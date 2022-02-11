Kış güzeli; kestane

Soğuk kış gecelerinde tüketmeyi pek sevdiğimiz kestane tok tutucu özelliğinin yanında birçok sağlıklı besin öğesini de barındırmaktadır.

Vitamin, mineral yönünden yüksek, yağ oranı düşük olan bu besininin sindirilebilir lifleri ve kas-sinir iletiminde önemli rolü olan B grubu vitaminlerinden de zengin olduğunu biliyor muydunuz?İçerdiği flavonoidler nedeniyle vücutta oluşan serbest radikalleri bağlayarak kansere karşı koruyucu etki göstermektedir.Kestanede bolca Magnezyum, Kalsiyum, Fosfor ve de Potasyum gibi mineraller vardır. Özellikle kas kramp problemi yaşayan kişilerin beslenmelerine kestaneyi katmaları önerilmektedir.Gluten içermeyen kestane, glutene alerjisi olan, buğday alerjisi olan, çölyak hastaları için de ideal bir besin olup tüketilmesi uygundur.Kestanenin en temel besin ögesi karbonhidrattır. Bu nedenle diyabetik veya kilo kaybetmeye çalışan kişilerin kontrollü bir şekilde tüketmeleri gerekiyor. Özellikle kestanenin aşırı tüketimi şeker hastalarında kan şekerinin aşırı yükselmesine neden olabilir.Bu nedenle özellikle diyabetik bireylerin, ayrıca kilo korumak veya vermek isteyen bireylerin kestaneyi tüketirken muhakkak bir süt grubu ile (süt, peynir, hellim, yoğurt, ayran) birlikte tüketmelerinde yarar vardır. 3 adet kestane 1 dilim ekmeğe tekabül etmektedir. En iyi alternatif ise, sıcak tarçın tozlu bir su bardağı süt ve yanında tüketeceğiniz 3 adet kestane, hem sizi tok tutmaya hem de kan şekerinizin dengede olup vücut yağlanmasına karşı sizi koruyacaktır.