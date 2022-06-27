Kollarımda sivilce çıkıyor: Neden olur, nasıl geçer?

Kolunuzda kırmızı şişlikler görüyorsanız nedeni sivilce olabilir. Ya da kollarınızda sık sık benzer bir durum yaşıyor ve sebebinin sivilce olduğuna eminseniz okumaya devam edin... Bu makalede kollardaki sivilceler neden olur ve nasıl geçer sorularının yanıtlarına bakıyoruz...

Sivilce hemen her yaşta insanda görülebilir. Yüzdeki sivilcelerin yanı sıra sırtta, boyunda, göğüste, omuzlarda kollarda da sivilce olabilir. Özellikle yaz döneminde kollarımda sivilce çıkıyor diyenlerin sayısının arttığı görülüyor. Bunun nedeni yazın kolları açık kıyafetlerin daha çok giyilmesi nedeniyle kollardaki sivilcelerin daha fazla dikkat çekmesi olabilir. Peki, kollardaki sivilceler neden olur? Ve nasıl geçer? Birlikte bakalım...

KOLLARDA SİVİLCE NEDEN OLUR?

Öncelikle kolunuzdaki her kırmızılık sivilce olmayabilir. Kurdeşen gibi, Staph enfeksiyonu gibi farklı cilt rahatsızlıkları sivilce gibi görünebilir. O nedenle öncelikle kolunuzdaki kırmızılığın nedenini bulmak önemli. Eğer kolunuzdakiler sivilce ise okumaya devam edin...

Sivilcelerin özellikle gençlik dönemlerinde daha sık görüldüğünü biliyoruz. Hassas ciltlerde de daha sık rastlanabilir. Altta yatan başka bir neden yoksa sivilcelerin bazı nedenleri şöyledir:

Hormonal sebepler: Bazı hormonlar özellikle ergenlik döneminde erkek ve kızlarda artar ve yağ bezlerinin büyümesine; daha fazla sebum üretmesine neden olur. Yağ bezleri özellikle hormonlara duyarlıdır. Artan testosteron seviyelerinin bezlerin cildin ihtiyaç duyduğundan çok daha fazla sebum üretmesine neden olduğu düşünülmektedir. Orta yaşta ise özellikle kadınlarda hormon değişiklikleri de sivilcelere yol açabilir.

Bazı hormonlar özellikle ergenlik döneminde erkek ve kızlarda artar ve yağ bezlerinin büyümesine; daha fazla sebum üretmesine neden olur. Yağ bezleri özellikle hormonlara duyarlıdır. Artan testosteron seviyelerinin bezlerin cildin ihtiyaç duyduğundan çok daha fazla sebum üretmesine neden olduğu düşünülmektedir. Orta yaşta ise özellikle kadınlarda hormon değişiklikleri de sivilcelere yol açabilir. İngiltere Ulusal Sağlık Hizmeti NHS'ye göre kadınların erkeklerden daha fazla yetişkin aknesi olma olasılığı daha yüksektir. Birçok yetişkin sivilce vakasının, birçok kadının belirli zamanlarda sahip olduğu hormon seviyelerindeki değişikliklerden kaynaklandığı düşünülmektedir. Bu zamanlar şunları içerir:

-Dönemler – Bazı kadınlarda adet döneminden hemen önce bir sivilce patlaması olur.

-Hamilelik – Çoğu kadında genellikle hamileliğinin ilk 3 ayında sivilce belirtileri görülür.

-Polikistik over sendromu da akneye, kilo alımına ve yumurtalık içinde küçük kistlerin oluşumuna neden olabilen yaygın bir durumdur.

– Bazı kadınlarda adet döneminden hemen önce bir sivilce patlaması olur. – Çoğu kadında genellikle hamileliğinin ilk 3 ayında sivilce belirtileri görülür. da akneye, kilo alımına ve yumurtalık içinde küçük kistlerin oluşumuna neden olabilen yaygın bir durumdur. Hijyen: Cildinize uygun bir bakım rutini izlemiyorsanız, daha fazla sivilce ile karşılaşabilirsiniz. Eğer vücudunuzu yeterince yıkamazsanız, ölü deri birikebilir ve daha fazla sivilceye neden olabilir. NHS ise bu konuda şu yorum ve uyarıyı yapıyor: Akneyi tetikleyen biyolojik reaksiyonların çoğu yüzeyde değil, derinin altında meydana gelir, bu nedenle cildinizin temizliğinin sivilceniz üzerinde etkisi yoktur. Yüzünüzü günde iki defadan fazla yıkamak cildinizi kötüleştirebilir.

