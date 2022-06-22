Maymun çiçeği salgını 10 kat büyüyebilir

En az 42 ülkede tespit edilen maymun çiçeği hastalığına ilişkin küresel endişe artarken, İngiltere'deki bilim insanlarından uyarı geldi

İngiltere’de yapılan yeni bir çalışma, maymun çiçeği salgının 10 kat büyüyeceği konusunda uyardı. Çalışma, corona virüs (Covid-19) salgını sırasında, İngiltere’de hükümete danışmanlık yapan SAGE üyeleri arasında yer alan London School of Hygiene & Tropical Medicine’nde epidemiyolog olan Prof. Dr. John Edmunds tarafından yürütüldü.

45 BİN KİŞİNİN VERİLERİ İNCELENDİ

Edmunds ve ekibi, her on yılda bir yapılan 45 bin kişiden oluşan bir anketten toplanan İngiltere’deki cinsel birliktelik verilerini inceledi.

31 Mayıs'ta yapılan modelleme sırasında, dünya çapında 25'ten fazla ülkede 728 doğrulanmış ve şüpheli vaka bildirildi. O zamandan beri, dünya çapında yaklaşık 2 bin enfeksiyon kaydedildi.

Araştırmanın sonuçları, cinsel davranışta müdahaleler veya değişiklikler olmadan, erkeklerle seks yapan erkekler arasında 'büyük bir salgın' görülmesinin 'büyük bir olasılık' olduğunu gösterdi. Büyük bir salgın, halihazırda tespit edilenlerin yanı sıra en az 10 bin vaka daha kaydedilmesi olarak tanımlandı.

Diğer taraftan bilim insanları bulgularının, "orantısız derecede fazla" cinsel partneri olan bireylerden oluşan küçük bir grup aracılığıyla maymun çiçeğinin vakalarının sürekli artmasını açıkladığını vurguladı.

Çalışmanın yazarları, “Maymun çiçeği virüsü her zaman bu topluluk arasında 'önemli bir bulaşma potansiyeli' riskine sahipti. Ancak, son birkaç on yılda Afrika dışında çok az vaka kaydedildiği için başlayamadı Ancak, bu grubun birçoğu enfekte olursa (erkekler ile cinsel ilişki yaşayan erkekler), diğer gruplar arasında da sayısı 10 bine varan ekstra vaka tespit edilebilir” değerlendirmesinde bulundu.

MAYMUN ÇİÇEĞİ HASTALIĞININ R KATSAYISI BİRDENBİRE ARTABİLİR

Araştırmacılar, “Maymun çiçeği hastalığının R kat sayısı (enfekte olmuş bir kişinin virüsü bulaştırdığı insan sayısı) birden önemli ölçüde daha büyük olabilir. Bu da salgını kontrol altına almayı zorlaştırabilir” dedi.

Bilim insanlarının uyarısının ardından, İngiltere’deki sağlık yetkilileri maymun çiçeği hastalığına karşı 'yüksek risk' altında olan gay ve biseksüel erkeklere enfeksiyona karşı korunmak için bir aşı teklif edileceğini duyurdu.

İNGİLTERE GAY VE BİSEKSÜELLERE AŞI ÖNERDİ

İngiltere'de şimdiye kadar 800'e yakın maymun çiçeği virüsü vakası bildirildi. Şimdiye kadar neredeyse tüm enfeksiyonlar erkeklerle seks yapan erkeklerde kaydedildi. Birleşik Krallık Sağlık Güvenliği Ajansı (UKHSA), vaka sayılarını azaltmak amacıyla gay ve biseksüel erkeklere, yüzde 85 etkili olan Imvanex aşısının verileceğini açıkladı.

Bu kapsamda, sağlık görevlileri birden fazla partneri olan erkeklere aşı önerecek. İngiltere’de maymun çiçeğine karşı aşı, şimdiye kadar yalnızca doğrulanmış vakalara ve yakın temaslılarına teklif edildi.

MAYMUN ÇİÇEĞİ VİRÜSÜ HANGİ ÜLKELERDE GÖRÜLDÜ?

