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Kansere karşı umut verici gelişme

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Deneysel bir kanser öldürücü virüs, kanser tümörleriyle savaşması umularak ilk kez bir insana enjekte edildi

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Kansere karşı umut verici gelişme

Daha önce hayvan modeli üzerinde denenen "CF33-hNIS" (Vaxinia) adlı ilaç adayı, ilk kez bir insan hastaya uygulandı.

TRT Haber'de yer alan bilgilere göre ilaç adayının, sağlıklı hücreleri korurken, kanser hücrelerini tespit ederek hedef alan "onkolitik virüs" olarak çalıştığı belirtiliyor.

İlacın geliştiricilerinden olan City of Hope kanser bakım ve araştırma merkezinde Onkolog Daneng Li, "Önceki araştırmamız, onkolitik virüslerin, bağışıklık sistemini kansere yanıt vermesi ve öldürmesi için uyarabildiğini ve ayrıca bağışıklık sistemini diğer immünoterapilere daha duyarlı olması için uyarabildiğini gösterdi." ifadesini kullandı.

Li, ilaç adayı "CF33-hNIS"ın hastaları iyileştirme potansiyeline sahip olduğuna inandıklarını belirtti.

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