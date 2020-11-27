Kan grubu “O” veya "negatif" olanların corona virüse yakalanma riski daha az

Kanadalı bilim insanları yeni tip corona virüs (Covid-19) ve kan grupları arasındaki ilişkiye dair yeni bir araştırma yayımladı.

225 bini aşkın kişinin incelendiği çalışmada, Covid-19'a yakalanma riskinin, O kan grubuna sahip olan insanlarda yüzde 12; A, B, O ya da AB fark etmeksizin negatif kan gruplarına sahip olan kişilerde yüzde 21 oranında daha düşük olduğu belirtildi. Bununla birlikte, hem O hem de negatif kan grubuna sahip olan insanların ise corona virüsten ölme riskinin yüzde 13 ile 19 arasında daha düşük olduğu ortaya konuldu. Çalışmada B kan grubuna sahip insanların ise şiddetli Covid-19 hastalığına yakalanma olasılığının A grubuna göre yüzde 21 daha fazla olduğu belirtildi.

225 BİNİ AŞKIN KİŞİNİN KAN ÖRNEKLERİ İNCELENDİ

Kanada’da yer alan Klinik Bilimler Değerlendirme Enstitüsü’nden bilim insanları kan grupları ve Covid-19 arasındaki ilişkiyi incelemek için geniş kapsamlı bir çalışma gerçekleştirdi. Çalışmada küresel olarak 225 bin 556 kişiden alınan kan örnekleri değerlendirdi.

O KAN GRUBUNDA COVİD-19 YAKALANMA RİSKİ YÜZDE 12 DAHA DÜŞÜK

Araştırmacılar, incelenen kişilerin kan gruplarının yüzde 36,3’ünün “A”, yüzde 4,5’inin “AB”, yüzde 14,9’unun “B” ve yüzde “44,3”ünün “O” olduğunu açıkladı. Bununla brilikte istatitiksel analizlere, Covid-19 risk faktörünü artırabilecek diğer tüm değişken ve önceden bulunan hastalıklar gibi durumların dahil edildiği belirtildi.

Sonuçlarda O kan grubuna sahip olanların corona virüse yakalanma riskinin A grubundan yüzde 5, diğer tüm kan gruplarından ise yüzde 12 oranında daha düşük olduğu görüldü. Çalışmada B kan grubuna sahip insanların ise şiddetli Covid-19 hastalığına yakalanma olasılığının A grubuna göre yüzde 21 daha fazla olduğu belirtildi.

NEGATİF KAN GRUPLARINDA RİSK YÜZDE 21 AZALDI

Bununla birlikte araştırmacılar kanlarında Rh antijeni bulunanların, yani pozitif kan gruplarına sahip insanların, kanında Rh antijeni bulunmayan, yani negatif kan gruplarına sahip olan insanlara göre corona virüse karşı daha savunmasız durumda olduğunu ortaya koydu.

Buna göre A, B, O ya da AB fark etmeksizin negatif kan gruplarına sahip olan kişilerin Covid-19 yakalanma riskinin yüzde 21 oranında daha az, hem 0 hem de negatif kan grubuna sahip olan insanların ise corona virüsten ölme riskinin yüzde 13 ile 19 arasında daha düşük olduğu açıklandı.

HEM "O" HEM DE "NEGATİF KAN GRUBUNDA ÖLÜM RİSKİ DÜŞTÜ

Annals of Internal Medicine adlı bilimsel dergide yayımlanan çalışmanın yazarları, “İncelediğimiz kan örneklerine sahip insanların bin 328’i şiddetli Covid-19 hastasıydı. Bu insanların büyük bir çoğunluğunun AB pozitif ve B pozitif hastalardan oluştuğunu gördük. Ayrıca küresel sağlık sistemlerinden alınan verilere dayanan çalışmamızda, O veya negatif kan tüm kan gruplarından insanların corona virüse yakalanma veya yakalandığında ölümcül hastalık geliştirme riskinin daha düşük olduğunu söyleyebiliriz” ifadelerini kullandı.

ÖNCEKİ ÇALIŞMAYLA ÖRTÜŞTÜ

Öte yandan, Kanadalı bilim insanlarının yaptığı çalışma daha önce Çin’de yapılan farklı bir araştırmanın bulgularıyla da örtüştü.

Çinli araştırmacılar, pandeminin başlangıcında Hubey eyaletindeki 3 farklı hastaneden 2 bin 173 Covid-19 hastasını inceledi. Elde edilen veriler, virüsün ortaya çıktığı eyalaete bağlı Wuhan kentindeki Covid-19’a yakalanmayan 3 bin 694 kişiyle karşılaştırıldı.

Çalışmada Covid-19 nedeniyle ölen 206 hastanın öldüğü, bunların 85’inin A grubuna sahip olduğu ve toplam ölümlerinin yüzde 41’inin oluşturduğu ifade edildi.

Diğer taraftan, çalışmada ölen 52 kişinin kan grubunun O olduğu ve bunun tüm ölümlerin yüzde 25’ine denk geldiği aktarıldı. Araştırmada “O” kan grubuna sahip insanların virüse yakalanma ve hayatını kaybetme riskinin Kanada çalışmasına benzer bir şekilde, diğer kan gruplarından belirgin bir şekilde daha düşük olduğu görüldü.