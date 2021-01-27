Kıbrıs’ın genelinde üçüncü kalp nakli gerçekleşti

Ada çapında ilklere imza atan Dr.Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi Kalp ve Damar cerrahi ekibi, haftasonu gerçekleştirmiş oldukları bir nakil ile adadaki üçüncü kalp nakli ameliyatı yapmanın haklı gururunu yaşayarak birçok hastaya umut olacak çok güzel bir başarıya imza atıllar

Lefkoşa Doktor Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi yoğun bakım bölümünde 1 kişi de gerçekleşen beyin ölümü sonrasında ailesinin bağışçı olmasıyla Lefkoşa Dr Burhan Nalbantoğlu Devlet hastanesinde bir hastaya kalp nakli yapıldı.Üçüncü kalp naklinin gerçekleşmesinde Kuzey Kıbrıs Kalp ve Damar Cerrahi nakil ekibi Başhekim Yardımcısı Kalp ve Damar Cerrahıve Klinik şefi Kalp Damar cerrahı,Antalya Üniversitesi nakil ekibitarafından Başarıyla gerçekleştirildi.. Hastanın sağlık durumunun iyi olduğu ve Yoğun bakımda stabil durumda tedavisinin sürdüğü bildirildi.Op.Dr.Hasan Birtan Kalp naklinin cerrahlar için çok önemli olduğunu bir hastanenin kalp nakli yapabilmesinin de önemli bir prestij olduğunu ,hastanenin mültidisiplener bir mükkemelliğe ulaştığının göstergesidir dedi. Bu naklin gerçekleşmesinde emeği geçen tüm ekibe teşekkür etti. Kalp naklinin gerçekleşmesinde bağışçı olan aileye hastalarımız adına minnet borçluyuz.Prof.Dr. Ömer Beyazit ise, Kıbrıs bizim için çok önemli K.K.T.C ‘De bu kadar zorluklar içerisinde Kalp Damar Cerrahi ekibi gibi bu konuya gönül vermiş doktorlarımız ileveoluşan bir ekibin Kuzey Kıbrıs halkı için umut olacak doktorlar olduğunu söyledi .Ameliyatların başarılı olması bir ekip işidir. Biz ekip olarak 3.kalp naklini gerçekleştirmiş durumdayız. Tüm ölümlerin yüzde 30 nun kalp yetmezliği nedeniyle gerçekleştiğini ,kalp yetmezliği yaşayan insanların yüzde 75’nini ise 5 yıl içinde hayatını kaybettiğini işaret eden Beyazit, kalp yetmezliği yaşayan kişilerin tek tedavisinin kalp nakli olduğunu dile getirerek organ bağışının önemli olduğunu vurguladı.