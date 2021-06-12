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Lösemili çocuklar ilaç sıkıntısı çekiyor

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Kanser sürecinden geçen çocukların tedavilerinde kullanılan ilaçların temini konusunda sıkıntı yaşanıyor

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Lösemili çocuklar ilaç sıkıntısı çekiyor
 
 
Kemal Saraçoğlu Lösemili Çocuklar ve Kanserle Savaş Vakfı, kanser sürecinden geçen çocukları yaşatabilmek adına tedavilerinde kullanılan ilaçların temini konusuna devlet tarafından ivedilikle çözüm bulunmasını talep etti. 
Vakıf’tan yapılan yazılı açıklamada, Kemal Saraçoğlu Vakfı olarak birincil amacın, çocukların almış olduğu kanser teşhisi ile başlayan yolculuklarında en doğru, hızlı ve başarılı bir tedaviye kavuşmalarına destek olmak olduğu belirtilen açıklamada, kanser hastalığında başarının en önemli boyutunun, doğru ilaç ile zamanında tedavinin başlaması ve aksamaması olduğu vurgulandı.
Açıklamada şu ifadeler kullanıldı: 
“Hastaların tedavi edilebilmesi ve tedavi için gerekli ekipman tedariki devletin sorumluluğundadır. Sivil toplum örgütü olarak bizlerin asli görevi, hasta ve ailesinin süreçte sosyal, ekonomik ve psikolojik kayıplarını geri kazandırmak, takviye etmek veya mevcut yapılarını korumaktır. Fakat, zaman zaman karşı karşıya kaldığımız ilaç eksikliklerinde, çocukların tedavilerinin aksamaması adına vakfımız, bütçesi ile ilaç teminini sağlamış ve halen sağlamaktadır. 
Ancak, pandemi ile birlikte son iki yılda, çok sık ilaç eksiklikleri ile karşı karşıya kalınmıştır. Kanser tedavisinde kullanılan ilaçlar maalesef büyük bütçeler gerektirmektedir. Bu bağlamda ilaç temininin asli sorumluluğumuz olmadığını yineleyerek, vakfımızın halktan gelen bağışlarla oluşan bütçesi için büyük bir tehdit oluşturduğunu beyan etmek isteriz. 
İlaç eksikliğinin hasta ve hasta yakınlarında yarattığı psikolojik travma da göz önünde bulundurularak, Kemal Saraçoğlu Vakfı olarak kanser sürecinden geçen çocuklarımızı yaşatabilmek adına tedavilerinde kullanılan ilaçların temini konusuna Devlet tarafından ivedilikle çözüm bulunmasını talep ederiz.”
 
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