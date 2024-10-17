Kıbrıs Türk Hemşireler ve Ebeler Birliği, denetimlerine devam ediyor

Kıbrıs Türk Hemşireler ve Ebeler Birliği'nin, tüm ilçelerde gerçekleştirdiği denetim ve ziyaretlerde 71 kişiye uyarıda bulunuldu. Birlik’ten yapılan yazılı açıklamaya göre, 67 noktada yapılan denetimler sonucu birlik yasasına aykırı hareket eden 3 kişi hakkında polis tarafından yasal işlem başlatıldı.

“Ülkemiz sınırları içerisinde hemşirelik ve ebelik sınırları birliğimiz tarafından korunmaktadır” denilen açıklamada, bu alanlarda faaliyet gösterebilmek için birliğe kayıt olmanın zorunlu olduğuna dikkat çekildi.

Birlik Başkanı Ali Özgöçmen, konuya ilişkin açıklamasında, yasaya aykırı hareket edenlerin suç işlemiş sayılacağını ve mahkum edilebileceklerini hatırlattı. Denetimlerin ve ziyaretlerin devam edeceği belirtildi.

