"Koronavirüsün ilacı bulunmuştur"

Koronavirüs ilacını bulan Prof. Dr. İbrahim Benter, Deniz Bayramoğlu'nun sunduğu Kanal D Ana Haber’e konuştu! Prof. Dr. Benter, "Koronanın tedavisi bulunmuştur ve pandeminin sonunu getireceğine inanıyorum." dedi.

Binlerce bilim insanı koronavirüs pandemisini engellemek için canla başla uğraşıyor. Türk bilim insanları önce aşıyı buldu, ardından test geliştirdi, şimdi de korona ilacını buldu.

Vakıflar İdaresi Genel Müdürü Prof. Dr. İbrahim Benter'in çalışmalarıyla ilk korona ilacı üretildi. Kanal D Haber'e konuşan Prof. Dr. İbrahim Benter "Covid-19'un tedavisi bulunmuştur." açıklamasını yaptı.

İşte Türk profesörün açıklamaları:

* Bu ilaç hasta olanları tedavi edebilecek, yani bu aşıyı almış veya almamış hasta olan insanlar bu ilacı kullanarak virüsün vücuttaki zararlarını önleyebilecek. Kısa ve uzun vadede bu ilaç çok etkili olacak.

* Virüs mutasyona uğrayıp değişse bile ve aşılara karşı bir direnç sağlasa bile bu yaklaşımla biz bu hastalıkları tedavi edebileceğiz.

* Yan etkileri ve dozları konusunda bir şey söylemek daha erken ama ümit ediyoruz ki fazla bir yan etkisi olmadan başka faydaları da olan bir ilaç.

Koronanın tedavisi bulunmuştur. Bu şu an da pandeminin sonunu getireceğine inanıyorum.

ŞUBAT AYINDA AÇIKLAMIŞTI

Benter salgının ortaya çıkmasının ardından şubat ayında Hürriyet’e yaptığı açıklamada, COVID-19 virüsünün kendi keşfi Angiotensin zinciri içindeki ACE2 proteinine tutunarak akciğerlere ve ardından vücuda girdiğini belirterek, bu proteinin durduracak ilaç geliştirilebileceğini, “Biz bu kapıyı kapatırsak hastalığa çözüm olur” diyerek ilan etmişti.



Benter, 1990'lı yılların başından bu yana üzerinde çalıştığı ve "ACE2/Angiotensin-(1-7)" isimli bir sistem bulduğunu söyleyerek bunun koronavirüsün durdurulmasında kullanılabileceğini söyledi.

Benter, bazı çalışmaların yapıldığını ve kısa sürede bunların daha da netleşeceğini kaydederek "Bence, koronavirüse karşı çözümün Türkiye'den çıkması mümkün." demişti.



Nobel ödüllü Profesör Sir John Vane ve Profesör Sir Martin Evans'la çalışmalar yürüten Benter, eğitim ve araştırma konularında birçok ödül aldı.