KKTC'de 88 AIDS hastası var

KKTC’de bu yıl içerisinde 4 yeni vaka ile toplamda 88 kişi HIV virüsü taşıyor







Sağlık Bakanlığı 1 Aralık Dünya AIDS Günü nedeniyle yaptığı açıklamada KKTC’de bu yıl içerisinde 4 yeni vaka ile toplamda 88 kişi HIV virüsü taşımakta olduğu bilgisini paylaştı.

"AIDS den korunmak bu tehlikeli ve ölümcül virüsün yayılmasını önlemek için uygulanabilecek tek yoldur" denilen açıklamada korunma önlemlerinin öneminden bahsedildi.

Açıklamada "Hasta kişiyle korunmasız (kondom) kullanmadan yapılan cinsel temasla virüs bulaşabilmektedir.

Güvensiz ve korumasız cinsel temasta bulunulmamalıdır. Cilde hasar verecek herhangi bir kesici, delici alet yada iğne ile uygulama (dövme, piercing vb.) yapılacak ise sterilizasyon kurallarına uyulmalıdır. Ülkemizde her türlü kan ve kan ürünleri gerekli testler yapıldıktan sonra hastalara verilmektedir. Sağlık bakanlığı tarafından olaylanmış tıbbi hizmet ya da diş sağlığı hizmeti veren kuruluşlardan sağlık hizmeti alınmalıdır" denildi.

Kan ve Kan Ürünleriyle Bulaşma ve anneden bebeğe bulaşma şekillerinin de olduğuna değinilen açıklamada HIV’in Bulaşmadığı Durumlar da tarif edildi

