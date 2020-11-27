banner480
banner572
Başıboş köpek sayısı tavan yaptı
Başıboş köpek sayısı tavan yaptı
15 0
Ralli arabaları kontrolden geçti
Ralli arabaları kontrolden geçti
12 0
 
Göbeklitepe’nin Kardeşi Karahan Tepe’de İlk Kazılar Başlıyor
Göbeklitepe’nin Kardeşi Karahan Tepe’de İlk Kazılar Başlıyor
74 0
Futbol dünyasından bir efsane geçti
Futbol dünyasından bir efsane geçti
17 0
Cepler çöplük oldu
Cepler çöplük oldu
18 0
181 0
“Unutmayalım, kask hayat kurtarır”
“Unutmayalım, kask hayat kurtarır”
55 0
banner529
banner570

Kan grubu “O” veya "negatif" olanların corona virüse yakalanma riski daha az

banner476

Kanadalı bilim insanları yeni tip corona virüs (Covid-19) ve kan grupları arasındaki ilişkiye dair yeni bir araştırma yayımladı.

Kan grubu “O” veya "negatif" olanların corona virüse yakalanma riski daha az

 

  225 bini aşkın kişinin incelendiği çalışmada, Covid-19'a yakalanma riskinin, O kan grubuna sahip olan insanlarda yüzde 12; A, B, O ya da AB fark etmeksizin negatif kan gruplarına sahip olan kişilerde yüzde 21 oranında daha düşük olduğu belirtildi. Bununla birlikte, hem O hem de negatif kan grubuna sahip olan insanların ise corona virüsten ölme riskinin yüzde 13 ile 19 arasında daha düşük olduğu ortaya konuldu. Çalışmada B kan grubuna sahip insanların ise şiddetli Covid-19 hastalığına yakalanma olasılığının A grubuna göre yüzde 21 daha fazla olduğu belirtildi.

 

Kan grubu “O” veya "negatif" olanların corona virüse yakalanma riski daha az - 1

225 BİNİ AŞKIN KİŞİNİN KAN ÖRNEKLERİ İNCELENDİ

 Kanada’da yer alan Klinik Bilimler Değerlendirme Enstitüsü’nden bilim insanları kan grupları ve Covid-19 arasındaki ilişkiyi incelemek için geniş kapsamlı bir çalışma gerçekleştirdi. Çalışmada küresel olarak 225 bin 556 kişiden alınan kan örnekleri değerlendirdi.


Kan grubu “O” veya "negatif" olanların corona virüse yakalanma riski daha az - 2
Araştırmacılar, incelenen kişilerin kan gruplarının yüzde 36,3’ünün “A”, yüzde 4,5’inin “AB”, yüzde 14,9’unun “B” ve yüzde “44,3”ünün “O” olduğunu açıkladı. Bununla brilikte istatitiksel analizlere, Covid-19 risk faktörünü artırabilecek diğer tüm değişken ve önceden bulunan hastalıklar gibi durumların dahil edildiği belirtildi.
Kan grubu “O” veya "negatif" olanların corona virüse yakalanma riski daha az - 3

O KAN GRUBUNDA COVİD-19 YAKALANMA RİSKİ YÜZDE 12 DAHA DÜŞÜK

Sonuçlarda O kan grubuna sahip olanların corona virüse yakalanma riskinin A grubundan yüzde 5, diğer tüm kan gruplarından ise yüzde 12 oranında daha düşük olduğu görüldü. Çalışmada B kan grubuna sahip insanların ise şiddetli Covid-19 hastalığına yakalanma olasılığının A grubuna göre yüzde 21 daha fazla olduğu belirtildi.


Kan grubu “O” veya "negatif" olanların corona virüse yakalanma riski daha az - 4
Bununla birlikte araştırmacılar kanlarında Rh antijeni bulunanların, yani pozitif kan gruplarına sahip insanların, kanında Rh antijeni bulunmayan, yani negatif kan gruplarına sahip olan insanlara göre  corona virüse karşı daha savunmasız durumda olduğunu ortaya koydu.
Kan grubu “O” veya "negatif" olanların corona virüse yakalanma riski daha az - 5

NEGATİF KAN GRUPLARINDA RİSK YÜZDE 21 AZALDI

Buna göre A, B, O ya da AB fark etmeksizin negatif kan gruplarına sahip olan kişilerin Covid-19 yakalanma riskinin yüzde 21 oranında daha az, hem 0 hem de negatif kan grubuna sahip olan insanların ise corona virüsten ölme riskinin yüzde 13 ile 19 arasında daha düşük olduğu açıklandı.


 
Kan grubu “O” veya "negatif" olanların corona virüse yakalanma riski daha az - 6

HEM "O" HEM DE "NEGATİF KAN GRUBUNDA ÖLÜM RİSKİ DÜŞTÜ

Annals of Internal Medicine adlı bilimsel dergide yayımlanan çalışmanın yazarları, “İncelediğimiz kan örneklerine sahip insanların bin 328’i şiddetli Covid-19 hastasıydı. Bu insanların büyük bir çoğunluğunun AB pozitif ve B pozitif hastalardan oluştuğunu gördük. Ayrıca küresel sağlık sistemlerinden alınan verilere dayanan çalışmamızda, O veya negatif kan tüm kan gruplarından insanların corona virüse yakalanma  veya yakalandığında ölümcül hastalık geliştirme riskinin daha düşük olduğunu söyleyebiliriz” ifadelerini kullandı.


Kan grubu “O” veya "negatif" olanların corona virüse yakalanma riski daha az - 7

ÖNCEKİ ÇALIŞMAYLA ÖRTÜŞTÜ

Öte yandan, Kanadalı bilim insanlarının yaptığı çalışma daha önce Çin’de yapılan farklı bir araştırmanın bulgularıyla da örtüştü.


Kan grubu “O” veya "negatif" olanların corona virüse yakalanma riski daha az - 8

Çinli araştırmacılar, pandeminin başlangıcında Hubey eyaletindeki 3 farklı hastaneden 2 bin 173 Covid-19 hastasını inceledi. Elde edilen veriler, virüsün ortaya çıktığı eyalaete bağlı Wuhan kentindeki Covid-19’a yakalanmayan 3 bin 694 kişiyle karşılaştırıldı.


 
Kan grubu “O” veya "negatif" olanların corona virüse yakalanma riski daha az - 9

Çalışmada Covid-19 nedeniyle ölen 206 hastanın öldüğü, bunların 85’inin A grubuna sahip olduğu ve toplam ölümlerinin yüzde 41’inin oluşturduğu ifade edildi.


Kan grubu “O” veya "negatif" olanların corona virüse yakalanma riski daha az - 10
Diğer taraftan, çalışmada ölen 52 kişinin kan grubunun O olduğu ve bunun tüm ölümlerin yüzde 25’ine denk geldiği aktarıldı. Araştırmada “O” kan grubuna sahip insanların virüse yakalanma ve hayatını kaybetme riskinin Kanada çalışmasına benzer bir şekilde, diğer kan gruplarından belirgin bir şekilde daha düşük olduğu görüldü.
banner342
banner496
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.