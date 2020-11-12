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İçimizi ısıtan çay tarifleri

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Hem sağlığın korunması hem de soğuk kış günlerinde korunmak için çeşitli kış çaylarını bu hafta Halkın Sesi Gazetesi Sağlık köşemizde.

İçimizi ısıtan çay tarifleri
Su içiminin azaldığı kış aylarında tüm desteği çaylardan sağlıyoruz. Sağlık için oldukça olumlu etkileri olan bitki çayları bu dönemde siyah çay yerine daha fazla tercih etmelisiniz. Çünkü yeşil, beyaz, bitkisel veya oolong olmak üzere çok fazla sayıda çay türü vardır ve bu çay tiplerinin ortak özellikleri antioksidanlardan zengin olmalarıdır.
 
 
BALLI TARÇINLI REZENE
Özellikle yemeklerden sonra oluşan hazımsızlığa çok iyi gelen bu karışım öksürük giderici ve ödem atıcıdır.

ZENCEFİLLİ LİMONLU YEŞİL ÇAY
Bu 3 güçlü besin sizi güne enerjik başlatacak. Özellikle taze zencefil hem enerjik hissetmenizi, bağırsak hareketlerinizi ve solunumu açıcı etki göstermektedir. Yeşil çay ise mutlaka beslenmede alışkanlık haline getirmeniz gereken bir çay. Çünkü yüksek miktarda polifenol içeriyor ve bağışıklık sistemimiz için adeta kalkan görevini üstleniyor. Özellikle kahvaltı öncelerinde ve yatmadan içmelisiniz.

Açıklama yok.
IHLAMUR VE KARANFİL
Özellikle ıhlamurun sakinleştirici, baş ağrılarını giderici ve hazmı kolaylaştırıcı etkisi vardır. En güzel faydalarından biri de içerdiği kumarik asit sayesinde vücudun detoks mekanizmasını çalıştırır. Karanfil ise öksürük ve boğaz yanmalarına iyi gelir. Ayrıca bu iki bitki karışımı tansiyon dengeleyicidir.

LİMONLU KUŞBURNU ÇAYI
Kendinizi güçsüz ve hasta olacak gibi hissediyorsanız C vitamini içeriği yüksek limonlu kuşburnu çayı tam size göre. Kuşburnu gripten koruyor, limon ise vücudun iç temizliğini sağlıyor. Günde 2 fincan içmeniz önerilir.
Açıklama yok.

LAZMARİN TARÇIN VE MATE ÇAYI
Mate çayının tek başına tüketilmesi bile sağlık için oldukça faydalıdır çünkü içeriğindeki kolorojenik  asit nedeniyle çok güçlü bir antioksidandır ve vücudu hücre hasarlarından koruyup toksik maddeleri vücuttan uzaklaştırıyor. Ayrıca kan şekerini dengeleyip iştah baskılayıcı özelliği vardır. Yine lazmarin (biberiye) antioksidandan zengindir, bu karışıma katacağınız bir çubuk tarçın hem hazımsızlığa hem de kan şekeri dengelenmesine iyi geleceğini unutmaynız. Tatlı krizlerine giriyor ve aşırı açlık çektiğiniz dönemlerdeyseniz bu çay karışımı tam size göre.
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