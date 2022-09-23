Kansere karşı devrim niteliğinde virüs tedavisi

İngiltere’de bilim insanları, kanderli hücreleri yok etmek için uçuğa yol açan "herpes simplex" virüsü kullanılarak geliştirilen yeni tedavi, ilk klinik deneylerde başarılı sonuçlar verdi. Bir hastanın kanseri yok olurken, diğer deneklerin tümörleri küçüldü

İngiltere’de geliştirilen yeni bir tedavi yöntemi uçuğa neden olan bir virüsün (herpes simpleks) tümörleri öldürmek için modifiye edilerek zayıflatılmış bir şeklinin kanser hastalarına verilmesiyle uygulandı.

Londra'dan 39 yaşındaki bir inşaatçı olan Krzysztof Wojkowski, Royal Marsden NHS Foundation Trust'taki Kanser Araştırmaları Enstitüsü tarafından yürütülen, birinci aşama klinik demelerine katılan insanlardan biri oldu..

"BAŞKA SEÇENEĞİM YOKTU"

Wojkowski’ye 2017 yılında tükürük bezi kanseri teşhisi kondu. Ameliyat ve diğer tedavilere rağmen, kanseri büyümeye devam etti.

BBC’ye konuşan Wojkowski, "Bana başka seçeneğim olmadığı söylendi ve yaşam sonu bakımı alıyordum. Yıkıcıydı, bu yüzden ilacın denemelerine katılmaya karar verdim" dedi.

Uzmanların bildirdiğine göre, normalde uçuklara neden olan herpes virüsünün özel olarak değiştirilmiş bir versiyonu olan virüs tedavisi Wojkowski’nin kanserini tamamen temizledi.

Wojkowski, "Beş hafta boyunca iki haftada bir, kanserimi tamamen yok eden iğneler oldum. İki yıldır kansersizim” dedi.

ÇALIŞMA NASIL YAPILDI?

Diğer taraftan araştırmacılar, doğrudan tümöre yapılan enjeksiyonların kansere iki şekilde saldırdığını söyledi. Bunlardan ilki, zayıflatılmış virüsün kanserli hücreleri esir alıp patlatmasıyla, ikincisi ise bağışıklık sistemini harekete geçirerek gerçekleşiyor.



Yaklaşık 40 hasta, denemenin bir parçası olarak tedaviyi denedi. Bazılarına RP2 adı verilen virüs enjeksiyonu kendi başına verildi. Diğerleri de nivolumab adı verilen başka bir kanser ilacı aldı.

Fransa'nın Paris kentinde düzenlenen bir tıp konferansında sunulan bulgular şunları gösterdi:

-Wojkowski dahil sadece RP2 verilen dokuz hastadan üçü tümörlerinin küçüldüğünü gördü.

-Kombine tedavi gören 30 kişiden 7’si yöntemden fayda gördü.

-Yorgunluk gibi yan etkiler genellikle hastalarda hafif seyretti.

Baş araştırmacı Prof. Dr. Kevin Harrington görülen tedavi yanıtlarının, yemek borusu kanseri (yemek borusu) ve nadir görülen bir göz kanseri türü de dahil olmak üzere birçok kanserde "gerçekten etkileyici" olduğunu söyledi.

Harrington, "Erken aşamadaki klinik çalışmalarda bu kadar iyi yanıt oranları görmek nadirdir, çünkü bu demelerin birincil amacı tedavi güvenliğini test etmektir. Klinik denemeler mevcut tedavilerin artık çalışmadığı çok ileri kanserli hastaları içeriyor. Artan sayıda hastayı tedavi ederken fayda görmeye devam edip etmeyeceğimizi görmek istiyorum” diye konuştu.