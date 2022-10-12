 Kolesterolü ilaçsız düşüren 12 süper besin

Yüksek kolesterol sorununu yaşayanların en fazla araştırdığı konuların başında kolesterolü ilaç kullanmadan doğal bir şekilde düşürme geliyor. Uzmanlar da doğru ve düzenli bir diyetle kolesterolün kontrol altına alınabileceğini belirtiyor

İşte kolesterolü düşüren besinler...

1-Omega-3 içeren gıdalar Kalp-damar sisteminde damarın elastikiyetini artırarak aterosiklerozu önler. Elzem yağ asidi olan omega-3'ün en önemli kaynağı balıktır. Kötü kolesterolü düşürmek için haftada 2-3 kez balık tüketimi öneriliyor. Balık yağının içinde EPA ve DHA yağ asitleri bulunuyor. Besin takviyesi olarak alınacak balık yağlarının EPA ve DHA değerlerine mutlaka bakılmalı. Somon, uskumru, ton, sardalya, semizotu omega-3 yağ asidinden zengindirler.









2-Krill yağı Krill isimli karidese benzeyen denizde yaşayan bir canlıdan elde edilen krill yağı, bir omega-3 biçimidir. Krill yağını omega-3'ten ayıran özelliği antioksidan etkisinin daha fazla olmasıdır.

Çünkü krill yağı astaxanthin içerir. Ayrıca omega-3 yağ asitleri krill yağında fosfolipit formundadır, dolayısıyla %98 oranında biyoyararlanımı bulunmaktadır. Kolesterolü düşürerek kalp sağlığını olumlu etkiler.

3-Kabak İçindeki lif ve C vitamini kolesterol seviyelerini dengeleyebileceği için kalp sağlığında çok önemlidir.







4-Keten tohumu Doymamış yağ asitleri, potasyum, posa, E vitamini ve omega-3 içerir. Bu sayede kalp hastalıklarına karşı koruyucu etkisi bulunmaktadır. Her gün 1 tatlı kaşığı keten tohumu yoğurt, çorba gibi besinlerin içine katılarak tüketilebilir. 5-Soğan ve sarımsak İçinde bulunan kükürtlü bileşikler, kolesterol seviyesini düşürür. Her gün 1 diş sarımsak tüketilmelidir. 6-Ceviz Folik asit ve E vitamini, demir, fosfor, çinko mineralleri, omega-3 yağ asidi açısından zengin bir kaynaktır. Ceviz, yüksek kolesterole karşı koruyucudur. Ayrıca omega-3 içerdiğinden kalp ve damar sistemini güçlendirir.



7-Yulaf, çavdar, tam buğday unu Lif içeriğinin yüksek olması, ayrıca B ve E vitamini içermesi dolayısıyla kalp hastalıklarını önleyici özellikleri vardır. Ayrıca protein, kalsiyum, demir, çinko, bakır, magnezyum açısından zengindir. Yüksek lif içeriği hipertansiyonu ve kan yağlarını düşürdüğü için kalp-damar sistemini de olumlu yönde etkiler.



8-Yeşil çay İçindeki polifenoller antioksidan özelliği taşıdığından kalp hastalıklarının engellenmesinde etkilidir. Aterosiklerozu (damar sertliği) önler. Siyah çay ve kahve tüketimi yerine yeşil çay tüketimi termogenezisi (metabolik hızı) artırarak obezitesi olan kalp hastalarının zayıflamasına yardımcı olacaktır.



9-Kırmızı üzüm İçerdiği resveratrol (antioksidan) sayesinde kolesterol seviyelerini düşürmeye yardımcı olur ve kalp hastalıklarında olumlu etkisi vardır. Her gün 7-8 adet çekirdekli kuru kırmızı üzümün tüketimi önerilir. 10-Domates Antioksidan özelliği olan likopeni yüksek oranda içerdiği için yapılan araştırmalarda kalp hastalıkları oluşum riskini azalttığı görülmüştür. Özellikle domates, suyu, püresi ya da pişmiş domatesin likopen miktarı çok yüksektir.



11-Probiyotik gıdalar Probiyotikler bağırsak florasını düzenleyerek bağışıklık sistemini olumlu yönde etkileyen canlı mikroorganizmalardır. Son yıllarda probiyotik alımının kandaki kolesterol düzeyine ve dolayısıyla kalp-damar hastalıkları üzerine olan yararlı etkilerini içeren çalışmalar mevcuttur.





Özellikle probiyotik yogurt ya da kefir tüketimine dikkat edilmelidir. Günde 1 su bardağı kadar tüketilmesi kalp sağlığını korumak için oldukça etkindir.

12-Enginar Lif oranının yüksek olması sebebiyle sindirime yardımcı olur ve tok hissettirir. Kabızlık gibi gastrointestinal sorunları önlemeye yardımcı olur ve kalsiyum gibi minerallerin emilimini de artırır.

