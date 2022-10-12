banner875
banner815
5 0
Klasikler, Noyanlar Rallisi’nde buluştu
Klasikler, Noyanlar Rallisi’nde buluştu
12 0
 
Basketbolun hakem eğitim sponsoru yine Asbank
Basketbolun hakem eğitim sponsoru yine Asbank
9 0
Hayvancılık Dairesi denetimlerine devam ediyor
Hayvancılık Dairesi denetimlerine devam ediyor
10 0
Öğretmen eksiklikleri, velileri isyan ettiriyor
Öğretmen eksiklikleri, velileri isyan ettiriyor
18 0
Kargayı Arif uçurdu
Kargayı Arif uçurdu
21 0
49 0
banner878

Kolesterolü ilaçsız düşüren 12 süper besin!

banner476

Yüksek kolesterol sorununu yaşayanların en fazla araştırdığı konuların başında kolesterolü ilaç kullanmadan doğal bir şekilde düşürme geliyor. Uzmanlar da doğru ve düzenli bir diyetle kolesterolün kontrol altına alınabileceğini belirtiyor

banner825
Kolesterolü ilaçsız düşüren 12 süper besin!
İşte kolesterolü düşüren besinler...


1-Omega-3 içeren gıdalar 

Kalp-damar sisteminde damarın elastikiyetini artırarak aterosiklerozu önler. Elzem yağ asidi olan omega-3'ün en önemli kaynağı balıktır. Kötü kolesterolü düşürmek için haftada 2-3 kez balık tüketimi öneriliyor. Balık yağının içinde EPA ve DHA yağ asitleri bulunuyor. Besin takviyesi olarak alınacak balık yağlarının EPA ve DHA değerlerine mutlaka bakılmalı. Somon, uskumru, ton, sardalya, semizotu omega-3 yağ asidinden zengindirler.

MİLLİYET.COM.TR / PEMBENAR ÖZEL1-Omega-3 içeren gıdalar




 

2-Krill yağı 

Krill isimli karidese benzeyen denizde yaşayan bir canlıdan elde edilen krill yağı, bir omega-3 biçimidir. Krill yağını omega-3'ten ayıran özelliği antioksidan etkisinin daha fazla olmasıdır.

 
 Kolesterolü ilaçsız düşüren 12 süper besin

Çünkü krill yağı astaxanthin içerir. Ayrıca omega-3 yağ asitleri krill yağında fosfolipit formundadır, dolayısıyla %98 oranında biyoyararlanımı bulunmaktadır. Kolesterolü düşürerek kalp sağlığını olumlu etkiler.


3-Kabak 

İçindeki lif ve C vitamini kolesterol seviyelerini dengeleyebileceği için kalp sağlığında çok önemlidir.

 3-Kabak



 

 4-Keten tohumu 

Doymamış yağ asitleri, potasyum, posa, E vitamini ve omega-3 içerir. Bu sayede kalp hastalıklarına karşı koruyucu etkisi bulunmaktadır.

Her gün 1 tatlı kaşığı keten tohumu yoğurt, çorba gibi besinlerin içine katılarak tüketilebilir.

Kolesterolü ilaçsız düşüren 12 süper besin

 5-Soğan ve sarımsak

İçinde bulunan kükürtlü bileşikler, kolesterol seviyesini düşürür. Her gün 1 diş sarımsak tüketilmelidir.

İlaç kullanmadan kolesterolü düşürüyor, kalp ve damar sistemini güçlendiriyor! Antioksidan deposu, yüzde 98... - Sağlık Haberleri

6-Ceviz 

Folik asit ve E vitamini, demir, fosfor, çinko mineralleri, omega-3 yağ asidi açısından zengin bir kaynaktır. Ceviz, yüksek kolesterole karşı koruyucudur. Ayrıca omega-3 içerdiğinden kalp ve damar sistemini güçlendirir.

6-Ceviz
 
 

7-Yulaf, çavdar, tam buğday unu 

Lif içeriğinin yüksek olması, ayrıca B ve E vitamini içermesi dolayısıyla kalp hastalıklarını önleyici özellikleri vardır. Ayrıca protein, kalsiyum, demir, çinko, bakır, magnezyum açısından zengindir. Yüksek lif içeriği hipertansiyonu ve kan yağlarını düşürdüğü için kalp-damar sistemini de olumlu yönde etkiler.

7-Yulaf, çavdar, tam buğday unu

 

8-Yeşil çay 

İçindeki polifenoller antioksidan özelliği taşıdığından kalp hastalıklarının engellenmesinde etkilidir. Aterosiklerozu (damar sertliği) önler. Siyah çay ve kahve tüketimi yerine yeşil çay tüketimi termogenezisi (metabolik hızı) artırarak obezitesi olan kalp hastalarının zayıflamasına yardımcı olacaktır.

8-Yeşil çay

 

9-Kırmızı üzüm 

İçerdiği resveratrol (antioksidan) sayesinde kolesterol seviyelerini düşürmeye yardımcı olur ve kalp hastalıklarında olumlu etkisi vardır. Her gün 7-8 adet çekirdekli kuru kırmızı üzümün tüketimi önerilir.

9-Kırmızı üzüm

10-Domates 

Antioksidan özelliği olan likopeni yüksek oranda içerdiği için yapılan araştırmalarda kalp hastalıkları oluşum riskini azalttığı görülmüştür. Özellikle domates, suyu, püresi ya da pişmiş domatesin likopen miktarı çok yüksektir.

10-Domates

 

11-Probiyotik gıdalar 

Probiyotikler bağırsak florasını düzenleyerek bağışıklık sistemini olumlu yönde etkileyen canlı mikroorganizmalardır. Son yıllarda probiyotik alımının kandaki kolesterol düzeyine ve dolayısıyla kalp-damar hastalıkları üzerine olan yararlı etkilerini içeren çalışmalar mevcuttur.

11-Probiyotik gıdalar


Kolesterolü ilaçsız düşüren 12 süper besin

Özellikle probiyotik yogurt ya da kefir tüketimine dikkat edilmelidir. Günde 1 su bardağı kadar tüketilmesi kalp sağlığını korumak için oldukça etkindir.


 

12-Enginar 

Lif oranının yüksek olması sebebiyle sindirime yardımcı olur ve tok hissettirir. Kabızlık gibi gastrointestinal sorunları önlemeye yardımcı olur ve kalsiyum gibi minerallerin emilimini de artırır.

12-Enginar
 
banner342
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.