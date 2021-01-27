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Kıbrıs’ın genelinde üçüncü kalp nakli gerçekleşti

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Ada çapında ilklere imza atan Dr.Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi Kalp ve Damar cerrahi ekibi, haftasonu gerçekleştirmiş oldukları bir nakil ile adadaki üçüncü kalp nakli ameliyatı yapmanın haklı gururunu yaşayarak birçok hastaya umut olacak çok güzel bir başarıya imza atıllar

Kıbrıs’ın genelinde üçüncü kalp nakli gerçekleşti
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Lefkoşa Doktor Burhan Nalbantoğlu   Devlet Hastanesi  yoğun bakım  bölümünde  1 kişi de gerçekleşen beyin ölümü sonrasında  ailesinin bağışçı olmasıyla  Lefkoşa Dr Burhan Nalbantoğlu  Devlet hastanesinde bir hastaya kalp nakli yapıldı.
Üçüncü kalp naklinin gerçekleşmesinde Kuzey Kıbrıs  Kalp ve Damar Cerrahi nakil ekibi  Başhekim Yardımcısı  Kalp ve Damar Cerrahı  Op.Dr.Hasan Birtan ve Klinik şefi  Kalp Damar cerrahı Op.Dr.Ozan Emiroğlu ,Antalya Üniversitesi  nakil ekibi Prof.Dr.Ömer Beyazit ,Prof.Dr.Cengiz Türkay  ve Doç.DR. Cemal Kemaloğulları tarafından  Başarıyla gerçekleştirildi.. Hastanın sağlık durumunun iyi olduğu ve  Yoğun bakımda  stabil durumda tedavisinin sürdüğü bildirildi.

OP.DR HASAN BİRTAN: KALP NAKLİ  BİR HASTANE İÇİN ÖNEMLİ BİR PRESTİJDİR
Op.Dr.Hasan Birtan  Kalp naklinin  cerrahlar için çok önemli olduğunu  bir hastanenin kalp nakli yapabilmesinin de önemli bir prestij olduğunu ,hastanenin mültidisiplener bir mükkemelliğe ulaştığının göstergesidir dedi.  Bu naklin gerçekleşmesinde emeği geçen tüm ekibe teşekkür etti. Kalp naklinin gerçekleşmesinde  bağışçı olan aileye  hastalarımız adına minnet borçluyuz.
KUZEY KIBRIS HALKI İÇİN UMUT OLACAK DOKTORLAR
Prof.Dr. Ömer Beyazit ise, Kıbrıs bizim için çok önemli K.K.T.C ‘De bu kadar zorluklar içerisinde Kalp Damar Cerrahi ekibi gibi bu konuya gönül vermiş  doktorlarımız ile Op.Dr Hasan Birtan ve Op.Dr Ozan  Emiroğlu’ndan oluşan bir ekibin Kuzey Kıbrıs halkı için umut olacak doktorlar olduğunu söyledi .Ameliyatların başarılı olması bir ekip işidir. Biz ekip olarak 3.kalp naklini gerçekleştirmiş durumdayız. Tüm ölümlerin yüzde 30 nun kalp yetmezliği nedeniyle  gerçekleştiğini ,kalp yetmezliği yaşayan insanların yüzde 75’nini ise 5 yıl içinde hayatını kaybettiğini işaret eden Beyazit, kalp yetmezliği yaşayan kişilerin tek tedavisinin kalp nakli olduğunu dile getirerek organ bağışının önemli olduğunu vurguladı.
 
 
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