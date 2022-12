Kabızlıkla ilgili bildiğiniz her şeyi unutun!

Kabızlık, dünya çapında tonlarca insanı etkileyen yaygın bir sorundur. Kabızlığın birçok nedeni olabilir. Kabızlıkla ilgili yaygın olarak inanılan bazı yanlış bilgiler var. Kabızlık beslenmeden strese kadar birçok nedenden ötürü olabilir. Kabızlık sizin için artık endişe verici bir sorunsa en kısa zamanda doktorunuza başvurmalısınız.

Hayatında en az bir kez kabızlık yaşadığını kimse inkâr edemez. Bununla birlikte, nedenleri ortaktır ve farklı bireyler için farklı şekillerde ortaya çıkabilir. Dışkının kalın bağırsaktan çok yavaş geçmesi en büyük sorunudur. Kabızlık, küresel nüfusun yaklaşık yüzde 15'ini etkileyen yaygın bir sorundur. Kronik kabızlık birçok insanın yaşam kalitesini etkileyebilir. Ancak bu konunun yükselişi sayısız efsaneyi de doğurmuştur. İşte kabızlıkla ilgili doğru bilinen yanlışlar...

KABIZLIĞIN TEK NEDENİ BESLENME: YANLIŞ

Bağırsak hareketindeki sorunları ağırlaştıran gerçek sorunun yedikleriniz olup olmadığını merak ediyor olmalısınız. Ama her zaman böyle değil. Ağrıyı veya depresyonu azaltmak için kullanılan bazı ilaçlar gibi, kabızlığı tetikleyen birçok farklı faktör olabilir. Bu nedenle, kabızlığa neden olduğunu düşündüğünüz yiyecekleri kesmeden önce, hangi ilaçların bu tür sorunlara neden olabileceğini öğrenmek için doktorlarınıza danışın.

KABIZLIĞI HAFİFLETMEK İÇİN İHTİYACINIZ OLAN TEK ŞEY LİF: YANLIŞ

Bu en yaygın efsanedir. Daha az lif tüketimi kabızlığa neden olan nedenlerden biri olabilir, ancak kabızlık yaşarken lif alımınızı artırmak her zaman işe yaramayacaktır. İki tür lif vardır; çözünür ve çözünmez. Her zaman daha büyük avantaja sahip olan çözünür olandır. Bu nedenle, kabızlığı gidermek için her zaman çözünebilir olanları tercih edin.

PROBİYOTİKLER HER ZAMAN HARİKA YARATACAKTIR: YANLIŞ

Sağlıklı bir mikrobiyomun korunmasına yardımcı oldukları için probiyotikler bağırsak sağlığı için iyidir. Herhangi bir IBS semptomunu hafifletmek için ve bir dereceye kadar kabızlığa da yardımcı olabilirler. Ancak yine de probiyotiklerin kabızlığı hafifletmedeki faydasını kanıtlamak için birçok kapsamlı çalışma yapılması gerekiyor.

DAHA FAZLA SU İÇMEK: YANLIŞ

Araştırmalar henüz sadece su içerek kabızlık probleminizin çözüleceğini doğrulamıyor. Yine de günlük yaşamda bol su içmek sağlıklı bir uygulamadır. Ancak, daha önce de belirtildiği gibi, tek başına litrelerce su içmek muhtemelen bağırsak hareketini teşvik etmeyecektir. Kabızlık olasılığını azaltmak için içme suyu ve lif açısından zengin yiyeceklerle birlikte sağlıklı yiyecekler tükettiğinizden emin olun.

YOĞURT KABIZLIĞI TEDAVİ EDEBİLİR: YANLIŞ

Yoğurt, doğal bir probiyotik olarak bilinir. Bu nedenle, yoğurttaki probiyotikler, bağırsaktaki sağlıklı bakterileri uyarmak için çok yardımcı olabilir. Ancak yoğurdun kabızlığı tedavi edebileceği sonucuna varılamaz. Yine de kabızlığı önlemek için diğer lifli ve sağlıklı yiyeceklerle birlikte yoğurt gibi günlük bir probiyotik içermesi önerilir. Lor ve ayran, kolayca bulunabilen en etkili doğal probiyotik formlarıdır.