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Kalp Damar Cerrahisi Servisinin tadilatına başlandı

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Sağlık Bakanı İzlem Gürçağ Altuğra, 29 Eylül Dünya Kalp Günü nedeniyle yaptığı ziyarette 3 yıldır tadil edilmeyi bekleyen KVC yoğun bakım ünitesinin çalışmalarına başlandığını, yeni yıldan önce tamamlanmasının öngörüldüğünü söyledi

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Kalp Damar Cerrahisi Servisinin tadilatına başlandı
 
Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi Kalp Damar Cerrahisi Servisinin tadilatına 29 Eylül Dünya Kalp Günü olan dün başlandı.
Sağlık Bakanı İzlem Gürçağ Altuğra gün ve tadilatın başlaması vesilesiyle Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi Kalp Damar Cerrahisi Servisini ziyaret etti.
Bakanlık açıklamasına göre ziyarette  Altuğra’ya, Başhekim Baş Yardımcısı Kalp ve Damar Cerrahisi Uzmanı Dr.Hasan Birtan bilgiler verdi.
BİRTAN: "DAHA YENİ DAHA MODERN DAHA ÇAĞDAŞ BİR AMELİYATHANE VE  YOĞUN BAKIM..."
Yangının ardından yapılan çalışmalar sonucunda Kalp Damar Cerrahisi (KVC) Bölümü’nün  ameliyathane ve 8 yataklı yoğun bakımı ile hizmet vermesi için yeni bir proje çizildiğini anlatan Birtan, daha yeni, daha modern, daha çağdaş bir ameliyathane ve  yoğun bakıma kavuşacaklarını  söyledi.
İhaleyi alan Asin İnşaat LTD. Genel Müdürü Sergül Kırmızı da, iki bölümden oluşan ve yaklaşık 500 metrekarelik alanı kapsayacak  proje ile ilgili bilgi verdi.
ALTUĞRA: "HASTALARA ÇOK DAHA KALİTELİ SAĞLIK HİZMETİ VERİLECEK"
Sağlık Bakanı İzlem Gürçağ Altuğra da, 3 yıldır tadil edilmeyi bekleyen KVC yoğun bakım ünitesinin çalışmalarına başlandığını, yeni yıldan önce tamamlanmasının öngörüldüğünü söyledi.
Dünya Kalp Günü’nde çalışmalara başlamanın önemli olduğunu kaydeden Altuğra,  tüm kardiyologlar ile Kalp Damar ve Cerrahi uzmanlarının gününü kutladı.
Dünyada ölümlerin en önde gelen sebebinin kalp ve damar hastalıkları olduğunu kaydeden Altuğra,  hekimlerin sporun eksik edilmemesi, düzenli beslenilmesi, fazla kilodan kurtulmayı önerdiklerini vurguladı.
İhale sürecinin ardından tadilatın tamamlanmasıyla birlikte, hastalara çok daha kaliteli sağlık hizmeti verileceğini belirten Bakan Altuğra, özellikle geciken ameliyat tarihi, özel hastanelere sevkler gibi sorunların böylelikle aşılacağını kaydetti.
 
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