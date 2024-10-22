KTTB: “Bir hekimi uyguladığı bir eylem veya davranışı ile ilgili bir soruşturma yetkisine sahip değiliz”

Kıbrıs Türk Tabipleri Birliği (KTTB), bir hasta yakının KTBB tarafından soruşturulmasını istediği konuya ilişkin “KTTB Yasası ile yönetilmektedir ve işbu yasa hekimlerin hekimlik mesleğini icra ederken uygulamış olduğu eylem ve davranışlarından kaynaklanabilecek disiplin suçlarının soruşturmasını yapmakta ancak herhangi bir hekimin idari mevkiinde uygulamış olduğu bir eylem veya davranışı ile ilgili bir soruşturma yetkisine sahip değildir.” kararına vardı.

KTTB Yönetim Kurulu tarafından yapılan yazılı açıklamada, “Son günlerde basında yer alan ve bazı sosyal medya yayınlarında kamuoyu bilgisine getirilen, Hasan Davutoğlu isimli kişinin oğulları Yiğit ve Önder Davutoğlu için talep ettiği Trimetoprim sulfametoksazol içerikli ilacın temini ile ilgili yaşanan sorunlar nedeniyle Sağlık Bakanlığı müsteşarı Sn. Doç. Dr. Düriye Deren Oygar ve ilgili tüm kişilerden şikayetçi olmuştur. Ancak konu ile ilgili KTTB yönetimine iletilen dilekçede soruşturulması istenen konunun idari bir konu olup, ilgili hekimin meslek icrası kapsamında olmaması nedeniyle soruşturmaya yer olmadığı kararı verilmiştir.” ifadelerine yer verildi.

Açıklamada, konuyla ilgili yapılan haberin gerçekleri yansıtmadığı belirtilerek, haberin haberin tekzip edilmesine yönelik talebin ilgili basın kuruluşuna iletildiği aktarıldı.

Açıklamada, şöyle denildi:

“Ancak yukarıdakilere ek olarak belirtmek isteriz ki, Kıbrıs Türk Tabipleri Birliği, 13/1976 sayılı KTTB Yasası ile yönetilmektedir ve işbu yasa hekimlerin hekimlik mesleğini icra ederken uygulamış olduğu eylem ve davranışlarından kaynaklanabilecek disiplin suçlarının soruşturmasını yapmakta ancak herhangi bir hekimin idari mevkiinde uygulamış olduğu bir eylem veya davranışı ile ilgili bir soruşturma yetkisine sahip değildir. Buna rağmen, KTTB Yönetim kurulu, konu ile ilgili olarak, konunun halk sağlığını ilgilendirdiği, halkımızın ilaca erişiminin kesintisiz sağlanması konusundaki hassasiyetlerimiz çerçevesinde Sağlık Bakanlığı ile görüşmeler yapmış ve yapılan görüşmelerde bir arşivleme hatası sonucu aileye yanlış sonucun iletildiği ve mağduriyetin giderileceği belirtilmiştir. Halihazırda kişilerin bu ilaca erişimlerinin sistemde açık olduğu bilgisine de ulaşılmıştır. Konunun hassasiyeti nedeniyle kamuoyunu bilgilendirmek gereği doğmuştur.”

