Kas kramplarını beslenmeyle önle!

Birkaç dakika süren ve kendiliğinden geçen bacaklardaki veya ayaklardaki kasları etkileyen ağrılara kramp adı verilmektedir. Masaj ve esneme egzersizleri gibi alternatifler krampların giderilmesinde etkili olsa da doğru beslenmekte krampların giderilmesine ve kasılmayı engellemeye yardımcıdır.

Sıcak hava ve aşırı terlemeye bağlı terle atılan potasyum ve tuz kaybı, hastalığa bağlı içerdeki potasyumu artıran ilaçlar, idrar söktürücü kullanan tansiyon hastaları aşırı spor yapan ve kaslardaki glikojen depolarını hızlıca tüketenler ve de hamile bayanlarda özellikle son aylarda ısrarla fazlaca atılan potasyuma bağlı bu saydığımız kişiler kas krampları açısından risk altında olan kişilerdir.

Peki beslenmemizde neler yaparak kas kramplarını önleyebiliriz?

Potasyum alımının beslenmenizde artırmanız bacak kramplarını tedavi edicidir, özellikle kuru meyveler, muz, kavun, katkısız domates suyu, süt ve süt ürünleri potasyumdan zengin kaynaklardır.





Magnezyum da kaslarımızın güçlenmesi, protein sentezi ve enzimlerin sağlıklı çalışmasında görev yapan bir mineraldir ayrıca hücre yenilenmesinde de görev alır. Eğer sık sık kas ağrıları ve kramplar yaşıyorsanız magnezyum eksikliğinden olabilir. Magnezyumdan zengin besinler Koyu yeşil sebzeler, tahıl ürünleri, balık, badem, fındık, fıstık, ceviz, soya fasulyesi, kuşkonmaz, soğan, domates, havuç, kereviz, pırasa, gravyer peyniri, hurma, kara turp, ayçiçeği, kakao, muz, dil balığı ve sert sular, magnezyum bakımından zengindir. Bu besinlere beslenmemizde sık sık yer vermek gerekli





Kafein ve nikotin kan damarlarını daraltarak dolaşımı azaltır ve buna bağlı kas kramplarını artırır bu nedenle beslenmenizde kafein ve nikotini sınırlandırmanızı öneririm.

Kas kramplarını önlemenin en önemli kuralı dolaşımı artırmaktır. Bu nedenle günde en az 2-2,5 litre su tüketmelisiniz. Ayrıca potasyumdan ve kalsiyumdan zengin süt ve süt ürünlerinin ve de diyette karbonhidrat kaynaklarının yeterli olması (kurubaklagil, bulgur, tam tahıllı gevrekler, patates v.b.) ayrıca kompleks B grubu vitaminleri beslenmenizde yer vermenizi öneririm. Ayrıca masaj ve düzenli yapılan egzersiz de dolaşımın artmasına ve laktik asit birikimini azaltmaya yardımcı olarak kas kramplarını önleyecektir.