"Karantinasız ülkeye girişi onaylamak büyük bir hataydı”

Toplumcu Demokrasi Partisi (TDP) Genel Sekreteri Dr. Halil Hızal, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada KKTC’ye karantinasız girişlerin onaylanmasının büyük bir hata olduğunu ifade ederek sonuçların ortada olduğunu söyledi.
Hızal’ın paylaşımı şu şekilde:
“Bulaşıcı hastalıkları önlemek için karantina uygulaması 1374’de Venedik’te başladı ve hala en etkili yöntemdir.
Karantina uygulaması yapılmadan ülkeye girişi onaylamak bir büyük hataydı.
Sonuçları ortada.
Herkes, her kurum hata yapabilir. Önemli olan hatayı sürdürmemektedir.
Hatadan dönmek ise erdemdir.”
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