Cildinize uygun bir bakım rutini izlemiyorsanız, daha fazla sivilce ile karşılaşabilirsiniz. Eğer vücudunuzu yeterince yıkamazsanız, ölü deri birikebilir ve daha fazla sivilceye neden olabilir. NHS ise bu konuda şu yorum ve uyarıyı yapıyor: Akneyi tetikleyen biyolojik reaksiyonların çoğu yüzeyde değil, derinin altında meydana gelir, bu nedenle cildinizin temizliğinin sivilceniz üzerinde etkisi yoktur. Yüzünüzü günde iki defadan fazla yıkamak cildinizi kötüleştirebilir. Stres: Mayoclinic, stresin zaten varsa sivilce semptomlarını artırabileceğini söylüyor.

Mayoclinic, stresin zaten varsa sivilce semptomlarını artırabileceğini söylüyor. Cilt ürünleri: Bazı cilt bakım ürünleri de sivilce oluşumuna neden olabilir. Bu konuda cildin ne kadar tıkanıp tıkanmadığını takip etmek önemli.

Bazı cilt bakım ürünleri de sivilce oluşumuna neden olabilir. Bu konuda cildin ne kadar tıkanıp tıkanmadığını takip etmek önemli. Çok sıkı kıyafetler: Sağlık sitesi healthline, çok sıkı kıyafetlerin de sivilce oluşumuna katkıda bulunabileceğini söylüyor. Çünkü ter gözeneklerinizi tıkayabilir ve sivilcelerin çıkmasına neden olabilir. Dar giysiler giyiyorsanız, terinizin gidecek yeri yoktur. Sıkı kıyafetler giymeniz gerekiyorsa, aktivite sonrası çıkartın ve vücudunuzu yıkayın.

Sağlık sitesi healthline, çok sıkı kıyafetlerin de sivilce oluşumuna katkıda bulunabileceğini söylüyor. Çünkü ter gözeneklerinizi tıkayabilir ve sivilcelerin çıkmasına neden olabilir. Dar giysiler giyiyorsanız, terinizin gidecek yeri yoktur. Sıkı kıyafetler giymeniz gerekiyorsa, aktivite sonrası çıkartın ve vücudunuzu yıkayın. Sürekli saç bandı veya sırt çantası gibi cildin etkilenen bölgesine baskı uygulayan düzenli olarak giyilen ürünler

gibi cildin etkilenen bölgesine baskı uygulayan düzenli olarak giyilen ürünler Sigara içmek: Özellikler yaşlılarda sivilceye katkıda bulunabilir

Özellikler yaşlılarda sivilceye katkıda bulunabilir Ailede akne : NHS'ye göre bir çalışma, anne ve babanızın her ikisinde de sivilce varsa, erken yaşta daha şiddetli sivilce yaşama ihtimalinizin daha yüksek olduğunu bulmuştur. Ayrıca, ebeveynlerinizden birinin veya her ikisinin de yetişkin aknesi varsa, sizin de yetişkin akneniz olma ihtimalinizin daha yüksek olduğunu buldu.

NHS'ye göre bir çalışma, anne ve babanızın her ikisinde de sivilce varsa, erken yaşta daha şiddetli sivilce yaşama ihtimalinizin daha yüksek olduğunu bulmuştur. Ayrıca, ebeveynlerinizden birinin veya her ikisinin de yetişkin aknesi varsa, sizin de yetişkin akneniz olma ihtimalinizin daha yüksek olduğunu buldu. Yağlı veya yağlı maddeler. Cildinizin yağ veya yağlı losyon ve kremlerle temas ettiği yerlerde sivilce gelişebilir.

Cildinizin yağ veya yağlı losyon ve kremlerle temas ettiği yerlerde sivilce gelişebilir. Cildinizde sürtünme veya baskı: Telefon, kask, dar yaka ve sırt çantası gibi eşyalar neden olabilir.

KOLLARDAKİ SİVİLER NASIL GEÇER?

Kollardaki sivilceler genellikle kendiliğinden geçer. Ancak kolunuzda çok fazla sivilce çıkıyorsa bir dermatologa görünmek en iyisi olabilir. Uzman dermatolog nedenlerini bulacak buna uygun bir tedavi uygulayacaktır. Kolunuzda sivilce varsa şu önerilere de dikkat etmek gerekir:

Sivilcelere karşı öneriler ise şöyle: