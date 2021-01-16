Her giden aşı oldu

Sağlık Bakanlığı’nın “önce sağlık çalışanları aşılanacak” açıklamasına karşın, dün resepsiyona gidip, “aşı olmak istiyorum” diyen herkesin aşılandığı gözlemlendi



Lefkoşa’daki Pandemi Hastanesi’nde kurulan “Covid-19 Aşı Uygulama Birimi”nde dün sabah itibariyle aşılama işlemleri başladı.

Ancak Sağlık Bakanlığı’nın “önce sağlık çalışanları aşılanacak” açıklamasına karşın, resepsiyona gidip, “aşı olmak istiyorum” diyen herkesin aşılandığı gözlemlendi.

Kıbrıs Postası’nın elde ettiği bilgilere göre, Covid-19 Aşı Uygulama Birimi’ne verilen talimat; “aşı olmak isteyen kimseyi geri çevirmeyin” yönünde.

Öte yandan bazı bakan şoförleri ve özel kalem müdürlerinin de aşılandığına dair görüntüler sosyal medyaya yansıdı, görüntüler vatandaşın tepkisine yol açtı.

Yaşananlar, Türkiye Cumhuriyeti’nden 20 bin doz şeklinde gönderilen ve ilk etapta sadece 10 bin kişiye uygulanabilecek söz konusu aşıların “adil dağılımı” noktasında soru işaretleri oluşmasına neden oldu.

Sistemsiz bir şekilde uygulanmaya başlayan aşıların, salgınla mücadele adına hayatlarını hiçe sayan sağlık çalışanları ve kronik hastalıklar taşıyan binlerce yurttaşa yetip yetemeyeceği de merak konusu…

