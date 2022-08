İkas Pharma Spor Performans Genetiği Testi’ni tanıttı

İkas Pharma, “Kendini Keşfet” sloganıyla, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde bir ilke öncülük edecek yeni ürünlerini piyasaya sunmaya başladı.“Kendini Keşfet Serisi” ile bu ideali gerçeğe dönüştürmek adına ilk adımını atarak serinin ilk ürünü olan “Spor Performans Genetiği Testi”’ni 4 Agustos’ta Eczacılar Birliği’ne üye eczacılar ve basın eşliğinde tanıttı

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti‘ne dünya standartlarında ilaç tedarik eden yeni nesil ecza deposu İkas Pharma, hizmet ve ürün portföyünü zenginleştirme yolunda her geçen gün yeni adımlar atmaya devam ediyor.

İkas Pharma, “Kendini Keşfet” sloganıyla, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde bir ilke öncülük edecek yeni ürünlerini piyasaya sunmaya başladı. Halk sağlığını koruyan en önemli kuruluşlardan olan eczaneleri sadece ilaç değil, sağlıklı yaşam için bilim alanında atılan en yeni adımların tedarikçisi ve uygulayıcısı olan merkezler haline getirmeyi hedefleyen IKAS Pharma, “Kendini Keşfet Serisi” ile bu ideali gerçeğe dönüştürmek adına ilk adımını atarak serinin ilk ürünü olan “Spor Performans Genetiği Testi”’ni 4 Agustos’ta Eczacılar Birliği’ne üye eczacılar ve basın eşliğinde İkas Pharma Binasında bir kokteyl ile tanıttı.

Tanıtımda açılış konuşmasını İkas Pharma Genel Müdürü Hasan Kölel gerçekleştirirken, ürün ile ilgili detaylı bilgiler İkas Pharma Hastaneler Grubu Birim Müdürü Selin Soykurt , testin içeriği ile ilgili bilimsel detaylar ise, Yakın Doğu Üniversitesi Hastanesi Genetik Tanı Laboratuvarı Sorumlusu Doç. Dr. Mahmut Çerkez Ergören tarafından paylaşıldı.

Spor Performans Genetiği Nedir? Neyi Amaçlıyor?

Spora başlamak veya spor performansını en efektif şekilde geliştirmek isteyen, her yaştan bireyin kullanımına uygun Spor Performans Genetiği Testi, yanak içi sürüntü örneği ile kişilerin kendilerine has genetik profilini analiz ederek, dayanıklılık kapasitesi, kas performansı ve hız potansiyeli gibi özelliklerini keşfetmelerine ve kendilerine en uygun spor branşını seçmelerine imkan sunuyor.

Kolay örnek alma yöntemi ile çocuklara da rahatlıkla uygulanabilen Spor Performans Genetiği Testi, erken yaşta yapılacak spor tercihlerinde de önemli bir rol oynayarak, sporun ömür boyu sürecek bir yaşam tarzı haline getirilmesine destek veriyor.

İkas Pharma Spor Performans Genetiği Testi’ne Nasıl Ulaşılabilir?

İkas Pharma tarafından sunulan Spor Performans Genetiği Testi Kuzey Kıbrıs genelinde tüm eczanelerde bulunabilecek. Eczanelerden temin edilen kitler ister o an eczanede veya daha sonra kitin uygulanıp satın alınan eczaneye teslim edilmesinin ardından IKAS Pharma ayrıcalığı ile Yakın Doğu Üniversitesi Genetik Laboratuvarı’nda 89/2007 sayılı Kişisel Verileri Korunması Yasası kapsamında işlenecek ve sonuçlar kişiye özel barkodlar ile kendini.kesfet.ikaspharma.net adresi üzerinden 14 iş günü içerisinde görüntülenebilecek. Spor Performans Genetiği Testi hakkında detaylı bilgi ve sonuçlara kendini.kesfet.ikaspharma.net online portal üzerinden kolaylıkla erişilebilecek.