Kıbrıs’ın genelinde üçüncü kalp nakli gerçekleşti

Lefkoşa Doktor Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi yoğun bakım bölümünde 1 kişi de gerçekleşen beyin ölümü sonrasında ailesinin bağışçı olmasıyla Lefkoşa Dr Burhan Nalbantoğlu Devlet hastanesinde bir hastaya kalp nakli yapıldı.
Üçüncü kalp naklinin gerçekleşmesinde Kuzey Kıbrıs Kalp ve Damar Cerrahi nakil ekibi Başhekim Yardımcısı Kalp ve Damar Cerrahı Op.Dr.Hasan Birtan ve Klinik şefi Kalp Damar cerrahı Op.Dr.Ozan Emiroğlu ,Antalya Üniversitesi nakil ekibi Prof.Dr.Ömer Beyazit ,Prof.Dr.Cengiz Türkay ve Doç.DR. Cemal Kemaloğulları tarafından Başarıyla gerçekleştirildi.. Hastanın sağlık durumunun iyi olduğu ve Yoğun bakımda stabil durumda tedavisinin sürdüğü bildirildi.
OP.DR HASAN BİRTAN: KALP NAKLİ BİR HASTANE İÇİN ÖNEMLİ BİR PRESTİJDİR
Op.Dr.Hasan Birtan Kalp naklinin cerrahlar için çok önemli olduğunu bir hastanenin kalp nakli yapabilmesinin de önemli bir prestij olduğunu ,hastanenin mültidisiplener bir mükkemelliğe ulaştığının göstergesidir dedi. Bu naklin gerçekleşmesinde emeği geçen tüm ekibe teşekkür etti. Kalp naklinin gerçekleşmesinde bağışçı olan aileye hastalarımız adına minnet borçluyuz.
KUZEY KIBRIS HALKI İÇİN UMUT OLACAK DOKTORLAR
Prof.Dr. Ömer Beyazit ise, Kıbrıs bizim için çok önemli K.K.T.C ‘De bu kadar zorluklar içerisinde Kalp Damar Cerrahi ekibi gibi bu konuya gönül vermiş doktorlarımız ile Op.Dr Hasan Birtan ve Op.Dr Ozan Emiroğlu’ndan oluşan bir ekibin Kuzey Kıbrıs halkı için umut olacak doktorlar olduğunu söyledi .Ameliyatların başarılı olması bir ekip işidir. Biz ekip olarak 3.kalp naklini gerçekleştirmiş durumdayız. Tüm ölümlerin yüzde 30 nun kalp yetmezliği nedeniyle gerçekleştiğini ,kalp yetmezliği yaşayan insanların yüzde 75’nini ise 5 yıl içinde hayatını kaybettiğini işaret eden Beyazit, kalp yetmezliği yaşayan kişilerin tek tedavisinin kalp nakli olduğunu dile getirerek organ bağışının önemli olduğunu vurguladı.
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