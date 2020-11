Kategoriler kalktı

Bulaşıcı Hastalıklar Üst Komitesi, bir dizi yeni karar üretti. Yeni açıklanan 11 karar arasında, “ülkeye girişler ile ilgili risk kategorilerine göre A,B,C grubu olarak ayrılan ülkelerin, 1 Aralık’tan itibaren tek kategori olarak değerlendirileceği” maddesi dikkat çekti





Sağlık Bakanlığı bünyesinde çalışan Bulaşıcı Hastalıklar Üst Komitesi yeni kararlar duyurdu.

Komite, 30 Kasım 2020 tarihine kadar alınan karantina kararlarının 31 Aralık 2020'eye kadar uzatılmasına karar verdi.

Komite ayrıca daha önce ülkemize girişler ile ilgili risk kategorilerine göre A,B,C gurubu olarak ayrılan ülkelerin 01.12.2020 tarihinden itibaren tek kategori olarak değerlendirileceğine karar verdi.

Buna göre yurt dışından ülkemize giriş yapacak kişiler, son 3 gün içerisinde yapılmış negatif PCR test sonucunu ibraz etmek koşulu ile giriş yaparak 7 gün karantina uygulamasına tabi olacaklar ve karantina bitiminde PCR testleri yapılacak.

Komite kararına göre; ülkemize 3 gün ve daha kısa süre gelmek isteyen kişiler(Güney Kıbrıs hariç), son üç gün içinde yapılmış negatif PCR test sonuçlarını ve dönüş biletlerini ibraz etmeleri halinde ülkeye giriş yapabilecekler. Bu kişilere girişte 2. PCR testi alınması ve sonucunun negatif çıkması halinde 3 gün süre ile karantinasız olarak ülkede kalabilecekler. Üç günden fazla kalışlarda 7 günlük merkezi karantina uygulamasına tabi olacaklar.

Yapılan açıklamada kuzeyde ikamet edip güney Kıbrıs’ta çalışan ve eğitim gören kişilerle ilgili ise "7/12/2020 tarihinden itibaren son on gün içinde yapılmış negatif PCR sonuçlarını göstermek sureti ile günübirlik Güney Kıbrıs’a geçebilecekler" denildi.

Güney Kıbrıs’tan ülkemize günübirlik geçiş yapacak kişiler son 24 saat içinde yapılmış negatif PCR test sonuçlarını geçiş kapılarında görevli personele ibraz etmeleri kaydı ile karantina uygulamasından muaf tutulacaklar. Bir günden fazla Kuzey Kıbrıs’ta kalmayı talep etmeleri halinde 7 gün süre ile karantina uygulamasına tabi olacaklar.



Komite kararları şöyle:

45/2018 Bulaşıcı Hastalıklar Yasası Kapsamında Toplanan Bulaşıcı Hastalıklar Üst Komitesi Tarafından Alınan Kararlar Doğrultusunda Sağlık Bakanlığı Aşağıda Belirtilen Ek Tedbir Kararlarının Uygulanmasına Karar Vermiştir.

1. 30 Kasım 2020 tarihine kadar alınan karantina kararlarının 31 Aralık 2020 saat:23:59 tarihine kadar uzatılmasına karar verilmiştir.

2. Daha önce ülkemize girişler ile ilgili risk kategorilerine göre A,B,C gurubu olarak ayrılan ülkeler 01.12.2020 tarihinden itibaren tek kategori olarak değerlendirilecektir. Buna göre Yurt dışından ülkemize giriş yapacak kişiler, son 3 gün içerisinde yapılmış negatif PCR test sonucunu ibraz etmek koşulu ile giriş yaparak 7 gün karantina uygulamasına tabi olacaklar ve karantina bitiminde PCR testleri yapılacaktır.

