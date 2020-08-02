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İkinci corona virüs dalgası kapıda mı?

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Corona virüs pandemisi dünyayı hazırlıksız yakaladı. Çok sayıda ülke enfeksiyonun yayılmasını yavaşlatmayı başarsa da virüs şimdi dünya genelinde daha büyük bir hızla yayılıyor

İkinci corona virüs dalgası kapıda mı?

Virologlar, yeni tür corona virüs salgınının ikinci dalgasını aylar öncesinden öngörmüştü. İnsanlar corona nedeniyle getirilen sosyal mesafe kuralları ve kısıtlamalara uymadıkça, olası bir ikinci dalga tehlikesi de büyüyor. Son haftalarda coronanın yeniden hız kazandığı gözleniyor.

Çok sayıda ülkede, önceden olduğu gibi sıkı karantina ve sosyal mesafe kuralları mevcut değil. Almanya, İspanya ve Yunanistan, kısıtlamaların gevşetildiği ilk ülkelerden olmuştu. Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) de bir süredir, corona virüsün belki de hiçbir zaman hayatımızı terk etmeyeceği mesajını veriyor. Örgüt, önlemleri yok sayarak insanların corona öncesi yaşamlarındaki gibi davranmalarının yol açabileceği olası olumsuz sonuçlar hakkında da uyarıyor.

Birçok ülkede dükkan ve restoranlar yeniden açılmış durumda. Örneğin Avustralya’da restoran ve barlara giden kişiler arasında vaka sayısının artmasıyla birlikte, hükümet önlemleri yeniden sıkılaştırdı.

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