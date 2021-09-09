İçmek için en iyi su nasıl olmalı?

İyi ve kaliteli su, yaşamın sağlıklı bir şekilde devam edebilmesi için çok önemlidir.

Sağlıklı su; renksiz, kokusuz, berrak, kokusuz, bakteriyolojik açıdan temiz olmalıdır. İçilecek suyun temiz olmasının yanında yapısı vücudumuz için önemlidir.İnsan bedeni için oksijenden sonra en değerli ürün de sudur. Açlığa dayanabilirken, vücudumuz susuzluğa uzun süre dayanamaz. Vücutta dönem tüm metabolik süreçler için su gereklidir.Hücrelerin temizliği, düzenli bağırsak çalışması, elektrolit dengesinin sağlanması, kanın akışkanlığının sağlanması, beyin çalışması, böbreklerin zararlı atıkları vücuttan uzaklaştırması içi su gereklidir.Tükettiğimiz suyu idrarla, büyük tuvaletimizi yapınca, terleme ve solunum yoluyla kaybederiz, tüm bunlar için günlük 2-2,5 litre su tüketmeliyiz.Günlük yaşantımızda kullandığımız suyu doğal kaynak suları, şehir şebeke suları, doğal mineralli sular ile elde ediyoruz. Ancak şehir şebeke sularının içerdiği elektrolit bütünlüğü doğal kaynak suları veya doğal mineralli sular kadar zengin değildir. Özellikle şebeke sularını evinizde arıtma cihazları ile kullanıyorsanız bu suyun içindeki minerallerin tamamen kaybına neden olup sadece içimi kolay hale getirmiş olursunuz.Doğal kaynak suları, ve doğal mineralli sular Kalsiyum, bikarbonat, magnezyum, demir gibi elementler bulunur.Eğer bir suyun içeriğinde;Kalsiyum 250 mg,Magnezyum 75 mg,Bikarbonat 600 mg,Ph 7,2 ve üzeri iseBu su, elektrolit açısından zengindir ve iyi kalitedir.PH 7 nötrdür, ph 8,5 ‘e kadar da alkali olması için vücut için daha sağlıklı olduğu anlamına geliyor. Satın alınan suyun üzerinde ph derecesi 7,2 den 8,5 e kadar yükselebilir. Sağlıklı suda amonyak ve nitrit bulunmaz. Bu maddelerin varlığı ise suyun kirlendiğinin belirtisidir.Suyu; susama hissi olmadan da içmelisiniz. Vücudun suya doyduğunu idrar renginden anlayabilirsiniz. İdrar rengi koyu ise yeteri kadar su içilmediği anlamına gelir. Berrak ve kokusuz idrar ise yeterli su içildiğinin göstergesidir. Özellikle çocukların su takibi için bu önemlidir. İçeceğiniz suyu en iyi saklama şekli ise cam şişelerdir.Eğer tansiyon, böbrek, kalp yetmezliği gibi bir hastalığınız yoksa günlük su tüketiminin 500-600 ml doğal mineralli kaynak suları (maden suları) olabilir.