiçeği hastalığına karşı özel olarak geliştirilen bir aşı veya tedavi bulunmuyor. Ancak bu hastalık, çiçek hastalığına benzer özellikler taşıyor. Bu nedenle maymun çiçeğine karşı çoğu zaman çiçek aşısı kullanılıyor. Öte yandan, çiçek hastalığına karşı geliştirilen Imvanex aşısının maymun çiçeğine karşı da koruyucu olduğu ifade ediliyor. Son olarak bu aşı, 4 hafta ara ile iki doz olarak uygulanacak.