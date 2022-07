YDÜ Spor Bilimleri Fakültesi, bahar dönemi mezunları diplomalarını törenle aldı

Yakın Doğu Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi, 2021-2022 eğitim yılı bahar dönemi mezuniyet töreni, Yakın Doğu Üniversitesi Atatürk Kültür ve Kongre Merkezi’nde gerçekleştirildi.Mezunlar ve ailelerinin yanı sıra birçok misafirin katıldığı mezuniyet töreninde, Yakın Doğu Üniversitesi Sağlık, Kültür ve Spor Dairesi'ne bağlı Latin Dans Grubu da gösteri yaptı.YDÜ Rektör Vekili Prof. Dr. Tamer Şanlıdağ ve Spor Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mehtap Tiryakioğlu dereceye giren öğrencilere madalya ve diplomalarını takdim ederken fakülte öğretim elemanları tarafından da mezun öğrencilere diplomaları verildi. Ardından kep atma seremonisi ile tören sona erdi.Prof. Dr. Tamer Şanlıdağ, Yakın Doğu Üniversitesi’nin her bir mezununun dünyanın farklı bir ülkesini, farklı bir kültürünü ve farklı bir geçmişini temsil ettiğini belirttiği konuşmasında, “Her biriniz globalleşirken küçülen bir dünyanın temsilcileri olarak buradasınız. Şimdi yeni bir hayata hazırsınız. Ancak bilin ki; hayat ve dünya her zaman sizin bir adım önünüzde ilerleyecek. Artık bilgiye erişmeniz değil o bilgiyi analiz edebilme kabiliyetiniz önemli. Sosyal medyanın körüklediği dezenformasyon çağında; doğru bilgiye ulaşmayı, onu analiz etmeyi, eleştirmeyi, eleştiriye kulak tıkamamayı öğrenmemiz gerekiyor” dedi.Prof. Dr. Şanlıdağ, mezunlara seslenerek, “Kalıpları yıkarak gerçekten mutlu olacağınız ve kendinizle gurur duyacağınız bir dünya kurun. İşte o zaman gerçekten başarılı olduğunuzu hissedeceksiniz. Biliyorum, bu hiç de kolay değil. Ama bunu deneyin. Kendiniz için, geleceğiniz için, aileniz için, insanlık için... Her birinizin bu potansiyele sahip olduğunu biliyorum. Bu potansiyeli gerçekleştirmek ise, ağır bir yük olsa da sadece sizin elinizde. Her birinize güveniyor, sizinle gurur duyuyorum” ifadelerini kullandıKonuşmasında, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin ilk Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu’nun 1997’de Yakın Doğu Üniversitesi’nde kurulduğunu ve 2018’de Spor Bilimleri Fakültesi’ne dönüştüğünü hatırlatan Prof. Dr. Mehtap Tiryakioğlu ise, yetkin kadroları ile beden eğitimi ve spor öğretmenleri, antrenörler, spor yöneticileri ve rekreasyon liderleri yetiştirdiklerini vurguladı.Prof. Dr. Tiryakioğlu mezunlara seslenerek, “Yakın Doğu Üniversitesi ve Spor Bilimleri Fakültesi, sizlerin daimi evidir. Başarılarınızla daima gurur duyacağız” dedi.