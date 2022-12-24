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Japonya'da, Alzheimer hastalığının belirtilerini saptayabilen kan testi kiti onaylandı

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Japonya'da, Alzheimer hastalığının belirtilerini saptayabilen kan testi kiti onaylandı
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Japonya Sağlık Çalışma ve Refah Bakanlığı (MHLW), Alzheimer hastalığının belirtilerini saptayabilen kan testine onay verdi.

Kobe kenti merkezli Sysmex firması üretimi tanı kiti, Alzheimer hastalarının beyinlerindeki "amyloid beta" proteinini ölçebiliyor.

Test kiti, hastadan alınan az miktarda kan içerisinde "amyloid beta" protein miktarını ölçerek, erken tanı ve tedavi imkanı sunacak.

Beyindeki sinir hücrelerinde tıkanıklığa yol açan anormal bir protein olarak bilinen "amyloid beta" Alzheimer hastalığının semptomu olarak biliniyor.

Sysmex firması açıklamasında "Ürünün, hem piyasaya ivedilikle sürülmesi için hem de Japon ulusal sağlık sigortasının kapsamına alınması için hazırlık yapıyoruz." denildi.

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