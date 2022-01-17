Klasik Tariflerden Sıkılanlara Birbirinden Lezzetli Diyet Salata Tarifleri

Konu diyet salata tarifleri olunca seçenekler sonsuz! Sizin için hem pratik hem de lezzetli 8 tarifi derledik...

Salatanın da diyeti mi olurmuş demeyin, zira var! Türk yemek kültüründe salatalar, ana yemekten ziyade bir eşlikçi olarak görülüyor. Halbuki çoban salatayla ya da mevsim salatasıyla sınırlı kalmak zorunda değiliz. Çeşitli sebzelerden, kuruyemişlerden, hatta meyvelerden oluşan rengarenk ve lezzetli salatalar hazırlayabiliriz. Bir de içine sağlıklı tahıllar ekledik mi… Klasik tariflerden sıkılanlara hem lezzetli hem de pratik diyet salata tariflerini derledik. Hem sosuyla hem de içeriğiyle sağlık patlaması yaşatan bu salatalara bayılacaksınız. Diyet salataya ne konur ya da diyet salataya limon sıkılır mı gibi tüm sorularınıza cevap olacak o salata tarifleri için sizleri hemen aşağıya alalım!

1. Biberli ve tavuklu domates salatası

1/4 su bardağı balzamik sirke, 2 yemek kaşığı zeytinyağı, ¾ çay kaşığı tuz ve dilediğiniz kadar karabiberi küçük bir kavanozda karıştırın. Sosun iyice karışması için en az bir saat buzdolabında bekletin. Yarım soğanı piyazlık olacak şekilde ince ince doğrayın, ardından kırmızı biberlerin çekirdeklerini çıkartarak jülyen kesin. Domatesleri doğrayın, tüm malzemeleri geniş bir kasede harmanlayın. Son olarak üzerine haşlanmış tavuk göğsü, taze fesleğen ve hazırladığınız sosu ilave edin. İşte bu kadar!

2. Tavuklu kase

Konu diyet salata tarifleri olduğunda tavuklu salataları atlamak olmaz! ¼ su bardağı zeytinyağı, 3 yemek kaşığı limon suyu, 1 diş rendelenmiş sarımsak, ½ çay kaşığı kuru kekik, ½ çay kaşığı tuz ve dilediğiniz kadar karabiberi küçük bir kavanozda karıştırın. Geniş bir kasenin içine doğradığınız marulları, temizlediğiniz bebek ıspanakları, dilimlediğiniz domates ve salatalıkları, jülyen kestiğiniz kırmızı biberleri, ufalanmış beyaz peyniri ve küçük küçük kıyılmış acı biber turşusunu ekleyin. Son olarak haşlanmış ve didiklenmiş tavukla kavrulmuş çekirdek içlerini ilave edin. Sosu da ekledikten sonra afiyetle tüketebilirsiniz!

3. Çilekli ıspanak salatası

3 su bardağı bebek ıspanağı güzelce ayıklayın. Ardından piyazlık doğradığınız yarım kırmızı soğan ve dilimlenmiş çileklerle birlikte geniş bir kaseye alın. Üzerlerine vinegret sosu gezdirin. Son olarak dilimlediğiniz avokadoları ve ayıklanmış cevizleri ilave edin. Afiyet olsun!

4. Yoğurt soslu Sezar salata

Konu diyet salata çeşitleri olduğunda akla ilk gelenlerden biri de Sezar salata! İlk olarak bir dilim tost ekmeğini küp küp doğrayın, zeytinyağı ve baharatla harmanladıktan sonra fırınlayın. 190 derece fırında 10-15 dakika kadar kızartın. Bu esnada marulları yıkayın ve geniş bir kaseye doğrayın. Üzerine baharat ve az yağ ile pişirdiğiniz tavuk göğsünü ilave edin. Küçük bir kavanozda 2 yemek kaşığı yoğurt, 1 yemek kaşığı süzme yoğurt, 1 çay kaşığı tuz, 1 yemek kaşığı limon suyu ve 3 yemek kaşığı zeytinyağını karıştırın. Hazırladığınız sosu salatanın üzerine gezdirin. Son olarak fırınladığınız ekmekleri de ilave edin ve afiyetle tüketin!

5. Ton balıklı salata

Geniş bir kasenin içine dilimlediğiniz salatalıkları, kırmızı soğanları, avokadoları, dolmalık biberleri ve taze soğanları ekleyin. Üzerlerine yağını süzdüğünüz ton balığını ilave edin. Küçük bir kavanozda 1 yemek kaşığı limon suyu, 2 yemek kaşığı zeytinyağı, tuz ve karabiberi karıştırın. Hazırladığınız salataya ilave edin. Afiyet olsun!

6. Yunan salatası

Salatalığı boydan boya keserek bir kaşık yardımıyla çekirdekli kısımlarını çıkartın. Geniş bir kasenin içerisine dilimlediğiniz salatalıkları, dolmalık biberleri, cherry domatesleri, Kalamata zeytinlerini ve kırmızı soğanları ilave edin. Üzerine dilediğiniz bir beyaz peyniri ufalayın ve taze nane yaprakları serpin. Küçük bir kavanozda ¼ su bardağı zeytinyağı, 2 yemek kaşığı balzamik sirke, 1 diş rendelenmiş sarımsak, 1 çay kaşığı hardal, ½ çay kaşığı kuru kekik, ¼ çay kaşığı tuz ve dilediğiniz kadar karabiberi karıştırın. Hazırladığınız sosu salataya ilave edin. Afiyet olsun!

7. Çilekli bulgur salatası

3/4 su bardağı bulguru yıkayın ve süzün. 1 su bardağından biraz fazla suyu küçük bir tencerede kaynamaya bırakın. Kaynayan suya bulguları ilave edin ve tencerenin kapağını kapatın. Tencereyi ocaktan alarak 25-30 dakika kadar dinlenmeye bırakın. Dinlenen bulgurları tane tane olmaları için bir çatal yardımıyla karıştırın. Taze soğanları doğrayın ve geniş bir salata kasesine alın. Üzerlerine dilimlediğiniz çilekleri ve salatalıkları ekleyin. Soğuyan bulguru, taze nane yapraklarını ve taze fesleğeni ilave edin. Küçük bir kavanozda ¼ su bardağı zeytinyağı, 1 yemek kaşığı balzamik sirke, 3 yemek kaşığı limon, ½ çay kaşığı tuz ve dilediğiniz kadar karabiberi karıştırın. Hazırladığınız sosu salatanıza gezdirdikten sonra afiyetle tüketin. Dilerseniz ufalanmış beyaz peynir de ilave edebilirsiniz.

8. Maş fasulyesi salatası

Diyet salata tarifleri listemizi besleyici bir salatayla noktalayalım. 1 su bardağı maş fasulyesini bir gece önceden ıslatın. Islanan ve yumuşayan fasulyeleri 10-15 dakika haşlayın. Yarım demet dereotunu incecik kıyın. Soğuyan maş fasulyelerini geniş bir kasede ayıkladığınız nar taneleriyle karıştırın. Üzerlerine 1 yemek kaşığı zeytinyağı, 1 yemek kaşığı nar ekşisi, 1 yemek kaşığı limon suyu ve 1 çay kaşığı tuz ekleyin. Güzelce karıştırın ve afiyetle tüketin!