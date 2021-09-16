Kan sulandırıcı ilaç kullananlar dikkat!

Yüksek dozda K vitamini içeren besinler

Orta dozda K vitamini içeren besinler;

Düşük dozda K vitamini içeren besinler ;

Ülkemizde kronik hastalıkların görülme sıklığı ne yazık ki çok fazla, bunların başında da kalp ve damar hastalıkları ilk sıralarda yeralıyor. Kalp hastalıklarının medikal tedavisinin bir çoğunda kan sulandırıcı ilaçlar kullanılmaktadır.Kan sulandırıcı ilaçlar K vitamini aktivitesini azaltmak için işlev görür. Böylelikle olası kan pıhtılaşmaları önlenmiş olur. Kan pıhtılaşma süresini gösteren ‘protrombin zamanı’ testi pıhtı oluşumu takibi için önem taşır. Bazı durumlar pıhtı oluşumunu kolaylaştırır ve gelişebilecek pıhtılar kan yoluyla beyne veya kalbe giderek tıkanıklık yaratıp hayatı tehdit edecek boyutlara gelir.Kan sulandırıcıları olan warfarin (coumadin) en yaygın kullanılan antikoagülandır. (pıhtı oluşumunu engelleyici) . Bu tip ilaçları kullananan kişilerin beslenmelerinde bir takım değişiklikler yapmaları gerekmektedir.Kanımızın pıhtılaşma oluşumunu sağlayan bir vitamindir. Günlük K vitamini ihtiyacı yetişkin bireyler için 70-140 mcg (ortalama 100 mcg) ‘dır. K vitamini karaciğerde protrombin sentezini hızlandırır . Protrombin; kanın pıhtılaşmasında kullanılan bir proteindir.K vitamini eksikliğinde durdurulamayan kanamalar ortaya çıkar. Kan sulandırıcı ilaç kullanan kişiler K vitamini tüketimlerinedikkat etmeli K vitamininden zengin kaynakları diyetlerinde sınırlandırmalıdırlar.; Lahana, ıspanak, pazı, maydanoz, semizotu, kıvırcık marul , brokoli, ıspanak, asma yaprağı, dereotu, roka, soya yağı, soya eti, soya filizi, avakado,yeşil çay.Kuşkonmaz (ayrelli), karnabahar, bezelye, peynir, kahve.Et ve et ürünleri, süt ve sütürünleri, havuç, kereviz, mısır, yeşil fasulye, soğan, pirinç, domates, kabuksuz armut ve elma.Yoğurt içinde bulunan yararlı bakteriler sayesinde bağırsaktan K vitamini yapımını artırarak etkili olur. Warfarin kullanan kişilerin bol yoğurt yemesi uygun değildir.Alkol kan sulandırıcı bir maddedir. Bu yüzden alkol sık sık tüketilmemeli, tüketildiği durumlarda ise sınırlandırılmalıdır.Diyetin K vitamini içeriği ilaç tedavisi süresince günler arasında farklılık göstermemektedir. Hergün benzer seviyelerde K vitamini içeren gıdalar tüketilmelidir.İlaç hergün aynı saatlerde alınmalıdır.Aşırı K vitamini alımı warfarin etkisini engelleyecektir.K vitamini içeren gıdaların diyetten çıkarılması mümkün değildir. Yüksek dozda K vitamini içeren gıdaların günlük tüketim miktarlarını azaltmak fayda sağlayacaktır.Kanama riski olan aktivitelerin ve sporların (örneğin boks veya karate ) yapılması sakıncalıdır. Ancak diğer spor aktivitelerinin yapılmasında herhangi bir sakınca bulunmamaktadır.