Dünya Sağlık Örgütü'nün (DSÖ) 15 Haziran'da yaptığı güncellemeye göre maymun çiçeği şimdiye kadar en az 42 ülkede tespit edildi. Toplamda 2 bin 103 doğrulanmış vaka kaydedilirken, Nijerya'da bir ölüm gerçekleşti.

SİNGAPUR VE GÜNEY KORE'DE İLK VAKALAR GÖRÜLDÜ

Singapur, ülkedeki ilk maymun vakasını açıkladı. Hastalık, geçen hafta ülkeye giren bir İngiliz uçuş görevlisinde tespit edildi. 42 yaşındaki adam aynı zamanda, Güney-Doğu Asya'da yeni bir küresel salgınla bağlantılı olarak kaydedilen ilk maymun çiçeği vakası oldu.

Güney Kore’de de ilk maymun çiçeği virüsü vakasının görüldüğü bildirildi. Yonhap Haber Ajansına göre, Kore Hastalık Kontrol ve Önleme Ajansı (KDCA) tarafından yapılan açıklamada, iki kişide virüsün tespit edildiği kaydedildi.

Vakalardan birinin 20 Haziran'da ülkeye gelen yabancı uyruklu bir kişi olduğu tespit edilirken, diğerinin ise 21 Haziran'da ülkeye giriş yapan Güney Kore vatandaşı olduğu aktarıldı. Hastalar, 21 gün tecrit edilecek.

DSÖ, vakaların halihazırda "endemik" (Batı ve Orta Afrika) dışında 27 ülkede tespit edildiğini söyledi.Bu yeni vakaların çoğu Avrupa, Kuzey Amerika, Meksika, Arjantin, Fas ve Birleşik Arap Emirlikleri'nde az sayıdayken İngiltere 207 vaka ile ilk sırada yer alıyor. Onu 156 ile İspanya ve 138 ile Portekiz izliyor.

Diğer taraftan DSÖ, en son güncellemesinde, bazı ülkelerin daha önce teyit edilmiş vakaların bilinen temaslarının ötesinde yeni vakaların ortaya çıktığını bildirdiğini ve bulaşma zincirlerinin "virüsün tespit edilmemiş dolaşımı yoluyla kaçırıldığını" aktardı.

MAYMUN ÇİÇEĞİ VİRÜSÜ NASIL BULAŞIYOR?

"Maymun çiçeği", enfekte biriyle yakın temas veya cinsel ilişki halinde bulaşıyor. Virüs, vücuda, deri üzerindeki yara ve çatlaklardan, solunum yoluyla ya da ağız, burun ve gözden giriyor. Virüs, maymun, fare, sincap gibi enfekte hayvanlarla temas ile de bulaşıyor. Kıyafet ya da yataktan da geçmesi mümkün.

MAYMUN ÇİÇEĞİ VİRÜSÜNÜN BELİRTİLERİ NELER?

Hastalık yüksek ateş, baş ağrısı ve kaşıntıyla başlıyor. Terleme, sırt ve kas ağrısı, halsizlikle seyrediyor. Döküntüler genellikle önce yüzde görülüyor, sonra vücuda yayılıyor.

MAYMUN ÇİÇEĞİ VİRÜSÜ ÖLDÜRÜR MÜ?

Vakaların çoğu hafif geçiyor. Çocukluk hastalığı olarak bilinen "su çiçeğine" benziyor. Hastalar 14 ile 21 gün içinde kendiliğinden iyileşiyor. Bazen ağır vakalara rastlanabiliyor. Batı Afrika'da ölümle sonuçlanan vakalar olduğu biliniyor.

MAYMUN ÇİÇEĞİ VİRÜSÜNÜN TEDAVİSİ VAR MI?

Maymun çiçeğinin tedavisi yok. Salgınlar enfeksiyonla mücadele yöntemleriyle kontrol altına alınabiliyor. Çiçek aşılarının maymun çiçeğini önlemede yüzde 85 etkili olduğu biliniyor.