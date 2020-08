"Her vakanın çok sayıda temaslısı var"

Tabipler Birliği Başkanı Gürkut uyardı: "Ülkenin her tarafından vaka gelmeye başladı. Hiçbir tedbir almadan yaşarken her vakanın çok sayıda temaslısı olması işleri zorlaştırıyor. İpin ucunu kaçırmadan herkesin işbirliğine ihtiyacımız var"

Kıbrıs Türk Tabipler Birliği Başkanı Özlem Gürkut, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada Bakanlar Kurulu'nun kararlarını değerlendirdi.

Gürkut, yerel vakaların artmasına dikkat çekerek, "Ülkenin her tarafından vaka gelmeye başladı. Hiçbir tedbir almadan, topluca yaşarken her vakanın çok sayıda temaslısı olması maalesef işleri zorlaştırıyor. İpin ucunu kaçırmadan, kontrolü kaybetmeden devam etmek için bu ülkede yaşayan herkesin işbirliğine ihtiyacımız var" ifadelerini kullandı.

Özlem Gürkut'un açıklaması şöyle:

3 gelişme önemliydi:

1- Bulaşıcı Hastalıklar Üst Komitesi toplandı,

2-Bakanlar Kurulu (BK) toplandı,

3-Yüksek Yönetim Denetçisi (ombudsman) Sn. Emine Dizdarlı Sağlık Bakanlığı’nın PCR kararı ile ilgili raporunu açıkladı.

Ombudsman raporundan;

-Pandemi yönetiminde YETKİ ve SORUMLULUK Bulaşıcı Hastalıklar Üst Komitesi’ndedir. Bakan veya müsteşar bile olsa kimse pandemi yönetimi ile ilgili kararları tek başına alamaz. Alırsa da yasal olmaz.

BK kararlarından;

-Pandemi hastanesi bir vaat olmanın ötesine taşınamadığı gibi sağlık sisteminin iyileştirilmesine dair bir karar da duyamadık.

-Haftalardır topluma yönelik random (rastgele) test yapılmalıdır diyorduk, yaygın olarak yapılmasına dair BK kurulu kararı olumludur.

-Denetim ve yaptırımlar tedbirlere uyumu artıracaktır diyorduk. Denetim yapılması kararlaştırıldı. BK üyeleri başta olmak üzere tedbirlere uyulması, topluma doğru örnek olmak önemlidir. Bulaşıcı Hastalıklar Yasası’nın yaptırımları düzenlemesi gereken tüzükleri hala yapılmamıştır, derhal çalışma başlatılmalı ve tamamlanmalıdır.

-Pozitif vakalar deniz ve hava yolu ile gelmiş ve yerel bulaşa da neden olmuştur. Çok iyi hesap yapılmalı ve sağlık sistemi yüklenmeden yolcu sayısı düzenlenmelidir. Deniz yolculuğu daha uzun sürüyorsa da yolculuk sırasında oluşacak bir bulaşın sınırdan geçişte yapılan PCR ile gösterilmesi imkanı yoktur. Deniz yoluyla gelenlerin daha riskli olduğu nasıl belirlendi? Hava yolu ile gelenler kimlerdir? Denizden gelenler kimler? Bir gruba getirilen kısıtlama niye diğer gruba getirilmedi? Bunu açık yüreklilikle izah edecek yürek var mıdır?

-COVID-19 için risk grubundaki çalışanların korunması önemlidir. Bu kişilerin nasıl çalışacaklarının bağlı oldukları bakanlıklar tarafından düzenlenmesi kararlaştırıldı. Sağlık Bakanlığı risk grubunun tanımını çok net bir şekilde yapmalıdır. Bakanlıklar karar verirken uyacakları açık ve net kriterler belirlenmelidir. Aksi takdirde kişiye özel kararlar oluşabilecek, amiri ile arası iyi olanın avantajlı olmayanın dezavantajlı olabileceği adaletsiz uygulamalar ortaya çıkabilecektir.

-COVID pozitif asemptomatik kişilerin, temaslıların ve risk kategorisi C grubu ülkelerden gelenlerin karantinada tutulacağı tek bir merkez oluşturulması kararlaştırıldı. Bu kişilerin bazıları pozitif pazıları ise şüpheli veya sadece gözlemde olacaklarından birbirlerine bulaştırmamaları için ciddi bireysel izolasyon, denetim ve gözetim gereklidir. Sağlık Bakanlığı’nın bu organizasyonu dikkatli yürütmesi çok önemlidir.

Yerel vakalar artıyor. Ülkenin her tarafından vaka gelmeye başladı. Hiçbir tedbir almadan, topluca yaşarken her vakanın çok sayıda temaslısı olması maalesef işleri zorlaştırıyor.

İpin ucunu kaçırmadan, kontrolü kaybetmeden devam etmek için bu ülkede yaşayan herkesin işbirliğine ihtiyacımız var.

Marttaki başarının arkasında alınan tedbirlere toplumun %90’ının uyması gerçeği vardı. Bunu hatırlamalıyız.

Yine marttaki başarının ardında Bakanlar Kurulu’nun bilim insanlarının ve sağlık örgütlerimizin sesine kulak verip erken ve ciddi tedbirler alması vardı.

Biz hala uyarı/öneri yapmaya devam ediyoruz ve doğru adımlar atılması için işbirliği ve katkıya hazırız."