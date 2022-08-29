Kedilerden bulaşan ve ciddi göz problemlerine yol açan sinsi hastalık: Toksoplazmoz

Toksoplazmoz, kedi dışkısındaki parazitler yoluyla insanlara da bulaşabilen ve ciddi görme sorunlarına neden olabilen sinsi bir hastalık!



Parazitler dünya genelinde pek çok insanın ciddi sağlık sorunları yaşamasına neden mikroskobik canlılar. Toksoplazma isimli parazit ise son derece yaygın bir parazit. Bu parazitin sebep olduğu “toksoplazmoz” hastalığı bazı insanlar için oldukça ciddi sağlık sorunlarına neden oluyor. Bununla birlikte toksoplazmoz hastalığı insanlarda özellikle görme sorunlarına ve hatta körlüğe neden olabiliyor! Ayrıca toksoplazmoz hastalığı insan vücudunda sinsi bir şekilde yayılıyor! Bu nedenle bu hastalığa karşı son derece dikkatli olmak gerekiyor. İşte toksoplazma isimli parazitin sebep olduğu son derece sinsi bir hastalık olan toksoplazmoz hastalığı hakkında bilmeniz gerekenler.



Toksoplazmoz nedir ve insanlara nasıl bulaşır?

Toksoplazmoz, tek hücreli toksoplazma parazitinin neden olduğu yaygın bir hastalıktır. Dikkat edilmediği takdirde özellikle bağışıklık sistemi zayıf insanlar için tehlikeli olabilir! Peki toksoplazmoz nasıl bulaşır? Toksoplazmoz genellikle çiğ veya az pişirilmiş etlerin tüketilmesiyle insanlara bulaşabilir. Bazı durumlarda çiğ süt ve çiğ yumurta tüketmek de bu toksoplazmozun sebepleri arasındadır. Ayrıca iyi yıkanmamış sebzeler de toksoplazmoz hastalığına neden olabilir. Ancak bu hastalığın en yaygın sebepleri kedilerdir.



Toksoplazmoz hastalığına sahip olan kediler, hastalığı insanlara bulaştırabilir

Ancak toksoplazmoz nedeniyle sevimli dostlarımızdan çekinmenize ve onları evinizden uzaklaştırmanıza gerek yok! Kediler ile doğrudan temas etmek bu hastalığa yakalanmanıza neden olmaz! Çünkü toksoplazma paraziti kedilerin tüylerinde barınamaz. Ancak enfekte olmuş kedilerin dışkılarında toksoplazma parazitine rastlanır. Toksoplazma paraziti kedilere, yedikleri fare vb. küçük hayvanlardan veya diğer kedilerden bulaşır. Bu nedenle de bu hastalık insanlara en fazla kediler vasıtasıyla bulaşır. Dolayısıyla enfekte kedilerin dışkıları ile doğrudan temas etmemek gerekir. Öte yandan enfekte kedi dışkısının temas ettiği herhangi bir şeyle temas etmek de toksoplazmoz hastalığına neden olabilir. Örneğin dışkının bulaştığı kedi kumu veya herhangi bir kedi oyuncağı hastalığa yol açabilir. Ayrıca kedi dışkısı ile dışarı atılan toksoplazma paraziti haftalar hatta aylar boyunca canlı kalabilir. Bu nedenle kedi dışkısının temas ettiği hemen her yüzey, yiyecekler ve içecekler hastalığa neden olabilir!



Toksoplazmozun semptomları nelerdir?

Herhangi bir sağlık sorunu olmayan pek çok insan, toksoplazmoz hastalığını neredeyse semptomsuz bir şekilde atlatır. Ancak bazı durumlarda hastalık grip benzeri semptomların görünmesine neden olabilir. Bununla birlikte toksoplazmoz, bağışıklık sistemi zayıf olan kişiler için son derece ciddi sağlık sorunlarına yol açabilir. Bu insanlarda ortaya çıkan en yaygın belirtiler ise baş ağrısı, koordinasyon kaybı, ateş, nöbetler, akciğer sorunları ve görme sorunlardır! Bağışıklık sistemi zayıf kişilerin ardından en fazla dikkat etmesi gereken kesim ise hamilelerdir.



Toksoplazmoz, hamilelik sırasında anneden bebeğe geçebilir

Erken dönemde anne karnındaki bir çocuğun toksoplazmoz hastalığına yakalanması ise çoğu zaman düşük veya ölü doğum ile sonuçlanır! Hastalığa rağmen hayatta kalan bebeklerde ise ciddi sağlık sorunları meydana gelebilir. Doğumdan yıllar sonra bile hastalıkla dünyaya gelen çocuklar başta göz hastalıkları olmak üzere pek çok sağlık sorunu ile karşılaşabilir.



Toksoplazmoz tedavi edilebilir mi?

Evet! Aslında hastalığa yakalanan pek çok insan herhangi bir tedaviye ihtiyaç duymadan hastalığın üstesinden gelebilir. Ancak örneğin görme kaybı gibi durumlar için de ilaçla tedavi mümkün.



Toksoplazmozdan korunmak için ne yapmak gerekir?

Her şeyden önce, toksoplazmozdan korunmak için kedinizi korumanız gerekir! Bunun için ise yapmanız gereken birkaç basit şey var. Öncelikle kedinizi kesinlikle çiğ etle beslemeyin! Kedinize ticari olarak üretilen yaş veya kuru mamalardan verin! Ayrıca kedinizin dışarı çıkmasına da izin vermeyin. Çünkü dışarıda enfekte kedilerle veya başka canlılar ile temas etmesi kedinizin de hastalanmasına neden olacaktır. Bunlara ek olarak kedinizin hastalığa yakalandığına dair şüpheleriniz varsa kedinizin dışkısı ile ve dışkının temas ettiği herhangi bir yüzey ile kesinlikle temas etmeyin! Ve kedinizi bir veterinere götürün.