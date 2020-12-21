Maske takmamıza rağmen koronavirüs neden yayılıyor?

Maskeler gerçekten Kovid-19 durduruyorsa salgın neden bu denli hızla yayılmaya devam ediyor? Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), bayram sofralarına bile maskeleri takarak oturun, diyor. İngiltere’de yapılan araştırma, her 4 kişiden üçünün maskeyle dolaştığını ortaya koydu, ama virüs hayretlere düşüren hızla yayılmaya devam ediyor. Uzmanlar, maskelerin gerçekten Kovid-19’u durdurmaya yardımcı olup olmadığını anlamaya çalışıyor.

Daily Mail’in aktardığına göre, İngiltere’de geçtiğimiz hafta ülkenin neredeyse tüm bölgelerinde Kovid-19 vaka sayısında artış yaşandı. Bazı bölgelerde vaka sayısı, geçen nisan ayına göre 2 kat arttı.

İspanya ve İtalya gibi, maske zorunluğu uygulanan ülkeler de yıkıcı Kovid-19 dalgasından kaçamadı.

Edinburgh Üniversitesi’nden virolog Paul Digard, virüsün temel kaynağının öksürük veya hapşırık sonucu oluşan ve havada uçuşan damlacıklar olduğu belirterek, “Kovid-19 parçacıkları, maskelerin onları durduramayacak kadar küçük” ifadesini kullandı.

Ama çoğu durumda virüsün büyük damlacıklar içinde yayıldığına dikkat çeken bilim insanı, bu damlacıkların durdurulmasında maskelerin etkili olduğunu kaydetti.