3. Ülkemize 3 gün ve daha kısa süre gelmek isteyen kişiler(Güney Kıbrıs hariç), son üç gün içinde yapılmış negatif PCR test sonuçlarını ve dönüş biletlerini ibraz etmeleri halinde ülkeye giriş yapabileceklerdir. Bu kişilere girişte 2. PCR testi alınması ve sonucunun negatif çıkması halinde 3 gün süre ile karantinasız olarak ülkede kalabileceklerdir. Üç günden fazla kalışlarda 7 günlük merkezi karantina uygulamasına tabi olacaklardır.

4. Kuzeyde ikamet edip Güneyde çalışan veya eğitim gören kişilere(ve velilerine) 28/11/2020-06/12/2020 tarihlerinde rutin PCR taraması yapılacaktır. Bu kişilerin 28 Kasım tarihinden itibaren 6 Aralık 2020 tarihine kadar Güney Kıbrıs’ta çalıştıkları veya eğitim gördükleri kurumdan alacakları belge ile ekteki formu doldurarak Pandemi Hastanesi’ne başvurmaları gerekmektedir. Bahse konu kişiler 28 Kasım 2020 tarihinden itibaren 6 Aralık 2020 tarihine kadar (her iki tarih de dahil) hafta sonu da dahil olmak üzere 08:00-20:00 saatleri arasında buraya başvuru yapıp kaydını yaptıracak ve PCR verebilecektir.

5. Kuzeyde ikamet edip Güney Kıbrıs’ta çalışan ve eğitim gören kişiler 7/12/2020 tarihinden itibaren son on gün içinde yapılmış negatif PCR sonuçlarını göstermek sureti ile günübirlik Güney Kıbrıs’a geçebileceklerdir.

6. Güney Kıbrıs’ta ikamet edip ülkemizde çalışan kişilerin çalıştıkları kurumdan alacakları belgeyi sınır kapılarında görevli personele ibraz etmeleri koşulu ile 7/12/2020 tarihinden itibaren son on gün içinde yapılmış negatif PCR sonuçlarını göstermek sureti ile günübirlik ülkemize karantinasız giriş yapabilecektir.

7. Güney Kıbrıs’a sağlık, eğitim ve çalışma amacı ile günübirlik geçiş yapacak kişilerin sınır kapılarında görevli personele belgelemeleri halinde karantinasız geçiş yapabileceklerdir. Bu kapsam dışında Güney Kıbrıs’a geçecek kişiler dönüşte 7 gün süre ile karantina uygulamasına tabi olacaklardır.

8. Güney Kıbrıs’tan ülkemize günübirlik geçiş yapacak kişiler son 24 saat içinde yapılmış negatif PCR test sonuçlarını sınır kapılarında görevli personele ibraz etmeleri kaydı ile karantina uygulamasından muaf tutulacaklardır. Bir günden fazla ülkemizde kalmayı talep etmeleri halinde 7 gün süre ile karantina uygulamasına tabi olacaklardır.

9. Kuzey Kıbrıs’ta yaşayan ve Güney Kıbrıs’a geçiş yapacak taksiciler yolcu taşıma dışında başka bir amaç ile geçmeleri halinde dönüşte 7 gün süre ile karantina uygulamasına tabi olacaklardır.

10. Güney Kıbrıs’ta düzenli ticaret ve/veya iş ilişkisi içinde olup Yeşil Hat Tüzüğü kapsamında ticaret yapan kişilerin ticaret yapacaklarını sınır kapılarında görevli personele belgelemeleri halinde günübirlik karantinasız giriş çıkış yapabileceklerdir. Belirtilen kapsamda ticaret yapacak kişiler yalnızca yaptıkları işin mesai saatleri içinde geçiş yapmaları halinde karantina uygulamalarından muaf tutulacaklardır.

11. Yeşilırmak Sınır Kapısı’ndan geçecek olan çalışanların son 3 gün içerisinde yapılmış negatif PCR test sonucunu ibraz etmeleri kaydı ile geçiş yapabileceklerdir. Yeşilırmak Sınır Kapısı’ndan geçecek olan ambulansta görevli personelden PCR test sonucu aranmayacaktır.