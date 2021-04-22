Ancak tıpkı B12, D vitamini, Omega-3, probiyotikler gibi magnezyum eksikliği de olabilmektedir.
Magnezyum kas, kemik, sinir iletimi ve daha birçok bütünlüğe destek verse de bedenimizde birçok enziminde ko-faktörüdür. Yani o enzimin işlev görmesi için anahtar rolündedir.
Kas krampları, el-ayak uyuşmaları, karıncalanması, baş dönmesi özellikle kadınlarda menstrüal dönemde şiddetli baş ağrısı, uyku bozuklukları durumunda magnezyum desteği gerekmektedir.
MAGNEZYUM EKSİKLİĞİNDE
- Depresyona yatkınlık,
- Adet dönemlerinde şiddetli ağrı,
- Astım ataklarında artış,
- Kramplar,
- Yorgunluk
- Baş ağrısı ve migren atakları
- Gerginlik
- El-ayak uyuşması
- Kabızlık gibi belirtiler görülmektedir.
Özellikle idrar söktürücü ilaçlar, mide-asit pompasını baskılayan ilaçlar, doğum kontrol için kullanılan ilaçlar, kortizon içeren ilaçlar, antibiyotikler ve laksatif etkisindeki ilaçların uzun süreli kullanımında magnezyum kaybına yol açabileceği unutulmamalıdır.
MAGNEZYUMDAN ZENGİN BESİNLER
Ceviz, badem, fındık
Baklagillerden mercimek, nohut, kurufasulye
Tam tahıllı ekmek türleri
Ispanak, pazı, roka
Hurma, incir
Pancar,
Ay ve kabak çekirdeği
MAGNEZUYUMUN vücuttaki emilimini artırmak için özellikle çiğ tüketmek önemlidir.
MAGNEZYUM TAKVİYELERİ
Magnezyum takviyelerinin de birçok türü bulunmaktadır. Biyo yararalılığını en yüksek olan türleri ise magnezyum glisinat, sitrat veya taorat tuzları tercih edilmeli ya da magnezyum oksitten fayda sağlanmalıdır.