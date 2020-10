Koronada 128’inci sıradayız

İç Hastalıkları uzmanı Dr. Erden Aşardağ, KKTC’de korona virüsün görülme sıklığının milyonda 2152 kişi olduğunu, hastalıktan ölüm oranının da milyonda 20 olduğunu söyleyerek, hastalığın en sık görülme sıklığı sıralamasında, 218 ülke içerisinde 128. sırada olduğumuzu belirtti





İç Hastalıkları uzmanı Dr. Erden Aşardağ, “KKTC’de Covid-19 gerçekleri” başlığıyla sosyal medyadan paylaşım yaparak, bazı ülkelere göre kıyasta bulundu, yapılması gerekenleri aktardı.

Dr. Aşardağ, “KKTC’de Covid-19 gerçekleri” başlıklı paylaşımında, KKTC’de virüsün görülme sıklığının milyonda 2152 kişi olduğuna dikkat çekti.

Dr. Erden Aşardağ'ın paylaşımı şöyle:

"KKTC’de Covid-19 gerçekleri, bazı ülkelerle kıyaslama ve yapılacaklar...

Dünyada ve Avrupa'da Covid-19 yayılım hızının ve bulaş oranlarının rekorlar kırdığı bir dönem yaşıyoruz.

KKTC’de hastalığın görülme sıklığı milyonda 2152 kişidir. Dünya ülkelerine göre, hastalığın en sık görülme sıklığı sıralamasında , Bostvana ve Güney Kıbrıs’tan sonra 218 ülke içerisinde 128. Sıradayız.

KKTC’de hastalıktan ölüm oranı milyonda 20’dir. Bu durumda 218 ülke arasında 131. Sıradayız .Haiti ve Yemende de 20’dir.

KKTC’de son 7 gün içerisinde görülen hasta sayısı 100.000’de 1.65 vakadır. Bu durumda yeşil risk bölgesinden çıkmış ve sarı risk bölgesine görmüş durumdayız.

Güney Kıbrıs’ta 100.000’de 6.4 vaka ……..1-10 arası SARI RİSK

Türkiye’de (belirtilen vaka sayısına göre) 100.000’de 2 vakadır SARI RİSK

İngiltere’de 100.000 de 24.1 vaka vardır. 10-24 vaka arası. TURUNCU RİSK

Fransa 100.000 de 32.1 vaka. 25 in üzerinde olduğu için KIRMIZI RİSK grubuna girmektedir.

YAPILMASI GEREKENLER

Pozitif çıkan vakaların hangi şehir ve mahallelerde olduğu isim vermeden kamuoyuna açıklanmalıdır. Sebebi; Bu bölgelerde yaşayan insanlara temaslılar dışında da bol random test yapılmalıdır. Bu bölgelerde yer alan toplu yerlere, okullara bol test yapılmalıdır.

Yerel insanlarımıza günde ne kadar test yapıldığını ve testlerin nerelere ve kimlere yapıldığı şeffaf bir şekilde açıklanmalıdır. Yerel insana ne kadar test yapıyoruz çok önemli.

Yurtdışında gelen insanlara yapılan test sayısı toplam test sayısından ayrılması gerekmektedir. Bu sayıları bilmiyoruz.

Virüs salgınını artıracak girişimler alınan ve sonuç veren önlemlerle başlamıştır.

Okullar açılmıştır (doğru karar)

Karantinalı öğrenci girişleri başlatılmıştır (doğru karar)

İş yerleri açılmıştır (doğru karar)

Çift PCR uygulaması salgının artmasını engellediği açıktır. Vazgeçilmemelidir. İkinci PCR ,aşağıda belirlenen hızlı testlere yerini bırakabilir.

Tüm ülkeye giriş noktalarında hızlı, ucuz, güvenilir, FDA onayı almış hızlı antijen testleri veya LAMP yöntemi ile uygulanan testlerin uygulanması biran önce hayata geçirilmelidir.

Karantinaya girecek olan insanların erken saptanması, virüsü taşımayan kişilerle ayni araçlarla taşınmaması ve bulaşı artırmaması yönünden çok önemlidir (maksimum 1 saat içinde tüm ziyaretçiler taranabilir.)

Ülkede 3 gün kalacak ziyaretçilerin karantinaya alınmaması, seçimlerden sonra her nasılsa maalesef artan vaka sayılarından dolayı erken ve zamanında olmayan bir karardır. Eğer bu karardan vazgeçilmeyecekse bu ziyaretçilere mutlaka hızlı tükrük testleri ile günlük test yapılmalı ve pozitif olanlar ve temaslıları izole olmalıdır.

Halen bizim B grubu ülkeleri sınıfına aldığımız ve halen kapanma aşamasına gelmiş; Fransa, Belçika, Çekya, Hollanda ve İngiltere C Grubuna girmektedir. Bu ülkelerden gelen ziyaretçilere mutlaka 14 gün karantina şarttır. Bu ülkelerin risk grubları düzeltilmelidir.

Türkiye'de vaka sayıları halen sadece hasta olanlar üzerinden belirtilmektedir.

Bu durumda maalesef günlük gerçek vaka sayılarını bilmemekteyiz. Öğrenmeliyiz. Gerçek vaka sayılarına göre ülke risk grubu hesaplaması yapılmalıdır. Duygusal yakınlık, sevgi ve ailevi sebeplerle bilimi reddedemeyiz. Bilim neyi işaret ediyorsa uygulama istisnasız odur. Yeni hesaplama sonucunda Türkiye C grubuna giriyorsa 14 günlük karantina uygulanmalıdır.

Sağlık bakanlığı ve hükümete vebali büyük olmasın.

Kanımca, Güney Kıbrıs vaka bildirimi konusunda ‘Turizm mevsimi’ olduğu için bu aylarda kamuoyunu yanıltmıştır. Gerçek vakalar şimdi maalesef ortaya çıkmıştır. Güney Kıbrıs geçişlerinde de böyle giderse C grubuna uyan ülke uygulaması başlatılmalıdır (sağlık ve iş dışında)

Bu dönemde insanlarımız şikayetlerini saklamamalı, mutlaka hekimlerinin istediği testleri anında gecikmeden yaptırmalı ve karantinaya alınırım korkusu ile halk sağlığı tehditi oluşturmamalıdır.

Yukarıdaki önlemler alınması sayesinde, tüm toplumun, esnafın, okulların, üniversitelerin halen şükürler olsun iyi giden, sosyal ve ekonomik yönden tekrardan zarar görmesini , geriye gitmesini ve yeniden hortlamakta olan salgını önleyebilecektir.

Korunmaya ve korumaya devam edelim lütfen… Yakın zamanda salgın kontrol altına alınabilir ama bitmesi etkin aşı, tedavi ve uygun test politikaları ile olacaktır."