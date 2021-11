“İnsan hayatı bu kadar mı ucuz?”

Ülkemizde bir süreden beridir yaşanan ilaç sıkıntısı özellikle kanser hastalarını mağdur ediyor. Akciğer kanseri tedavisinde kullanılan Tafinlar ve Mekinist isminde akıllı haplar, 20 günden beridir ülkede yok. Akciğer kanseri tedavisi gören bir vatandaşımızın oğlu bu konuda bize ulaşarak isyanını dile getirdi: “Bu ülkede iğneden ipliğe her şey pahalı ama maalesef insan hayatı ucuz”





Murat ASLAN

Ülkemizde ve dünyada yaklaşık 20 aydır hüküm süren koronavirüs pandemisi nedeniyle diğer hastalıklarla mücadele eden insanlarımızın da mağdur olmasına sebebiyet verirken, hükümet edenlerin vatandaşların hayatlarını hiçe saymaları ise hasta yakınlarını isyan ettiriyor.

Yeni Boğaziçi’nden HALKIN SESİ’ne ulaşan bir vatandaşımız, annesinin 8 aydır akciğer kanseri tedavisi gördüğünü ifade ederek bu süreçte yaşadıkları birçok olumsuzluğun üstesinden geldiklerini ancak son 20 gündür hastalığın tedavisinde kullanılan ilaçların ülkemizde kalmamasından dolayı çaresizlik içinde olduklarını vurguladı.

KANSER İLAÇLARI 20 GÜNDÜR YOK

Vatandaşımız “Annem 8 aydır akciğer kanseri. Tedavisi için kullandığı haplar Tafinlar ve Mekinist isminde akıllı hap (hedefe dönük tedavi). Bugüne kadar çeşitli sorunlar yaşadık yoğun bakımlar vs… Allah’ın izniyle üstesinden geldik derken şimdi de ilaç yok. 20 gündür ilaç yok” diyerek bu konuyla ilgili isyanını paylaştı.

Kendisinin edindiği bilgiye göre annesi gibi olup aynı ilaçları kullanan 8 kişi daha olduğunu ve bu insanların da mağdur olduklarını belirten vatandaşımız “Bizi oyalıyorlar. Edindiğim bilgiye göre TC Lefkoşa Büyükelçiliği kanser hastalarının ilaçlarının karşılanması için 14 milyon TL Maliyeye aktardı. Ama Maliye bu ilaçları getiren firmalara sadece 3.5 milyonluk ödeme yaparak geriye kalan kısmını başka kalemlere kullandı” dedi.

Böyle olduğu için ilaçları getirecek olan firmanın parasını alamadığı için ihaleden çekildiğini ifade eden vatandaşımız “Bu firmanın ihaleden çekilmesi nedeniyle bizde mağdur olduk. Şimdi ne yapalım elimiz kolumuz bağlı bekliyoruz. Bizi mahvettiler bitirdiler” diyerek isyan etti.

İNSAN HAYATI BU KADAR MI UCUZ?

Vatandaşımız, bu ilaçlarla ilgili olarak İlaç Eczacılık Dairesi Müdürü’yle yaptığı konuşmada müdürün çaresizliğini dile getirerek ağladığını ifade ederek “Maalesef ülkemizde hükümet edenler insanlarımızı düşünmüyor. Ben müdüre hanıma “insan hayatı bu kadar mı ucuz?” diye sordum. O maalesef cevap vermedi. Anlaşılan bizim ülkede iğneden ipliğe herşey pahalı ama insan hayatı ucuz” diyerek sözlerini tamamladı.

İlaç ve Eczacılık Dairesi Müdürü Serap Konde ise yaşanan ilaç sorunuyla ilgili konuştu.

“BÜTÇEDEN DOLAYI İLAÇ SIKINTISI YAŞIYORUZ”

“Bütçeden dolayı ilaç sıkıntısı yaşıyoruz” vurgusunu yapan Konde, her türlü hastalıkla ilgili ilaç sorunu yaşadıklarını ifade etti. Pandeminin getirdiği zorluklara işaret eden Konde, pandemi nedeniyle ilaç ithalatında aksamalar olduğunu hatırlattı.

Türkiye’deki işleyişle ilgili de bilgi veren Konde, “Türkiye’de ilaç getiren firmalar için döviz kuru 4.50’ye sabitlendi. Türkiye’deki firmalar ise zarar etmemek için şu an yeterli ilaç getirmiyor” dedi.

“OCAK AYI ENDİŞELENDİRİYOR”

Türkiye’de yakında sayım için ilaçların piyasadan çekileceğini ifade eden Konde, “Ocak ayı beni endişelendiriyor. Her yılın başında ilaçlara zam geliyor” dedi.